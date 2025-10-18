दिवाली पर लौट रहे लोग इटली में फंसे, Air India ने रद्द की उड़ान

Air India Cancel Flight: दिवाली के लिए इटली से भारत लौट रहे 255 यात्रियों और चालक दल के 10 सदस्यों की त्योहार की योजनाएं तब बर्बाद हो गईं जब एयर इंडिया की मिलान-दिल्ली उड़ान (AI-138) को तकनीकी खराबी के कारण रद्द कर दिया गया. एयरलाइन ने कहा कि उड़ान को रद्द करने का फैसला यात्रियों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए लिया गया है.
Diwali: दिवाली के लिए इटली से भारत लौट रहे सैकड़ों यात्रियों को उस समय बड़ा झटका लगा जब उन्हें बताया गया कि उनकी एयर इंडिया की उड़ान रद्द कर दी गई है और अब उन्हें केवल त्योहार के दिन या उसके बाद की उड़ानों में ही टिकट मिलेगा. एयर इंडिया ने कहा कि मिलान से दिल्ली जाने वाली उड़ान संख्या एआई138 को तकनीकी खराबी के कारण रद्द कर दिया गया.
एअर इंडिया ने दी सफाई
एयर इंडिया के प्रवक्ता ने कहा कि 17 अक्टूबर 2025 को मिलान से दिल्ली जाने वाली उड़ान संख्या एआई138 को उड़ान संचालन के लिए निर्धारित विमान में विस्तारित तकनीकी आवश्यकता के कारण रद्द कर दिया गया है, जिसमें सभी यात्रियों और चालक दल की सुरक्षा को प्राथमिकता दी गई है. एयरलाइन ने कहा कि सभी यात्रियों को होटल में आवास उपलब्ध कराया गया है, लेकिन कुछ यात्रियों के लिए हवाई अड्डे के आसपास के क्षेत्र से बाहर इसकी व्यवस्था करनी पड़ी. प्रवक्ता ने कहा कि एयर इंडिया और अन्य एयरलाइनों में सीट की उपलब्धता के आधार पर यात्रियों को 20 अक्टूबर, 2025 या उसके बाद की वैकल्पिक उड़ानों में बुकिंग की गई है.
एयरलाइन ने कहा कि एक यात्री, जिसका शेंगेन वीजा सोमवार को समाप्त हो रहा है को रविवार को किसी अन्य एयरलाइन की उड़ान में पुनः बुक कर दिया गया है. प्रवक्ता ने कहा कि एयर इंडिया सभी प्रभावित यात्रियों को भोजन सहित सभी आवश्यक जमीनी सहायता प्रदान करना जारी रखे हुए है. हमें हुई असुविधा के लिए खेद है और हम अपने यात्रियों और चालक दल की सुरक्षा और कल्याण के प्रति अपनी प्रतिबद्धता दोहराते हैं.