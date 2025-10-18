Advertisement
trendingNow12967383
Hindi Newsदुनिया

दिवाली पर लौट रहे लोग इटली में फंसे, Air India ने रद्द की उड़ान

Air India Cancel Flight: दिवाली के लिए इटली से भारत लौट रहे 255 यात्रियों और चालक दल के 10 सदस्यों की त्योहार की योजनाएं तब बर्बाद हो गईं जब एयर इंडिया की मिलान-दिल्ली उड़ान (AI-138) को तकनीकी खराबी के कारण रद्द कर दिया गया. एयरलाइन ने कहा कि उड़ान को रद्द करने का फैसला यात्रियों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए लिया गया है.

 

Written By  Shashank Shekhar Mishra|Last Updated: Oct 18, 2025, 08:48 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

X
X

Diwali: दिवाली के लिए इटली से भारत लौट रहे सैकड़ों यात्रियों को उस समय बड़ा झटका लगा जब उन्हें बताया गया कि उनकी एयर इंडिया की उड़ान रद्द कर दी गई है और अब उन्हें केवल त्योहार के दिन या उसके बाद की उड़ानों में ही टिकट मिलेगा. एयर इंडिया ने कहा कि मिलान से दिल्ली जाने वाली उड़ान संख्या एआई138 को तकनीकी खराबी के कारण रद्द कर दिया गया. 

एअर इंडिया ने दी सफाई

एयर इंडिया के प्रवक्ता ने कहा कि 17 अक्टूबर 2025 को मिलान से दिल्ली जाने वाली उड़ान संख्या एआई138 को उड़ान संचालन के लिए निर्धारित विमान में विस्तारित तकनीकी आवश्यकता के कारण रद्द कर दिया गया है, जिसमें सभी यात्रियों और चालक दल की सुरक्षा को प्राथमिकता दी गई है. एयरलाइन ने कहा कि सभी यात्रियों को होटल में आवास उपलब्ध कराया गया है, लेकिन कुछ यात्रियों के लिए हवाई अड्डे के आसपास के क्षेत्र से बाहर इसकी व्यवस्था करनी पड़ी. प्रवक्ता ने कहा कि एयर इंडिया और अन्य एयरलाइनों में सीट की उपलब्धता के आधार पर यात्रियों को 20 अक्टूबर, 2025 या उसके बाद की वैकल्पिक उड़ानों में बुकिंग की गई है. 

Add Zee News as a Preferred Source

एयरलाइन ने कहा कि एक यात्री, जिसका शेंगेन वीजा सोमवार को समाप्त हो रहा है को रविवार को किसी अन्य एयरलाइन की उड़ान में पुनः बुक कर दिया गया है. प्रवक्ता ने कहा कि एयर इंडिया सभी प्रभावित यात्रियों को भोजन सहित सभी आवश्यक जमीनी सहायता प्रदान करना जारी रखे हुए है. हमें हुई असुविधा के लिए खेद है और हम अपने यात्रियों और चालक दल की सुरक्षा और कल्याण के प्रति अपनी प्रतिबद्धता दोहराते हैं.

About the Author
author img
Shashank Shekhar Mishra

ज़ी न्यूज में बतौर सब एडिटर कार्यरत. देश की राजनीति से लेकर दुनिया के बनते-बिगड़ते सत्ता समीकरणों एवं घटनाओं को कवर करते हैं. पत्रकारिता में 5 वर्षों का अनुभव है. इससे पहले टाइम्स नाउ नवभारत, जागरण...और पढ़ें

TAGS

AIR INDIA

Trending news

JK में पांव पसारेगी AAP, बडगाम और नगरोटा सीट के उपचुनाव में खड़े किए ये उम्मीदवार
jammu kashmir news
JK में पांव पसारेगी AAP, बडगाम और नगरोटा सीट के उपचुनाव में खड़े किए ये उम्मीदवार
'हर इंच ब्रह्मोस की रेंज...', राजनाथ सिंह ने पाकिस्तान को दी कड़ी चेतावनी
Brahmos Missile
'हर इंच ब्रह्मोस की रेंज...', राजनाथ सिंह ने पाकिस्तान को दी कड़ी चेतावनी
उमर ने फिर दोहराई राज्य के दर्जे की मांग, पहलगाम हमले से जोड़ने को बताया 'अन्याय'
jammu kashmir news
उमर ने फिर दोहराई राज्य के दर्जे की मांग, पहलगाम हमले से जोड़ने को बताया 'अन्याय'
युसूफ पठान ने विवादित 'अदीना मस्जिद' जाकर खिंचवाई फोटो, BJP बोली- ये मस्जिद नहीं...
yusuf pathan
युसूफ पठान ने विवादित 'अदीना मस्जिद' जाकर खिंचवाई फोटो, BJP बोली- ये मस्जिद नहीं...
'अगर इमरजेंसी होती तो क्या होता...'? ट्रैफिक में फंसे शख्स ने बयां किया दुख
bengaluru news
'अगर इमरजेंसी होती तो क्या होता...'? ट्रैफिक में फंसे शख्स ने बयां किया दुख
पता नहीं किस रूप में आकर... चलती ट्रेन में जवान ने किया 'चमत्कार'
Rajdhani Express
पता नहीं किस रूप में आकर... चलती ट्रेन में जवान ने किया 'चमत्कार'
नेशनल हेराल्ड केस में 'स्वामी' ने रखी ऐसी बात, कोर्ट अब 29 नवंबर को करेगा सुनवाई
NATIONAL HERALD
नेशनल हेराल्ड केस में 'स्वामी' ने रखी ऐसी बात, कोर्ट अब 29 नवंबर को करेगा सुनवाई
यहां पिछड़ा वर्ग की कॉल पर प्रदेश व्यापी बंद, धनतेरस पर थमे बसों के पहिए, लोग परेशान
Telangana
यहां पिछड़ा वर्ग की कॉल पर प्रदेश व्यापी बंद, धनतेरस पर थमे बसों के पहिए, लोग परेशान
दीवाली पर घूमने जा रहे हैं! ट्रेन में बैठने से पहले पढ़ लें मौसम की ये सख्त चेतावनी
Diwali
दीवाली पर घूमने जा रहे हैं! ट्रेन में बैठने से पहले पढ़ लें मौसम की ये सख्त चेतावनी
इस राज्‍य सरकार ने दिवाली पर कर्मचारियों की मौज करा दी, दी ऐसी खुशखबरी
Tamil Nadu news
इस राज्‍य सरकार ने दिवाली पर कर्मचारियों की मौज करा दी, दी ऐसी खुशखबरी