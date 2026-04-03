अल-अक्सा मस्जिद विवाद के बाद एक्टिव हुआ ISIS, दुनियाभर के चर्चों को दे डाली बड़ी धमकी

आतंकी संगठन ISIS ने एक बार फिर दुनिया भर में डर फैलाने की कोशिश की है. अपने साप्ताहिक प्रोपेगैंडा मैगजीन ‘अल-नबा’ के ताजा अंक में संगठन ने मुसलमानों से अपील की है कि वे इस वीकेंड अमेरिका और यूरोप में चर्चों और यहूदी प्रार्थनास्थलों को निशाना बनाएं. ईस्टर जैसे पवित्र मौके पर दी गई यह धमकी बेहद गंभीर और चिंताजनक मानी जा रही है. रिपोर्ट के मुताबिक, ISIS ने इसे यरुशलम स्थित अल-अक्सा मस्जिद को लेकर इजरायल की कार्रवाई के जवाब के तौर पर पेश किया है. हालांकि, इस तरह की अपीलें पहले भी सामने आती रही हैं, लेकिन सुरक्षा एजेंसियां इन्हें हल्के में नहीं लेतीं.

अमेरिका और यूरोप में ऐसे मौकों पर सुरक्षा व्यवस्था और चौकसी बढ़ा दी जाती है, ताकि किसी भी संभावित खतरे को समय रहते रोका जा सके. विशेषज्ञों का मानना है कि ISIS इस तरह के संदेशों के जरिए अपने समर्थकों को उकसाने और वैश्विक स्तर पर अस्थिरता फैलाने की कोशिश करता है, भले ही उसकी वास्तविक क्षमता पहले के मुकाबले काफी कमजोर क्यों न हो चुकी हो. इस भड़काऊ लेख में आगे कहा गया, 'यही बात ट्यूनीशिया, मोरक्को, UAE और सीरिया के प्रार्थनास्थलों पर भी लागू होती है; उनके स्थान अच्छी तरह से ज्ञात हैं, और उनके विवरण प्रकाशित किए जा चुके हैं.'

दुनिया भर के मुसलमानों से हिंसा की अपील

'अल-नबा’ के एक अनुवाद के मुताबिक, ISIS ने हाल ही में एक भड़काऊ संदेश जारी करते हुए दुनिया भर में मुसलमानों को हिंसा फैलाने के लिए उकसाया है. संगठन ने दावा किया कि 'अल-अक्सा मस्जिद के बंद होने की त्रासदी' के बीच मुसलमानों का कर्तव्य बनता है कि वे प्रतिक्रिया दें. इसी के नाम पर ISIS ने अपने समर्थकों से अपील की कि वे अमेरिका, यूरोप, रूस, भारत समेत विभिन्न देशों में यहूदी प्रार्थनास्थलों को निशाना बनाएं और उन्हें आग के हवाले कर दें. इतना ही नहीं, संदेश में चर्चों पर भी इसी तरह के हमले करने की बात कही गई है. इस तरह की अपील को सुरक्षा एजेंसियां गंभीर खतरे के तौर पर देखती हैं, क्योंकि यह सीधे तौर पर अलग-अलग देशों और समुदायों में हिंसा भड़काने की कोशिश मानी जा रही है.

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सुरक्षा एजेंसियों ने ISIS की चेतावनी को माना गंभीर

आतंकी संगठन ISIS से जुड़े एक प्रोपेगैंडा प्रकाशन ने हाल ही में बेहद उकसाऊ और चिंताजनक अपील जारी की है. इसमें दुनिया भर में ‘यहूदी जमावड़ों’ को निशाना बनाने की बात कही गई है और समर्थकों से ऑस्ट्रेलिया के सिडनी में हुए हमलों जैसे कृत्यों की नकल करने को कहा गया है. यह संदर्भ 2025 में ऑस्ट्रेलिया में हनुक्का के दौरान हुए आतंकी हमलों से जुड़ा है, जिनमें 16 लोगों की मौत हुई थी इनमें एक हमलावर भी शामिल था और करीब 40 लोग घायल हुए थे. इस घटना को उदाहरण के तौर पर पेश करना सुरक्षा एजेंसियों के लिए एक गंभीर चेतावनी माना जा रहा है.

बीते 5 सप्ताह में 60 लोगों को हताहत कियाः ISIS

इसी बीच, ISIS ने दावा किया है कि उसने बीते एक हफ्ते में पांच अलग-अलग अभियानों के जरिए लगभग 60 लोगों को हताहत किया है. हालांकि, इन दावों की स्वतंत्र रूप से पुष्टि मुश्किल से हो पा रही है, क्षेत्रीय तनाव भी इस माहौल को और जटिल बना रहा है. इजरायली अधिकारियों ने फरवरी के अंत में अल-अक्सा मस्जिद को अस्थायी रूप से बंद कर दिया था. यह फैसला उन्होंने सुरक्षा कारणों से लिया, खासकर ऐसे समय में जब ईरान को लेकर इजरायल और अमेरिका के बीच तनाव बढ़ा हुआ है. अल-अक्सा इस्लाम का तीसरा सबसे पवित्र स्थल माना जाता है, इसलिए इससे जुड़े किसी भी कदम का व्यापक प्रभाव पड़ता है.

प्रशासन ने सख्त कदम उठाते हुए धार्मिक स्थलों पर जमावड़ों से लगाई रोक

यरुशलम में बढ़ते तनाव के बीच प्रशासन ने सख्त कदम उठाते हुए कई प्रमुख धार्मिक स्थलों पर बड़े जमावड़ों पर रोक लगा दी है. इनमें ‘वेस्टर्न वॉल’ और ‘चर्च ऑफ द होली सेपल्चर’ जैसे महत्वपूर्ण स्थल भी शामिल हैं, जहां आमतौर पर भारी संख्या में श्रद्धालु जुटते हैं. शहर का सबसे संवेदनशील इलाका माने जाने वाले उस पहाड़ी क्षेत्र पर भी खास नजर रखी जा रही है, जहां अल-अक्सा मस्जिद स्थित है. मुसलमान इस जगह को ‘नोबल सैंक्चुअरी’ यानी पवित्र स्थल के रूप में मानते हैं, जबकि यहूदी समुदाय इसे ‘टेंपल माउंट’ के नाम से जानता है. धार्मिक आस्थाओं से जुड़े इस क्षेत्र में किसी भी तरह की भीड़ या हलचल को नियंत्रित करने के लिए प्रशासन लगातार सतर्क है, ताकि स्थिति बिगड़ने से पहले ही उसे संभाला जा सके.

फिलिस्तीन-इजरायल तनाव के बीच हालात संवेदनशील

फिलिस्तीन-इजरायल तनाव के बीच हालात और ज्यादा संवेदनशील होते जा रहे हैं. फिलिस्तीनी अधिकारियों ने मुस्लिम धार्मिक स्थलों को बंद किए जाने पर कड़ी आपत्ति जताई है और इसे धार्मिक स्वतंत्रता पर हमला बताया है. दूसरी ओर, यहूदी समूहों ने अप्रैल में आने वाले ‘पासओवर’ (Passover) पर्व के दौरान इन स्थलों तक पहुंच की मांग तेज कर दी है, जिससे विवाद और गहरा गया है. इसी बीच, ISIS के एक न्यूजलेटर में फिलिस्तीनी कैदियों और इजरायली जेलों में उनके अनुभवों का जिक्र किया गया है, जिसने माहौल को और भड़का दिया है.

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