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PoK पर अल-जजीरा ने कर दी ऐसी रिपोर्टिंग, भन्‍ना गया पाकिस्‍तान; कर दिया अघोषित बैन

Pakistan Blocks AL Jazeera Over POK Reporting: अल जजीरा ने पीओके को लेकर कई सुलगते सवाल पाकिस्‍तानी सेना और सरकार से किए थे. कहा जा रहा है कि इन वजहों से ही पाकिस्‍तानी हुक्‍मरान खासे खफा हो गए.

Written ByAtul Chaturvedi
Published: Aug 04, 2026, 01:19 PM IST|Updated: Aug 04, 2026, 03:01 PM IST
PoK पर अल-जजीरा ने कर दी ऐसी रिपोर्टिंग, भन्‍ना गया पाकिस्‍तान; कर दिया अघोषित बैन

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Atul Chaturvedi

Atul Chaturvedi

बुंदेलखंड के पठार से गंगा-जमुना के दोआब तक विगत तकरीबन दो दशकों का पत्रकारीय अनुभव. प्रयागराज में कल्‍चर बीट से पत्रकारिता की शुरुआत. दिल्‍ली में एनडीटीवी, दैनिक जागरण में काम का लंबा अनुभव. माखनलाल चतुर्वेदी राष्‍ट्रीय पत्रकारिता विश्वविद्यालय से जर्नलिज्‍म की मास्‍टर डिग्री. साहित्यिक-सांस्‍कृतिक अभिरुचि. किताबें पढ़ने का शौक.

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