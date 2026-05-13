Donald Trump: बगल से गुजर गया ट्रंप का जंबो जेट Air Force One और ये शख्स 'बुत' बना खड़ा रहा, पलक तक नहीं झपकी! Video Viral

US President in China: अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप आज चीन दौरे पर हैं. कुछ देर पहले जब ट्रंप का विशेष विमान ‘Airforce one’ बीजिंग एयरपोर्ट पर उतरा, उस समय का एक वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है. वीडियो में देखा जा सकता है कि रनवे के किनारे एक जवान पूरी सतर्कता के साथ अपनी पोजीशन में खड़ा है. उसी दौरान ट्रंप का विशालकाय विमान उसके बेहद करीब से गुजरता है. विमान के इंजन की तेज आवाज और हवा के दबाव के बावजूद जवान अपनी जगह से इंचभर नहीं हिलता, जैसे वो इंसान कि बजाए कोई बुत, यानी प्रतिमा हो! उसकी मुस्तैदी सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है.

ट्रंप के विदेश दौरे का क्या होता है प्रोटोकॉल?

जब भी किसी देश के राष्ट्राध्यक्ष कहीं मेहमान बनकर जाते हैं, तो उनके लिए सख्त प्रोटोकॉल होता है. बात जब अमेरिकी राष्ट्रपति की हो, तो ये प्रोटोकॉल और भी खास हो जाता है. लोकल सिक्योरिटी एजेंसियां और अमेरिकी सीक्रेट सर्विस मिलकर अपने राष्ट्रपति के लिए सुरक्षा घेरा बनाती हैं. वायरल हो रहा यह वीडियो भी उसी हाई-लेवल प्रोटोकॉल और सैन्य अनुशासन की एक झलक माना जा रहा है.

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कितना खास है एयरफोर्स वन?

दरअसल ‘एयरफोर्स वन’ अमेरिका के राष्ट्रपति का आधिकारिक विमान होता है. आमतौर पर यह बोइंग 747-200B सीरीज का विशेष रूप से मॉडिफाइड विमान है, जिसे दुनिया के सबसे सुरक्षित विमानों में गिना जाता है. इसमें लेटेस्ट सिक्योरिटी सिस्टम, एंटी-मिसाइल तकनीक, कम्युनिकेशन सेंटर, मेडिकल सुविधा और हवा में ही ईंधन भरने की क्षमता होती है. यह विमान इतना खास होता है कि युद्ध या आपातकाल में भी अमेरिकी राष्ट्रपति इसी विमान से दुनिया में कहीं भी कनेक्ट हो सकते हैं. ये एक तरह से उड़ता हुआ व्हाइट हाउस है. यहीं बैठकर वे अमेरिका को हर जरूरी दिशा-निर्देश दे सकते हैं.

This guy didn’t even flinch… and the plane is roaring loud pic.twitter.com/ceJWcPBdkg — Jon Michael Raasch (@JMRaasch) May 13, 2026

Air Force One के इंजन से कितने डेसिबल का होता है शोर?

Air Force One में चार शक्तिशाली टर्बोफैन इंजन लगे होते हैं. टेकऑफ या टैक्सींग के दौरान इसके इंजन की आवाज़ करीब 130 से 140 डेसिबल (dB) तक पहुंच सकती है, खासकर तब जब कोई व्यक्ति रनवे के बहुत करीब खड़ा हो. ये आवाज कितनी तेज होती है? इसे आप ऐसे समझ सकते हैं-

क्रिकेट ग्राउंड में जब सारे दर्शक एक साथ चिल्लाते हैं तो कई बार ये शोर 120 डेसिबल तक चला जाता है. स्टेडियम में गूंजने वाली आवाज से भी तेज इस विमान के इंजन का शोर होता है. 140 डेसिबल की आवाज कानों के लिए भी खतरनाक मानी जाती है. यही वजह है कि एयरबेस पर काम करने वाले ज्यादातर कर्मचारी हमेशा ईयर प्रोटेक्शन पहनते हैं.

Wheels down in Beijing! President Donald J. Trump lands for a landmark summit with China, greeted by Vice President Han Zheng during a welcome ceremony. pic.twitter.com/4q2mATZrn4 — The White House (@WhiteHouse) May 13, 2026

अमेरिका और चीन में कब होगी डील?

ट्रंप का यह चीन दौरा वैश्विक राजनीति और व्यापार के लिहाज से बेहद अहम माना जा रहा है. अमेरिका और चीन के बीच पिछले कुछ वर्षों से ट्रेड, टेक्नोलॉजी, ताइवान और इंडो-पैसिफिक क्षेत्र को लेकर तनाव बना हुआ है. ऐसे में दुनिया के दो ताकतवर मुल्कों के नेताओं की मुलाकात को रिश्तों में नरमी लाने की कोशिश के तौर पर देखा जा रहा है. माना जा रहा है कि इस दौरे में ट्रेड डील, निवेश, सेमीकंडक्टर सप्लाई और सैन्य सहयोग जैसे मुद्दों पर बातचीत हो सकती है. इससे दोनों देशों को आर्थिक और कूटनीतिक फायदा मिलने की उम्मीद है. हालांकि ट्रंप के बीजिंग में लैंड होने से पहले ही चीन ने साफ कर दिया था कि वे चार मुद्दों को छोड़कर बाकी अन्य पर बात करेगा. इसमें पहला था ताइवान, दूसरा लोकतंत्र और मानवाधिकार, तीसरा पॉलिटिकल सिस्टम और चौथा चीन के डेवलपमेंट राइट, इन पर चीन ने साफ कर दिया कि वो बात ही नहीं करेगा.

