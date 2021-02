UN महासचिव पद के लिए इस भारतीय महिला ने ठोकी दावेदारी, Antonio Gutares को दिया चैलेंज

न्यूयार्क: संयुक्त राष्ट्र (UN) में भारतीय मूल की एक अधिकारी ने इस वैश्विक संगठन का अगला महासचिव बनने के लिए अपनी उम्मीदवारी की घोषणा की है. संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम (UNDP) में लेखा परीक्षा समन्वयक के तौर पर कार्यरत आकांक्षा अरोड़ा (Akanksha Arora) मौजूदा महासचिव एंतोनियो गुतारेस (Antonio Gutares) के खिलाफ उम्मीदवारी की घोषणा करने वाली पहली शख्स हैं.

गुतारेस ने संयुक्त राष्ट्र प्रमुख के तौर पर अपने दूसरे कार्यकाल के लिए अपनी उम्मीदवारी पेश की है. संयुक्त राष्ट्र प्रमुख का कार्यकाल पांच साल का होता है. आकांक्षा अरोड़ा (34) (Akanksha Arora) ने कहा कि वह दुनिया के शीर्ष राजनयिक के पद के लिए चुनाव में खड़ी होंगी. उन्होंने अपनी ‘अरोड़ाफॉरएसजी’ मुहिम इस महीने आरंभ की.

आकांक्षा (Akanksha Arora) ने ऑनलाइन जारी किए गए गई ढाई मिनट के अपने वीडियो में कहा, ‘मेरे पद के लोगों से प्रभार संभाल रहे लोगों के खिलाफ खड़े होने की अपेक्षा नहीं की जाती. हमसे अपेक्षा की जाती है कि हम अपनी बारी का इंतजार करें, पुरानी प्रक्रिया के अनुसार काम करते रहें, काम पर जाएं, अपने सिर झुकाकर रखें और दुनिया जैसी है, उसे वैसा ही स्वीकार कर लें.’

