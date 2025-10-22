AI कितना खतरनाक हो सकता है? 3 करोड़ खोने वाली इस महिला की 'बेवकूफी' से समझिए!

Lee Jung-Jae: दुनियाभर में मशहूर नेटफ्लिक्स सीरीज स्क्विड गेम के अभिनेता ली जंग-जे के नाम का इस्तेमाल कर एक महिला से करीब 500 मिलियन कोरियन वॉन (लगभग 3 करोड़ रुपये) की ऑनलाइन ठगी की गई. यह मामला सोशल मीडिया पर इस समय छाया हुआ है. ठगों ने AI-जनरेटेड सेल्फी और फर्जी बातचीत का सहारा लेकर महिला को फंसाया. यह घटना AI के खतरे को उजागर करती है. आइए जानते है कि आखिर जालसाजों ने कैसे महिला को बेवकूफ बनाया...

दक्षिण कोरिया से एक चौंकाने वाली घटना सामने आई है. जानकारी के मुताबिक, एक महिला से लगभग 3 करोड़ रुपये की ऑनलाइन ठगी की गई है. ठग ने खुद को अभिनेता ली जंग-जे बताकर महिला को फंसाया और AI-जनरेटेड सेल्फी, नकली ड्राइविंग लाइसेंस और फर्जी बातचीत का सहारा लिया. जानकारी के अनुसार, जालसाज ने खुद को अभिनेता ली जंग-जे बताकर महिला को फंसाया. महिला को विश्वास दिलाने के लिए उसने AI-जनरेटेड सेल्फी, एक नकली ड्राइविंग लाइसेंस और फर्जी बातचीत का सहारा लिया. उसने दावा किया कि वह अपने प्रशंसकों से जुड़ना चाहता है और शख्स ने महिला से प्रेम संबंध बनाने का नाटक भी किया. 6 महीने तक चले इस जालसाजी में महिला ने भरोसे में आकर कई बार पैसे ट्रांसफर किए, इस उम्मीद में कि वह जल्द ही अभिनेता से मिलेगी. इस दौरान जालसाज ने 'हनी' और 'डार्लिंग' जैसे शब्दों से रिश्ते को और निजी बनाने की कोशिश की. पुलिस एजेंसी मामले की जांच कर रही है और प्रारंभिक रिपोर्टों में यह सामने आया है कि यह जालसाज कंबोडिया स्थित एक अंतरराष्ट्रीय अपराध नेटवर्क से जुड़ा हुआ था. पीड़िता ने कहा कि मुझे पूरी तरह विश्वास था कि मैं असली ली जंग-जे से बात कर रही हूं. अब जब पीछे मुड़कर देखती हूं, तो खुद को बहुत मूर्ख महसूस करती हूं.

ली जंग-जे की कंपनी ने दी सफाई

इस बीच, ली जंग-जे की एजेंसी ने सफाई दी है. घटना पर प्रतिक्रिया देते हुए अभिनेता की एजेंसी द आर्टिस्ट कंपनी ने एक आधिकारिक बयान जारी किया. एजेंसी ने कहा कि हम मीडिया में हमारे कलाकार का रूप धारण कर पैसे ऐंठने और वित्तीय लाभ उठाने की घटनाओं को गंभीरता से लेते हैं. एजेंसी ने यह भी स्पष्ट किया कि न तो हमारी कंपनी और न ही कोई कलाकार कभी भी पैसे, बैंक ट्रांसफर या किसी प्रकार के प्रायोजन की मांग करता है. अगर किसी को ऐसे संदेश मिलते हैं तो कृपया कोई प्रतिक्रिया न दें और सतर्क रहें.