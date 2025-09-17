Donald Trump News: जब ट्रंप का विमान और सिविल प्लेन आए पास, फूल गए एयर ट्रैफिक कंट्रोलर के हाथ-पांव

Trump Air Force One and civilian plane news: अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप मंगलवार को जब जमीन से हजारों फुट ऊपर प्लेन में उड़ रहे थे, तब उनके साथ बड़ी दुर्घटना होते बची. रिपोर्ट के मुताबिक, मंगलवार को न्यूयॉर्क के व्यस्त आसमान में स्पिरिट एयरलाइंस का एक यात्री विमान उस समय थोड़ा करीब आ गया, जब वह अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प को लंदन ले जा एयर फोर्स वन उस रूट से जुगर रहा था.

जब एयर फोर्स वन और नागरिक विमान आ गए पास

ब्लूमबर्ग न्यूज की रिपोर्ट के मुताबिक, फोर्ट लॉडरडेल से बोस्टन जा रहा स्पिरिट एयरलाइंस का एक एयरबस A321 विमान था और एयर फोर्स वन लॉन्ग आइलैंड के ऊपर से गुजर रहे थे. तभी एक हवाई यातायात नियंत्रक ने देखा कि दोनों विमानों की ऊंचाई लगभग समान थी और उनके रास्ते एक-दूसरे की ओर बढ़ रहे थे. उसने स्पिरिट के पायलटों को रास्ता बदलने के लिए सचेत करने की कोशिश की.

हालांकि दोनों विमान कई मील की दूरी पर थे और उनके बीच सुरक्षा सीमा को पार करने का कोई खतरा भी नहीं था. इसके बावजूद अमेरिकी राष्ट्रपति की सिक्योरिटी का मामला होने की वजह से न्यूयॉर्क के हवाई नियंत्रक ने कोई जोखिम लेना ठीक नहीं समझा.

फूल गए एयर ट्रैफिक कंट्रोलर के हाथ-पांव

हवाई नियंत्रक ने स्पिरिट एयरलाइन के पायलटों से कहा, 'ध्यान दो, स्पिरिट 1300, 20 डिग्री दाएं मुड़ो.' इस निर्देश पर पायलटों ने कोई ध्यान नहीं दिया. इसके बाद नियंत्रक ने दोबारा चेतावनी दी, 'स्पिरिट 1300, अभी 20 डिग्री दाएं मुड़ो!' जब कोई जवाब नहीं आया, तो नियंत्रक ने जोर से कहा, 'स्पिरिट विंग्स 1300, तुरंत 20 डिग्री दाएं मुड़ो!'

हवाई नियंत्रक ने कहा, 'स्पिरिट 1300, आपके बाएं विंग से 6 या 8 मील की दूरी पर ट्रैफिक है. 747. मुझे यकीन है आप जानते हैं कि वह कौन है.' यह कहते हुए उन्होंने नीले-सफेद रंग के एयर फोर्स वन का जिक्र किया. 'मैं उस पर नजर रखूंगा, वह सफेद और नीला है.' न्यूयॉर्क नियंत्रक ने आखिरी बार स्पिरिट क्रू को चेतावनी दी, 'ध्यान दो! आईपैड छोड़ो!'

आखिरकार पायलटों ने बदल दिया रास्ता

एयर ट्रैफिक कंट्रोलर की लगातार चेतावनियों से स्प्रिट एयरलाइन के पायलट समझ गए कि उनके पास ही एयर फोर्स वन उड़ रहा है. लिहाजा कोई खतरा मोल लिए बिना उन्होंने ट्रैफिक कंट्रोलर के निर्देशों का पालन करना ज्यादा मुनासिब समझा और आखिरकार रास्ता बदल लिया. पायलटों ने वायरलेस मैसेज करके इसकी पुष्टि भी की. यह मैसेज सुनने के बाद एयर ट्रैफिक कंट्रोलर की जान में जान आई. उसकी और पायलटों के बीच चेतावनियों के दौर की यह खबर वायरल हो गई है.

ट्रम्प मंगलवार देर रात लंदन पहुंचे, जहां वे विंडसर कैसल में किंग चार्ल्स से मिलने वाले हैं. साथ ही, अमेरिकी कंपनियों द्वारा यूके में तकनीकी बुनियादी ढांचे पर अरबों डॉलर खर्च करने की योजना भी है.