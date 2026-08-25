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शी जिनपिंग के भारत दौरे से पहले बीजिंग में अजीत डोभाल की बड़ी बैठक, क्या LAC पर सुलझेंगे सारे विवाद?

चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग के संभावित भारत दौरे से पहले NSA अजीत डोभाल की बीजिंग में अहम बैठक. जानिए क्या दोनों देशों के बीच वास्तविक नियंत्रण रेखा (LAC) पर बने सैन्य तनाव और सीमा विवाद का स्थाई समाधान निकल पाएगा.

Written ByRavindra Singh
Published: Aug 25, 2026, 07:56 PM IST|Updated: Aug 25, 2026, 08:26 PM IST
शी जिनपिंग के भारत दौरे से पहले बीजिंग में अजीत डोभाल की बड़ी बैठक, क्या LAC पर सुलझेंगे सारे विवाद?
Image Credit: भारत और चीन के रिश्तों में सुधार के संकेत जरूर दिखाई दे रहे हैं, लेकिन सीमा विवाद अभी पूरी तरह हल नहीं हुआ है. (Photo - ANI)

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Ravindra Singh

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रवींद्र प्रताप सिंह ने साल 2015 में जागरण.कॉम से डिजिटल मीडिया में कदम रखा मौजूदा समय वो ज़ी न्यूज डिजिटल में चीफ सब एडिटर हैं. अगस्त 2025 में उन्होंने ज़ी न्यूज ज्वाइन किया है. रवींद्र देश और दुनिया की खबरों के अलावा खेलों में क्रिकेट जगत और क्राइम की खबरों पर बेहतरीन पकड़ रखते हैं. इसके पहले रवींद्र रिपब्लिक भारत में इवनिंग शिफ्ट के इंचार्ज रहे और शाम की शिफ्ट संभालते हुए होम पेज की जिम्मेदारी रवींद्र के ऊपर थी. उससे पहले रवींद्र ने जनसत्ता और न्यूज नेशन में भी शाम की शिफ्ट और होम पेज की जिम्मेदारी बखूबी निभाई. इसके पहले रवींद्र ने 5 सालों तक पी7 और लाइव इंडिया जैसे न्यूज चैनलों में काम किया था. रवींद्र आकाशवाणी में काम करने का अनुभव रखते. अवध यूनिवर्सिटी से मॉस कम्युनिकेशन से पोस्ट ग्रेजुएट रवींद्र पिछले डेढ़ दशक से सक्रिय पत्रकारिता कर रहे हैं. आप रवींद्र से जुड़ने के लिए Ravindra.Singh@India.com पर मेल कर सकते हैं या फिर फेसबुक पर संपर्क करने के लिए https://www.facebook.com/pintu.singh.397 और एक्स पर https://x.com/rs66533 रवींद्र से संपर्क किया जा सकता है. 

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