250 यात्रियों को लेकर 8 घंटे हवा में चक्कर काटती रही एयर इंडिया की फ्लाइट, तकनीकी खराबी के बाद वापस दिल्ली लौटी

Air India Delhi-San Francisco Flight: दिल्ली से सैन फ्रांसिस्को जा रहे एयर इंडिया के एक विमान को ट्रैफिक कोलिजन अवॉइडेंस सिस्टम ( TCAS) के ठीक से काम न करने पर वापस दिल्ली लौटना पड़ा. फ्लाइट 9 घंटे बाद दिल्ली लौटी.
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Air India Flight: एयर इंडिया एक बार फिर विवादों में है. बता दें कि इस बार दिल्ली से सैन फ्रांसिस्को जा रहा एयरलाइन का बोइंग 777 विमान बुधवार ( 27 मई 2026) को तकरीबन 9 घंटे की फ्लाइट के बाद दिल्ली लौट आया. इस विमान में कुल 250 लोग सवार थे. बताया जा रहा है कि विमान का ट्रैफिक कोलिजन अवॉइडेंस सिस्टम ( TCAS) ठीक से काम नहीं कर रहा था. नॉर्थ अटलांटिक महासागर क्षेत्र के ऊपर से उड़ान भरने के दौरान TCAS का सही ढंग से काम करना जरूरी है, इसलिए विमान के चीन के ऊपर से गुजरने के दौरान एयर इंडिया ने पायलटों को दिल्ली वापस लौटने के लिए कहा.
घटना को लेकर सीनियर पायलट्स ने कहा,' वैश्विक स्तर पर, 29,000 फीट से ज्यादा की ऊंचाई पर उड़ने वाले सभी विमानों के लिए TCAS अनिवार्य है. इसके अलावा, कुछ इलाकों में TCAS के बिना विमानों को किसी भी ऊंचाई पर उड़ने की अनुमति नहीं है. इनमें यूरोपीय यूनियन और दुबई जैसी जगहें शामिल हैं. TCAS एक-दूसरे के करीब आने पर विमानों को एक-दूसरे से संपर्क करने की सुविधा देता है, जिसके बाद एक विमान नीचे उतरता है और दूसरा ऊपर चढ़ता है ताकि टक्कर से बचा जा सके.'
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दिल्ली से सुबह 3 बजकर 9 मिनट पर उड़ान भरने वाला यह विमान दोपहर के बाद IGI एयरपोर्ट पर लौट आया. बता दें कि B777 विमान हवा की स्पीड और अन्य कारणों से हर घंटे तकरीबन 8-9 टन फ्यूल की खपत करता है. ऐसे में जब तेल की कीमतें आसमान छू रही हैं और रुपया रोजाना नए निचले स्तर को छू रहा है तब घाटे में चल रही इस एयरलाइन के लिए इसका ध्यान रखना बेहद जरूरी था.
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घटना को लेकर एयर इंडिया ने अपने बयान में कहा,' 27 मई 2026 को दिल्ली से सैन फ्रांसिस्को जाने वाली फ्लाइट 173 तकनीकी खराबी के चलते निर्धारित प्रक्रियाओं के अनुसार दिल्ली लौट आई है. विमान सुरक्षित रूप से उतर गया है और एयर इंडिया के सुरक्षा मानकों के अनुसार इसकी तकनीकी जांच की जाएगी. यात्रियों को हुई असुविधा के लिए हमें खेद है और हम उन्हें जल्द से जल्द उनके गंतव्य तक पहुंचाने के लिए वैकल्पिक व्यवस्था कर रहे हैं. हमारी ग्राउंड टीम यात्रियों को खाने-पीने, होटल में ठहरने या उनकी इच्छानुसार पुनर्निर्धारण समेत सभी जरूरी सहायता प्रदान कर रही है. यात्रियों और चालक दल की सुरक्षा और भलाई एयर इंडिया की सर्वोच्च प्राथमिकता है.'
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