/शी जिनपिंग के भारत दौरे से पहले बीजिंग में अजीत डोभाल की बड़ी बैठक, क्या LAC पर सुलझेंगे सारे विवाद?

भारत और चीन के बीच सीमा से जुड़े सवालों को लेकर मंगलवार को बीजिंग में विशेष प्रतिनिधियों की 25वीं बैठक हुई. भारत की ओर से राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल और चीन की तरफ से विदेश मंत्री तथा कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना की केंद्रीय समिति के पोलित ब्यूरो के सदस्य वांग यी ने बैठक की सह-अध्यक्षता की.
25 अगस्त को हुई इस बैठक का केंद्र भारत-चीन सीमा प्रश्न रहा. दोनों देशों के बीच लंबे समय से चले आ रहे सीमा विवाद के समाधान और सीमा क्षेत्रों में स्थिरता बनाए रखने के लिए विशेष प्रतिनिधियों की बातचीत एक महत्वपूर्ण माध्यम रही है. अजीत डोभाल और वांग यी इससे पहले भी सीमा से जुड़े मुद्दों पर कई दौर की बातचीत में शामिल रहे हैं. ऐसे में 25वीं बैठक को दोनों देशों के बीच सीमा संबंधी संवाद की निरंतरता के तौर पर देखा जा रहा है.
यह बैठक चीन की राजधानी बीजिंग में हुई. भारत और चीन के बीच सीमा पर तनाव के बाद दोनों पक्षों ने सैन्य और कूटनीतिक स्तर पर संवाद जारी रखा है. विशेष प्रतिनिधियों की बातचीत इसी व्यापक प्रयास का हिस्सा है. बैठक के दौरान सीमा प्रश्न से जुड़े मुद्दों पर दोनों पक्षों के बीच विचार-विमर्श हुआ. भारत और चीन के संबंधों में सीमा विवाद एक संवेदनशील विषय रहा है और इसे लेकर दोनों देशों के बीच बातचीत कई स्तरों पर चलती रही है.
भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल सीमा विवाद से जुड़े संवाद में भारत के प्रमुख प्रतिनिधि रहे हैं. वहीं वांग यी चीन की ओर से इस प्रक्रिया में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं. दोनों वरिष्ठ अधिकारियों के बीच बातचीत इसलिए भी अहम मानी जाती है क्योंकि भारत-चीन संबंधों में सीमा का मुद्दा व्यापक द्विपक्षीय रिश्तों पर असर डालता है. ऐसे में विशेष प्रतिनिधियों की बैठक को संवाद के एक महत्वपूर्ण मंच के रूप में देखा जाता है.
भारत और चीन के बीच सीमा प्रश्न का समाधान आसान नहीं रहा है. दोनों देशों के बीच वास्तविक नियंत्रण रेखा को लेकर लंबे समय से मतभेद हैं. इसके बावजूद विशेष प्रतिनिधि स्तर की बातचीत के जरिए मतभेदों को सुलझाने और सीमा पर शांति एवं स्थिरता बनाए रखने की कोशिश जारी है. 25वीं बैठक भी इसी संवाद प्रक्रिया की एक महत्वपूर्ण कड़ी है. दोनों देशों के बीच बातचीत आगे किस दिशा में बढ़ती है, इस पर अब नजर रहेगी.
डोभाल की बीजिंग यात्रा ऐसे समय हो रही है जब भारत और चीन पिछले कुछ समय से द्विपक्षीय रिश्तों को सामान्य दिशा में ले जाने की कोशिश कर रहे हैं. जून में नई दिल्ली में ब्रिक्स देशों के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकारों की बैठक के दौरान डोभाल और वांग यी के बीच भी मुलाकात हुई थी. उस बैठक के बाद विदेश मंत्रालय ने कहा था कि दोनों नेताओं ने द्विपक्षीय संबंधों से जुड़े हालिया घटनाक्रम की समीक्षा की और रिश्तों को धीरे-धीरे सामान्य करने की दिशा में हुई प्रगति पर चर्चा की. विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल के मुताबिक, डोभाल ने इस बात पर जोर दिया था कि भारत और चीन के बीच रिश्ते स्थिर, पूर्वानुमान योग्य और रचनात्मक होने चाहिए. उनका कहना था कि ऐसे रिश्ते दोनों देशों के बीच भरोसा बढ़ाने और बेहतर समझ विकसित करने में मदद कर सकते हैं.
भारत और चीन के बीच रिश्तों में आई हालिया नरमी को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग के बीच हुई मुलाकातों से भी जोड़कर देखा जा रहा है. दोनों नेताओं की पिछली महत्वपूर्ण मुलाकात अक्टूबर 2024 में कजान में हुई थी. इसके बाद तियानजिन में आयोजित एससीओ शिखर सम्मेलन के दौरान भी दोनों नेताओं ने द्विपक्षीय संबंधों में सकारात्मक गति और लगातार हो रही प्रगति का स्वागत किया था. उस दौरान दोनों देशों की ओर से यह संदेश दिया गया कि भारत और चीन को एक-दूसरे को प्रतिद्वंद्वी के बजाय विकास साझेदार के रूप में देखना चाहिए. साथ ही यह भी स्पष्ट किया गया कि दोनों देशों के बीच मौजूद मतभेदों को विवाद में बदलने से रोकना जरूरी है.
भारत और चीन के रिश्तों में सुधार के संकेत जरूर दिखाई दे रहे हैं, लेकिन सीमा विवाद अभी पूरी तरह हल नहीं हुआ है. यही वजह है कि विशेष प्रतिनिधियों की बातचीत को दोनों देशों के बीच संवाद का एक महत्वपूर्ण माध्यम माना जाता है. विशेष प्रतिनिधि तंत्र के जरिए दोनों देश लंबे समय से सीमा से जुड़े जटिल मुद्दों पर बातचीत करते रहे हैं. ऐसे में 25वें दौर की वार्ता का महत्व इसलिए भी बढ़ जाता है क्योंकि नई दिल्ली और बीजिंग एक तरफ रिश्तों को सामान्य बनाने की कोशिश कर रहे हैं, वहीं दूसरी ओर सीमा पर अपने-अपने हितों और मतभेदों को लेकर कोई समझौता नहीं करना चाहते. अब नजर इस बात पर रहेगी कि अजित डोभाल और वांग यी की बातचीत से सीमा पर स्थिरता और दोनों देशों के बीच भरोसा बढ़ाने की दिशा में कोई ठोस रास्ता निकलता है या नहीं.