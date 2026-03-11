एयर इंडिया एक्सप्रेस के साथ हादसा, रनवे पर ही टूटा आगे का पहिया, 133 यात्री सवार थे

Advertisement
एयर इंडिया एक्सप्रेस का एक प्लेन थाईलैंड के फुकेट में लैंड करते समय बाल-बाल बच गया. नोज-व्हील में कुछ दिक्कत आई है. क्रैश लैंडिंग का पता चला है. इस घटना के बाद अधिकारियों ने फुकेट एयरपोर्ट पर फ्लाइट ऑपरेशन रोक दिया क्योंकि एयरक्राफ्ट रनवे पर फंस गया है.

Written By  Anurag Mishra|Last Updated: Mar 11, 2026, 01:46 PM IST
एयर इंडिया एक्सप्रेस की फ्लाइट बुधवार दोपहर हैदराबाद से उड़कर थाईलैंड के फुकेट शहर में उतरने वाली थी. रनवे सामने था. प्लेन लैंड करने लगा तभी उसका नोज गियर टूट गया. पहिया अलग हो गया. स्थिति ऐसी बनी कि रनवे को कुछ देर के लिए बंद करना पड़ा. प्लेन में 133 यात्री सवार थे. 

राहत की बात यह है कि सभी 133 यात्री सही-सलामत बाहर निकल आए. किसी को चोट नहीं आई. बुधवार दोपहर Air India Express का बोइंग 737 MAX 8 फुकेट इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर लैंड हुआ. यह लैंडिंग इतनी जोरदार थी कि नोज व्हील अलग हो गया और नोज लैंडिंग गियर डैमेज हो गया. फुकेट एयरपोर्ट के अधिकारियों को तुरंत रनवे बंद करना पड़ा जिससे कई दूसरी फ्लाइट्स भी प्रभावित हुईं. fallback

सभी यात्रियों को इमरजेंसी प्रोटोकॉल के तहत विमान से बाहर निकाला गया. Air India Express ने बयान में कहा है कि क्रू ने सभी स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल फॉलो किए और यात्रियों को सुरक्षित उतारा गया. खबर लिखे जाने तक प्लेन अभी फुकेट में रनवे पर ही खड़ा था. DGCA इस घटना का संज्ञान ले सकती है क्योंकि यह एक भारतीय एयरलाइंस की फ्लाइट थी.

बोइंग 737 MAX 8 पहले से ही दुनियाभर में चर्चा में है. ऐसे में यह घटना जांच के दायरे में आएगी.

एयर इंडिया एक्सप्रेस के बारे में जानिए

हां, एयर इंडिया एक फुल-सर्विस कैरियर है, जो लंबी दूरी और इंटरनेशनल रूट पर चलती है जबकि एयर इंडिया एक्सप्रेस इसकी लो-कॉस्ट सब्सिडियरी है जो कम से मीडियम दूरी की फ्लाइट्स पर फोकस करती है खासकर पश्चिम एशिया और साउथईस्ट एशिया के लिए.

About the Author
author img
Anurag Mishra

अनुराग मिश्र ज़ी न्यूज डिजिटल में एसोसिएट न्यूज एडिटर हैं. वह दिसंबर 2023 में ज़ी न्यूज से जुड़े. देश और दुनिया की राजनीतिक खबरों पर अच्छी पकड़ रखते हैं. इससे पहले नवभारत टाइम्स डिजिटल में शाम की श...और पढ़ें

