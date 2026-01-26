अमेरिका में बर्फीले तूफान का कहर, हवा में क्रैश हो गया उड़ता विमान; 7 की मौत

फेडरल एविएशन एडमिनिस्ट्रेशन का कहना है कि मेन के बैंगोर इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर बर्फीले तूफान में एक प्राइवेट बिजनेस जेट क्रैश हो गया, जिसमें सात लोगों की मौत हो गई और एक क्रू मेंबर गंभीर रूप से घायल हो गया. आठ लोगों को ले जा रहा बॉम्बार्डियर चैलेंजर 600 रविवार रात टेकऑफ के समय तब क्रैश हो गया, जब न्यू इंग्लैंड और देश के ज़्यादातर हिस्से एक बड़े बर्फीले तूफान से जूझ रहे थे. बोस्टन से लगभग 200 मील उत्तर में स्थित एयरपोर्ट क्रैश के बाद बंद कर दिया गया. उस समय भारी बर्फबारी हो रही थी जैसा कि देश के कई अन्य हिस्सों में भी हो रहा था.

फेडरल अधिकारियों और एयर ट्रैफिक कंट्रोलर की रिकॉर्डिंग के अनुसार, जेट टेकऑफ की कोशिश करते समय पलट गया और उसमें आग लग गई. यह रविवार शाम 7:45 बजे के आसपास एयरफील्ड पर क्रैश हो गया. फेडरल एविएशन एडमिनिस्ट्रेशन और नेशनल ट्रांसपोर्टेशन सेफ्टी बोर्ड जांच कर रहे हैं. NTSB ने कहा कि शुरुआती जानकारी से पता चलता है कि विमान उड़ान भरते समय क्रैश हुआ और क्रैश के बाद उसमें आग लग गई, लेकिन जांचकर्ताओं के एक या दो दिन में पहुंचने के बाद ही वे आगे कोई बयान देंगे.

'विमान उल्टा हो गया है...'

NTSB ने कहा कि पीड़ितों के बारे में जानकारी जारी करने में उसकी कोई भूमिका नहीं है और ऐसी जानकारी लोकल अधिकारी संभालते हैं. लेकिन एयरपोर्ट डायरेक्टर जोस सावेद्रा ने कमेंट करने से मना कर दिया. उन्होंने सोमवार को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा,'वह फेडरल पार्टनर्स से गाइडेंस और सपोर्ट का इंतजार कर रहे हैं.' एयर ट्रैफिक कंट्रोलर्स की एक ऑडियो रिकॉर्डिंग में किसी को यह कहते हुए सुना जा सकता है कि 'विमान उल्टा हो गया है. हमारे पास एक पैसेंजर विमान उल्टा हो गया है.' यह बात विमान को टेकऑफ की इजाज़त मिलने के लगभग 45 सेकंड बाद कही गई. सावेद्रा ने कहा कि फर्स्ट रिस्पॉन्डर्स एक मिनट से भी कम समय में पहुंच गए थे.

बुधवार तक बंद रहेगा बैंगोर इंटरनेशनल एयरपोर्ट

बैंगोर इंटरनेशनल एयरपोर्ट ऑरलैंडो, फ्लोरिडा, वाशिंगटन, डी.सी. और शार्लोट, नॉर्थ कैरोलिना जैसे शहरों के लिए डायरेक्ट फ्लाइट्स देता है और यह बोस्टन से लगभग 200 मील (320 किलोमीटर) उत्तर में स्थित है. दुर्घटना के तुरंत बाद इसे बंद कर दिया गया था और यह कम से कम बुधवार दोपहर तक बंद रहेगा. यह दुर्घटना तब हुई जब न्यू इंग्लैंड और देश का ज़्यादातर हिस्सा एक बड़े सर्दियों के तूफान से जूझ रहा था. सावेद्रा ने कहा कि रविवार को बैंगोर में लगातार बर्फबारी हो रही थी. हालांकि दुर्घटना के समय विमान लैंडिंग और टेकऑफ कर रहे थे.

बारिश और तूफान से यातायात बाधित रहा

उन्होंने कहा, 'हमारे पास साइट पर टीमें हैं जो रेगुलर बेसिस पर मौसम के तूफानों से निपटती हैं. मौसम की घटनाओं पर प्रतिक्रिया देना हमारे लिए नॉर्मल है.' पूरे वीकेंड में इस बड़े तूफान ने अमेरिका के पूर्वी आधे हिस्से में ओले, बारिश और जमी हुई बर्फ गिराई, जिससे ज़्यादातर हवाई और सड़क यातायात रुक गया और दक्षिण-पूर्व में लाखों घरों और दुकानों की बिजली गुल हो गई. अमेरिका के ज़्यादातर हिस्सों में कमर्शियल हवाई यातायात भी बुरी तरह प्रभावित हुआ.

रविवार को लगभग 1200 उड़ानें रद्द की गईं

फ्लाइट ट्रैकर flightaware.com के अनुसार, 'रविवार को लगभग 12,000 उड़ानें रद्द कर दी गईं और लगभग 20,000 में देरी हुई. फिलाडेल्फिया, वाशिंगटन, बाल्टीमोर, नॉर्थ कैरोलिना, न्यूयॉर्क और न्यू जर्सी के एयरपोर्ट भी प्रभावित हुए. बॉम्बार्डियर चैलेंजर 600 एक चौड़े शरीर वाला बिजनेस जेट है जिसे नौ से 11 यात्रियों के लिए कॉन्फ़िगर किया गया है. aircharterservice.com के अनुसार, इसे 1980 में 'वॉक-अबाउट केबिन' वाले पहले प्राइवेट जेट के रूप में लॉन्च किया गया था और यह अभी भी एक लोकप्रिय चार्टर ऑप्शन है.

