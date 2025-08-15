मुस्लिम देश ने लिया अजीबोगरीब फैसला, अचानक इस वाहन पर लगा दिया बैन, नियम तोड़े तो...

Ajman E-Scooter Ban: संयुक्त अरब अमीरात (UAE) के सात अमीरातों में से एक अजमान में सड़क सुरक्षा को बढ़ाने और ट्रैफिक नियम तोड़ने पर रोक लगाने के लिए बड़ा कदम उठाया है. यहां अब पब्लिक रोड पर इलेक्ट्रिक स्कूटर चलाना पूरी तरह बैन कर दिया गया है. अजमान पुलिस ने बताया कि यहां किसी भी तरह के इलेक्ट्रिक स्कूटर (चाहे निजी हों या किराए के ) को अमीरात की सभी पब्लिक रोड्स और गलियों में चलाने पर पाबंदी लगा दी है. यह फैसला तुरंत लागू हो गया है, ताकि बढ़ते ट्रैफिक उल्लंघन और जानलेवा ड्राइविंग पर काबू पाया जा सके.

यह पाबंदी संयुक्त अरब अमीरात में बार-बार हो रहे उल्लंघनों और अनसेफ राइडिंग प्रैक्टिस को लेकर बढ़ती चिंताओं के बाद लगाया गया है. पुलिस ने कहा कि यह उपाय सिर्फ रेगुलेटर नहीं, बल्कि एक पब्लिक सेफ्टी पहल है, और शहरियों से अनधिकृत क्षेत्रों में गाड़ी चलाने से बचने का आग्रह किया. प्रतिबंध का उल्लंघन करने वाले ड्राइवर पर जुर्माना लगाया जा सकता है या उनके वाहन जब्त किए जा सकते हैं, हालांकि अभी तक स्पेसिफिक पनिशमेंट्स का खुलासा नहीं किया गया है.

यह कदम अजमान पुलिस द्वारा पिछले महीने जारी किए गए निर्देश के फौरन बाद उठाया गया है, जिसमें सवारों को सड़क सुरक्षा नियमों का पालन करने और अनधिकृत इलेक्ट्रिक साइकिलों और स्कूटरों का इस्तेमाल करने से बचने की चेतावनी दी गई थी.

वीडियो फुटेज और पाबंदी

यह पाबंदी उन वीडियो फुटेज के जारी होने के बाद लगाया गया है, जिनमें कई खतरनाक और गैर-कानूनी राइडिंग प्रैक्टिस को कैद किया गया है, जिसकी वजह से अफसरों ने त्वरित कार्रवाई की है. बिना हेलमेट, रॉन्ग साइड, पैदल यात्री क्रॉसिंग का इस्तेमाल और असुरक्षित तरीके से ट्रफिक के बीच से गुजरना शामिल हैं. ये हरकतें न सिर्फ सवारियों को खतरे में डालती हैं, बल्कि पैदल चलने वालों और मोटर चालकों के लिए भी गंभीर खतरा पैदा करती हैं. अजमान पुलिस ने इस बात पर जोर दिया कि इस तरह की लापरवाही ट्रफिक रूल्स के मुताबिक नहीं है और सड़कों पर व्यवस्था बनाए रखने के कोशिशों को कमज़ोर करती है

ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट की लोगों से अपील

यूएई में इलेक्ट्रिक स्कूटर से जुड़ी लापरवाहियों पर रोक लगाने के लिए बड़े लेवल पर कदम उठाए जा रहे हैं. पुलिस और ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट लोगों से बार-बार अपील कर रहे हैं कि दोपहिया वाहन सिर्फ तय किए गए इलकों में चलाएं और सुरक्षा नियमों का पालन करें. अबू धाबी में हाल ही में पुलिस ने एक वीडियो जारी किया गया था, जिसमें तीन लोग कंदूरा पहनकर ई-स्कूटर को गलत और खतरनाक जगहों पर चलाते दिखे. वीडियो वायरल होने के बाद ट्रफिक को लेकर कड़े नियम और सख्त कार्रवाई की मांग बढ़ गई.

नियम तोड़ने पर क्या सजा?

वहीं, दुबई में रोड्स एंड ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी (RTA) और दुबई पुलिस ने एक खास यूनिट बनाई है, जो ई-स्कूटर और साइकिल से जुड़े नियम उल्लंघन पर नजर रखेगी. अजमान में अब पब्लिक रोड पर इलेक्ट्रिक स्कूटर चलाना पूरी तरह मना है, इसलिए लोगों को कई बातें ध्यान रखनी चाहिए. किसी भी पब्लिक रोड या गली में इलेक्ट्रिक स्कूटर चलाने की इजाजत नहीं है. यह नियम सभी तरह के स्कूटरों पर लागू है. नियम तोड़ने पर स्कूटर जब्त हो सकता है या जुर्माना लग सकता है.

