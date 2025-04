UAE AI Laws: इस मुस्लिम देश ने रच दिया इतिहास, अब AI बनाएगा कानून, बदल जाएगा पूरा नक्शा

UAE AI Laws: टेक्नोलॉजी की वजह से दुनिया इतनी एडवांस हो गई है कि कोई भी काम चुटकियों में हो जाता है. लेकिन संयुक्त अरब अमीरात (यूएई) ने कुछ ऐसा कर दिया है, जिसे जानकर आप भी दंग रह जाएंगे. एक बड़ा सुधार करते हुए यूएई कैबिनेट ने एक नया एआई बेस्ड रेग्युलेटरी इंटेलिजेंस सिस्टम लॉन्च किया है, जो देश के लिए कानून बनाएगा. यूएई के प्रधानमंत्री शेख मोहम्मद बिन राशिद अल मकतूम ने एक सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि यह सिस्टम एक बड़ा लॉ सिस्टम बनाने पर काम करेगा और यह यूएई में सभी संघीय और स्थानीय कानूनों को एक साथ लाएगा. उन्होंने कहा कि यह आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के जरिए न्यायिक फैसलों, कार्यकारी प्रक्रियाओं और सार्वजनिक सेवाओं से उनको जोड़ेगा.

क्या बोले अल मकतूम

उन्होंने कहा, 'नए सिस्टम के जरिए हम बड़े पैमाने पर डेटा का इस्तेमाल करके लोगों और अर्थव्यवस्था पर कानूनों के रोजमर्रा के प्रभाव को ट्रैक कर सकते हैं और इससे लगातार हमें नियमित रूप से कानून में अपडेट करने में मदद मिलेगी.'

This new legislative system, powered by artificial intelligence, will change how we create laws, making the process faster and more precise. It will ensure that our legislative framework stands out, aligning our laws with the best global practices while staying true to the unique… pic.twitter.com/HmseYxYnxI

— HH Sheikh Mohammed (@HHShkMohd) April 14, 2025