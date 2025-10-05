अमृतसर से रवाना हुआ AIR इंडिया विमान, बर्मिंघम में इमरजेंसी लैंडिंग; अचानक खुला RAT

अमृतसर से यूनाइटेड किंगडम के बर्मिंघम जा रही एयर इंडिया की फ्लाइट AI117 को शनिवार, 4 अक्टूबर 2025 को लैंडिंग के दौरान तकनीकी परेशानी का सामना करना पड़ा. लैंडिंग के दौरान RAT अपने आप एक्टिवेट हो गया. हालांकि, पायलटों की समझदारी और कुशलता से विमान बर्मिंघम हवाई अड्डे पर सुरक्षित लैंड हो गया.

मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक एयर इंडिया ने जानकारी दी कि विमान के सभी इलेक्ट्रिकल और हाइड्रोलिक पैरामीटर्स सामान्य पाए गए और कोई बड़ा खतरा नहीं था. लेकिन एहतियातन विमान को ग्राउंड कर दिया गया है ताकि इसकी पूरी तकनीकी जांच की जा सके. साथ ही इसके चलते इसी फ्लाइट से बर्मिंघम से दिल्ली आने वाली वापसी फ्लाइट AI114 को रद्द करना पड़ा. हालांकि एयर इंडिया पैसेंजर्स के लिए विकल्पिक सुविधा की जुटा रही है.

क्या होता है RAT?

RAT एक छोटा पंखा होता है जो आपातकाल में बिजली और हाइड्रोलिक पावर देने के लिए काम करता है. इसका पूरा नाम रैम एयर टर्बाइन है. यह एक छोटा टर्बाइन होता है जो विमान के निचले हिस्से से बाहर निकलता है. यह हवा के मदद से घूमता है और आपातकालीन स्थिति में प्लेन की सहायता पहुंचाता है. यह बिजली विमान के जरूरी कंट्रोल सिस्टम जैसे रेडियो, फ्लाइट कंट्रोल्स, और हाइड्रॉलिक पावर प्रदान करता है.

कब होता है एक्टिवेट?

जब विमान के दोनों इंजन फेल हो जाते हैं या मुख्य पावर सिस्टम बंद या खराब हो जाता है, तब RAT अपने आप सक्रिय होता है या पायलट इसे मैन्युअली चालू कर सकता है. यह आपातकालीन पावर सप्लाई के लिए काम आता है ताकि विमान के महत्वपूर्ण सिस्टम चालू रहें और पायलट विमान को कंट्रोल कर सके. RAT का उद्देश्य विमान को उड़ान से बाहर गिरने से रोकना या कम से कम नियंत्रण बनाए रखना होता है, लेकिन यह उड़ान के लिए मुख्य पावर की जगह नहीं ले सकता.