Advertisement
trendingNow12968346
Hindi Newsदुनिया

खुशखबरी! इटली में फंसे 256 भारतीय दीवाली पर आएंगे घर; Air India ने किया स्पेशल फ्लाइट का इंतजाम

Air India Milan-Delhi Special Flight: एयर इंडिया आज मिलान से दिल्ली के लिए एक विशेष उड़ान संचालित करेगी ताकि उड़ान संख्या एआई138 के यात्रियों को दिवाली से पहले दिल्ली पहुंचाया जा सके. इस उड़ान को 17 अक्टूबर को तकनीकी समस्या के कारण रद्द कर दिया गया था जिसके कारण 256 यात्री इटली के मिलान में फंस गए थे.

 

Written By  Shashank Shekhar Mishra|Last Updated: Oct 19, 2025, 06:49 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

X
X

Air India Milan-Delhi Special Flight: एयर इंडिया आज मिलान से दिल्ली के लिए एक अतिरिक्त उड़ान संचालित करेगी ताकि उड़ान संख्या एआई138 के यात्रियों को सुविधा मिल सके. बता दें, उड़ान संख्या एआई138 को 17 अक्टूबर को तकनीकी समस्या के कारण रद्द कर दिया गया था. इस विशेष उड़ान का उद्देश्य पिछले शुक्रवार से मिलान में फंसे 256 यात्रियों को वापस लाना है. एयरलाइन के बोइंग 787 ड्रीमलाइनर (VT-ANN) में मिलान में उतरते समय तकनीकी खराबी आ गई थी जिसके कारण उसे दिल्ली वापसी की उड़ान भरने की मंजूरी नहीं मिली थी. 

एयर इंडिया ने एक्स पर एक पोस्ट में कहा कि उड़ान एआई138डी मिलान से 1900 बजे रवाना होगी और 20 अक्टूबर की सुबह दिल्ली पहुंचेगी. एयरलाइन ने आगे कहा कि उसने प्रभावित यात्रियों को होटल में ठहरने और भोजन सहित सभी प्रकार की तत्काल सहायता प्रदान की है. उसने कहा कि यात्रियों की पसंद के अनुसार पूर्ण धनवापसी या निःशुल्क पुनर्निर्धारण की भी पेशकश की गई है. एयरलाइन ने अपनी प्रतिबद्धता दोहराते हुए कहा कि हम अपने यात्रियों को हर कदम पर समर्थन और सहायता प्रदान करने के लिए प्रतिबद्ध हैं. 

17 अक्टूबर को रद्द हुई थी फ्लाइट

बता दें, 17 अक्टूबर को उड़ान संख्या AI138 को रद्द करने से पहले इसी वर्ष 16 अगस्त को भी ऐसी ही घटना हुई थी जब एयर इंडिया की मिलान-दिल्ली उड़ान को पुशबैक के दौरान पाई गई तकनीकी समस्या के कारण रद्द कर दिया गया था. विमान कंपनी के अनुसार, जब विमान प्रस्थान के लिए तैयार हो रहा था तभी एक रखरखाव कार्य की पहचान की गई और इसके बाद परिचालन दल अनिवार्य उड़ान ड्यूटी समय सीमा मानदंडों के अंतर्गत आ गया जिससे उनके लिए उड़ान जारी रखना असुरक्षित और अनुचित हो गया. 

About the Author
author img
Shashank Shekhar Mishra

ज़ी न्यूज में बतौर सब एडिटर कार्यरत. देश की राजनीति से लेकर दुनिया के बनते-बिगड़ते सत्ता समीकरणों एवं घटनाओं को कवर करते हैं. पत्रकारिता में 5 वर्षों का अनुभव है. इससे पहले टाइम्स नाउ नवभारत, जागरण...और पढ़ें

TAGS

AIR INDIA

Trending news

दिवाली मनाने INS विक्रांत पर जा सकते हैं PM मोदी! जानें इसके पीछे की बड़ी रणनीति
diwali 2025
दिवाली मनाने INS विक्रांत पर जा सकते हैं PM मोदी! जानें इसके पीछे की बड़ी रणनीति
अचानक क्यों चला गया असम का बेटा... जुबीन की मौत के एक महीने बाद भी गूंजता सवाल
Singer Zubeen Garg
अचानक क्यों चला गया असम का बेटा... जुबीन की मौत के एक महीने बाद भी गूंजता सवाल
माओवादियों से अपने संबंध तोड़ लें वरना हो जाएंगे ... राजनेताओं को मंत्री की चेतावनी
Telangana
माओवादियों से अपने संबंध तोड़ लें वरना हो जाएंगे ... राजनेताओं को मंत्री की चेतावनी
प्लीज इस दिवाली ये 'टोटका' मत करना, पड़ जाएंगे लेने के देने! हो जाएगी जेल
Owl
प्लीज इस दिवाली ये 'टोटका' मत करना, पड़ जाएंगे लेने के देने! हो जाएगी जेल
हमारी शिक्षा-दीक्षा उस हिसाब से नहीं हुई... RSS चीफ का एजुकेशन सिस्टम को लेकर बयान
Mohan Bhagwat
हमारी शिक्षा-दीक्षा उस हिसाब से नहीं हुई... RSS चीफ का एजुकेशन सिस्टम को लेकर बयान
दिवाली पर हर घर में ठुकराई जाने वाले सोन पापड़ी की मीठी पर कड़वी कहानी
history of soan papdi
दिवाली पर हर घर में ठुकराई जाने वाले सोन पापड़ी की मीठी पर कड़वी कहानी
चित्तपुर मार्च पर कोर्ट का बड़ा फैसला! BJP ने कहा संविधान की जीत! तानाशाही बंद करो...
rss march
चित्तपुर मार्च पर कोर्ट का बड़ा फैसला! BJP ने कहा संविधान की जीत! तानाशाही बंद करो...
ट्रेन स्लो हुई तो चढ़ने लगे...छठ पर बिहार जा रहे तीन लोगों के साथ दर्दनाक हादसा
Train Accident
ट्रेन स्लो हुई तो चढ़ने लगे...छठ पर बिहार जा रहे तीन लोगों के साथ दर्दनाक हादसा
AQI: दीवाली से पहले निकला हवा का 'दिवाला', आईसीयू में पहुंचा एयर क्वालिटी इंडेक्स?
AQI
AQI: दीवाली से पहले निकला हवा का 'दिवाला', आईसीयू में पहुंचा एयर क्वालिटी इंडेक्स?
बिहार चुनाव से पहले शाह ने एक लाइन में क्या कहा, चिराग के मन में फूट रहे होंगे लड्डू
bihar vidhan sabha chunav
बिहार चुनाव से पहले शाह ने एक लाइन में क्या कहा, चिराग के मन में फूट रहे होंगे लड्डू