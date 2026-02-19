Advertisement
...तो बच्चे नहीं चला पाएंगे इंस्टाग्राम-फेसबुक? मैक्रों ने मोदी से कर दी गुजारिश; किन देशों में किड्स के लिए बैन है सोशल मीडिया

Social Media: फ्रांस के राष्ट्रपति ने दुनिया की नई पीढ़ी को बचाने के लिए बड़ा बयान दिया है. मैक्रों ने इंडिया एआई इम्पैक्ट समिट में कहा कि फ्रांस 15 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए सोशल मीडिया के उपयोग पर प्रतिबंध लगाने जा रहा है'. मैंक्रो ने ये भी कहा की युवाओं के लिए सोशल मीडिया बैन होना चाहिए, इस बार G-7 समिट की ये प्राथमिकता होगी.

Written By  Shwetank Ratnamber|Last Updated: Feb 19, 2026, 07:59 PM IST
Social Media Curbs for Youth Will Be G-7 Priority: फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुएल मैंक्रो ने कहा है कि आगामी G-7 समिट की अध्यक्षता के दौरान उनका पहला फोकस सोशल मीडिया और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) के दुस्प्रभावों से नौनिहालों खासकर टीनेजर्स को बचाने पर होगा. मैक्रों ने भारत जैसे बड़ी आबादी वाले देशों से उनकी कोशिशों का समर्थन करने का आह्वान किया है.

जो चीजें बच्चों के लिए समाज और कानून दोनों जगह बैन वो इंटरनेट के जरिए उनतक क्यों पहुंचे: मैंक्रो 

मैंक्रो ने गुरुवार को नई दिल्ली में आयोजित भारत एआई शिखर सम्मेलन में कहा, 'हमारे बच्चों के पास ऑनलाइन ऐसी चीजों के संपर्क में आने की कोई वजह नहीं है जो वास्तविक दुनिया में कानूनी रूप से प्रतिबंधित होती है. G-7 की अध्यक्षता के दौरान हमारी प्राथमिकताओं में से एक एआई और डिजिटल एब्यूज से बच्चों को बचाना होगी. आपको बताते चलें कि फ्रांस इसी साल 2026 में रोटेशनल आधार पर G-7 समिट की अध्यक्षता करेगा.

किन देशों में बच्चों पर बैन है सोशल मीडिया?

सोशल मीडिया के चक्कर में दुनियाभर के बच्चों की मानसिक सेहत पर बुरा असर पड़ा है. इंटरनेट की आसान पहुंच के चलते टीनेजर्स के साथ ऑनलाइन एब्यूज के सैकड़ों मामले सामने आ रहे हैं. ऐसे ऑनलाइन खतरों से बच्चों को बचाने के लिए दुनिया के कई देशों में बच्चों के लिए सोशल मीडिया पर बैन या सख्त प्रतिबंध की मांग हो रही है. सोशल मीडिया के एडिक्टिव अल्गोरिदम बच्चों में पढ़ाई या खान-पान पर कंसन्ट्रेट न कर पाना, व्यवहार में चिड़चिड़ापन आना. तनाव दिखने के अलावा नींद की कमी, बॉडी इमेज प्रॉब्लम्स और सुसाइड जैसे खतरे बढे हैं. इन बातों को देखते हुए ऑस्ट्रेलिया ने 10 दिसंबर 2025 से 16 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए प्रमुख सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर अकाउंट बनाने या रखने पर बैन लगा दिया है. कुछ और देश ऐसे सख्त फैसले लेने का मन बना रहे हैं. 

Shwetank Ratnamber

श्वेतांक रत्नाम्बर पत्रकारिता जगत में 21 साल से ज्यादा का अनुभव रखते हैं. देश-दुनिया की ख़बरों को आसान भाषा में बताने में महारत रखने वाले श्वेतांक को राजनीतिक और अंतर्राष्ट्रीय खबरों की गहरी समझ है...और पढ़ें

social mediaEmmanuel Macron

