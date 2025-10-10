फिर मुसीबत में पड़ी एयर इंडिया, ऑस्ट्रिया से नई दिल्ली के लिए उड़ान भरी, इमरजेंसी में दुबई हुई लैंडिंग

Air India Flight Diverted To Dubai: एयर इंडिया की ऑस्ट्रिया के वियना से नई दिल्ली जाने वाली एक फ्लाइट को संदिग्ध तकनीकी समस्या के कारण दुबई डायवर्ट कर दिया गया.
Air India Flight: ऑस्ट्रिया के वियना से नई दिल्ली जाने वाली एयर इंडिया की एक फ्लाइट को संदिग्ध तकनीकी समस्या के कारण दुबई डायवर्ट कर दिया गया. फ्लाइट को दुबई में सुरक्षित उतारा गया, जिसके बाद उसकी अच्छे से जांच कर देरी से रवाना किया गया. घटना को लेकर एयर इंडिया के प्रवक्ता ने बताया कि 9 अक्टूबर 2025 को वियना से नई दिल्ली के लिए उड़ान भरने वाली AI154 को संदिग्ध तकनीकी समस्या के कारण दुबई डायवर्ट कर दिया गया था. विमान दुबई में सुरक्षित उतर गया और उसमें आवश्यक जांच की गई.
प्रवक्ता ने कहा,' सभी यात्रियों को देरी के बारे में जानकारी दी गई और उन्हें भोजन भी उपलब्ध कराया गया. फ्लाइट भारतीय समय के अनुसार सुबह 8 बजकर 45 मिनट पर रवाना हुई.' प्रवक्ता ने आगे कहा,' अप्रत्याशित देरी के कारण हुई असुविधा के लिए हमें खेद है. एयर इंडिया में यात्रियों और चालक दल की सुरक्षा सर्वोच्च प्राथमिकता है.' बता दें कि इससे पहले 4 अक्टूबर 2025 को अमृतसर से रवाना हुआ एयर इंडिया का विमान AI117 रैम एयर टर्बाइन (RAT) तैनात होने के बाद बर्मिंघम में सुरक्षित रूप से उतरा था. एयरलाइन ने पुष्टि करते हुए बताया कि सभी पावर और हाइड्रॉलिक सिस्टम सामान्य रूप से काम कर रही थीं.
एयर इंडिया के प्रवक्ता के मुताबिक विमान बर्मिंघम में सुरक्षित उतर गया और किसी भी यात्री या चालक दल को कोई चोट नहीं आई. विमान को आगे की जांच के लिए रोक दिया गया है और बर्मिंघम से दिल्ली के लिए वापसी की उड़ान AI114 रद्द कर दी गई है. एयर इंडिया इस घटना से प्रभावित यात्रियों के लिए वैकल्पिक व्यवस्था कर रहा है. यात्रियों के रहने के लिए भी व्यवस्था की गई है.
एयर इंडिया के एक प्रवक्ता ने कहा,' 4 अक्टूबर 2025 को अमृतसर से बर्मिंघम जाने वाली फ्लाइट संख्या AI117 के संचालन दल ने विमान के फाइनल अप्रोच के दौरान रैम एयर टर्बाइन (RAT) की तैनाती का पता लगाया. सभी पावर और हाइड्रॉलिक पैरामीटर सामान्य पाए गए और विमान ने बर्मिंघम में सुरक्षित लैंडिंग की. विमान को आगे की जांच के लिए रोक दिया गया है और परिणामस्वरूप, बर्मिंघम से दिल्ली जाने वाली AI114 की उड़ान कैंसिल कर दी गई है और यात्रियों के ठहरने के लिए वैकल्पिक व्यवस्था की जा रही है.'
