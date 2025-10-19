खुशखबरी! इटली में फंसे 256 भारतीय दीवाली पर आएंगे घर; Air India ने किया स्पेशल फ्लाइट का इंतजाम

Air India Milan-Delhi Special Flight: एयर इंडिया आज मिलान से दिल्ली के लिए एक अतिरिक्त उड़ान संचालित करेगी ताकि उड़ान संख्या एआई138 के यात्रियों को सुविधा मिल सके. बता दें, उड़ान संख्या एआई138 को 17 अक्टूबर को तकनीकी समस्या के कारण रद्द कर दिया गया था. इस विशेष उड़ान का उद्देश्य पिछले शुक्रवार से मिलान में फंसे 256 यात्रियों को वापस लाना है. एयरलाइन के बोइंग 787 ड्रीमलाइनर (VT-ANN) में मिलान में उतरते समय तकनीकी खराबी आ गई थी जिसके कारण उसे दिल्ली वापसी की उड़ान भरने की मंजूरी नहीं मिली थी.

एयर इंडिया ने एक्स पर एक पोस्ट में कहा कि उड़ान एआई138डी मिलान से 1900 बजे रवाना होगी और 20 अक्टूबर की सुबह दिल्ली पहुंचेगी. एयरलाइन ने आगे कहा कि उसने प्रभावित यात्रियों को होटल में ठहरने और भोजन सहित सभी प्रकार की तत्काल सहायता प्रदान की है. उसने कहा कि यात्रियों की पसंद के अनुसार पूर्ण धनवापसी या निःशुल्क पुनर्निर्धारण की भी पेशकश की गई है. एयरलाइन ने अपनी प्रतिबद्धता दोहराते हुए कहा कि हम अपने यात्रियों को हर कदम पर समर्थन और सहायता प्रदान करने के लिए प्रतिबद्ध हैं.

#ImportantUpdate Add Zee News as a Preferred Source Air India will operate an additional flight from Milan to Delhi today, 19 October, to accommodate passengers of flight AI138, which was cancelled on 17 October due to a technical issue. Flight AI138D will depart from Milan at 1900 hrs (local time) and arrive in… — Air India (@airindia) October 19, 2025

17 अक्टूबर को रद्द हुई थी फ्लाइट

बता दें, 17 अक्टूबर को उड़ान संख्या AI138 को रद्द करने से पहले इसी वर्ष 16 अगस्त को भी ऐसी ही घटना हुई थी जब एयर इंडिया की मिलान-दिल्ली उड़ान को पुशबैक के दौरान पाई गई तकनीकी समस्या के कारण रद्द कर दिया गया था. विमान कंपनी के अनुसार, जब विमान प्रस्थान के लिए तैयार हो रहा था तभी एक रखरखाव कार्य की पहचान की गई और इसके बाद परिचालन दल अनिवार्य उड़ान ड्यूटी समय सीमा मानदंडों के अंतर्गत आ गया जिससे उनके लिए उड़ान जारी रखना असुरक्षित और अनुचित हो गया.