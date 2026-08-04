पाकिस्तान के सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने अल जजीरा की 'सेलेक्टिव रिपोर्टिंग' की आलोचना की है और मीडिया संस्थान पर चुनावों और वोटिंग प्रक्रिया को गलत तरीके से पेश करने' का आरोप लगाया है. मंत्रालय ने अपने X हैंडल पर जारी एक बयान में कहा, 'हमने मुजफ्फराबाद में कुछ चुने हुए पोलिंग स्टेशनों से अल जजीरा की चुनिंदा रिपोर्टिंग पर ध्यान दिया है. सोच-समझकर चुने गए समय और कुछ खास लोगों के पहले से तय बयानों के जरिए चैनल ने AJK चुनावों और वोटिंग की प्रक्रिया को गलत तरीके से पेश करने की कोशिश की है.'