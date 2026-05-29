प्रेसिडेंट ह्लाइंग के भारत दौरे से पहले मॉस्को में क्यों मिले भारत-म्यांमार के NSA, जानिए कूटनीति की इनसाइड स्टोरी

India Myanmar NSA Meet: भारत और म्यांमार के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकारों (NSA) की मॉस्को में अहम बैठक हुई. भारतीय एनएसए अजीत डोभाल की म्यांमार के समकक्ष तिन आंग सन के साथ हुई ये मुलाकात इंटरनेशनल सिक्योरिटी फोरम की मीटिंग से इतर हुई. इस दौरान दोनों देशों के सुरक्षा सलाहकारों ने सिक्योरिटी, डिफेंस, कनेक्टिविटी और साझा हितों से जुड़े कई मुद्दों पर द्विपक्षीय सहयोग की समीक्षा की. इस दौरान क्षेत्रीय हालात पर भी मंत्रणा हुई. म्यामांर के राष्ट्रपति के भारत दौरे से ठीक पहले हुई इस मुलाकात की वजह भारतीय विदेश मंत्रालय ने बताई है.

भारतीय विदेश मंत्रालय ने अपने बयान में कहा कि म्यांमार, भारत की नेबरहुड फर्स्ट, एक्ट ईस्ट और महासागर नीतियों के केंद्र में स्थित है. भारत के लक्ष्य बंगाल की खाड़ी इलाके में क्षेत्रीय सहयोग को लेकर एकदम स्पष्ट हैं. इस बयान से पता चलता है कि नई दिल्ली, म्यांमार के साथ द्विपक्षीय रिश्तों को रणनीतिक रूप से कितना महत्वपूर्ण मान रही है.

बंगाल की खाड़ी में क्षेत्रीय सहयोग जरूरी

यह मुलाकात ऐसे समय में हुई है जब दोनों देश, म्यांमार की आंतरिक सुरक्षा चुनौतियों और इंडो-पैसिफिक क्षेत्र में बदलते भू-राजनीतिक हालातों के बावजूद अपने संबंधों को और मजबूत करने की कोशिश कर रहे हैं. विदेश मंत्रालय से मिली जानकारी के मुताबिक म्यांमार के एनएसए एक महीने बाद जुलाई में भारत में होंगे, जहां वो BIMSTEC के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकारों की 5वीं बैठक में हिस्सा लेंगे. लगातार हो रही मेल मुलाकातों के इस दौर से पता चलता है कि भारत और म्यांमार दोनों बंगाल की खाड़ी के दायरे में क्षेत्रीय सहयोग को कितनी अहमियत दे रहे हैं.

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म्यांमार के राष्ट्रपति का भारत दौरा

जियोपॉलिटिक्स के जानकारों के मुताबिक मॉस्को में हुई इस मुलाकात के जरिए म्यांमार के राष्ट्रपति मिन आंग ह्लाइंग की भारत यात्रा की भूमिका तैयार की गई है. राष्ट्रपति ह्लाइंग 30 मई से 3 जून तक भारत के दौरे पर रहेंगे. पहले उनका कार्यक्रम 1 जून को होने वाली एक अलायंस समिट में शामिल होने का था, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी के निमंत्रण पर उनकी आधिकारिक यात्रा में बदल दिया गया है.

राष्ट्रपति के दौरे पर होगा इन क्षेत्रों पर फोकस

राष्ट्रपति ह्लाइंग अपने साथ कैबिनेट मंत्रियों, वरिष्ठ अधिकारियों और कारोबारी नेताओं के हाईलेवल डेलिगेशन के साथ आ रहे हैं. 1 जून को दिल्ली में प्रधानमंत्री मोदी के साथ उनकी औपचारिक वार्ता होगी. भारतीय विदेश मंत्रालय के बयान के मुताबिक बातचीत का मुख्य फोकस भारत-म्यांमार के ऐतिहासिक और सभ्यतागत रिश्तों को और मजबूत करने पर रहेगा. इसी दौरान एक विशेष बिजनेस फोरम का आयोजन होगा. 2 जून को कारोबारी बैठकों और भारतीय उद्योग जगत के नेताओं से मुलाकात के लिए मुंबई पहुंचेंगे.

म्यांमार के राष्ट्रपति के दौरे में कलादान मल्टी-मोडल ट्रांजिट ट्रांसपोर्ट प्रोजेक्ट (Kaladan Multi-Modal Transit Transport Project) के अलावा ऊर्जा सहयोग और सीमा प्रबंधन जैसे मुद्दों पर प्रमुखता से चर्चा हो सकती है. इसके साथ भारत के पूर्वोत्तर में आतंकवाद को रोकने के लिए आपसी सहयोग और दक्षिण-पूर्व एशिया तक पहुंच बढ़ाने वाले कनेक्टिविटी कॉरिडोर भी बातचीत के एजेंडे में शामिल हो सकते हैं.

(इनपुट: WION संवाददाता सिद्धांत सिब्बल)