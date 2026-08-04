Pakistan Blocks AL Jazeera Over POK Reporting: पाक अधिकृत कश्मीर (PoK) में सरकार-विरोधी और चुनाव से जुड़े प्रदर्शनों पर इस्लामाबाद की बर्बर कार्रवाई की रिपोर्टिंग पूरी दुनिया में हो रही है. इससे झल्लाई पाकिस्तानी सरकार ने कतर के प्रभावशाली ब्रॉडकास्टर अल जजीरा के एक्सेस पर बैन लगा दिया है. खबरों के मुताबिक पाकिस्तान ने अल जजीरा की वेबसाइट को ब्लॉक कर दिया है. पीओके को लेकर अल जजीरा ने हाल में कई रिपोर्ट्स पेश की थीं.
हालांकि पाकिस्तानी सरकार ने अभी तक इस अल-जजीरा पर कोई औपचारिक प्रतिबंध लगाने की घोषणा नहीं की है, लेकिन पाकिस्तान में यूजर्स सोशल मीडिया पर कह रहे हैं कि वे अल जजीरा की इंग्लिश वेबसाइट को एक्सेस नहीं कर पा रहे हैं.
पाकिस्तान के सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने अल जजीरा की 'सेलेक्टिव रिपोर्टिंग' की आलोचना की है और मीडिया संस्थान पर चुनावों और वोटिंग प्रक्रिया को गलत तरीके से पेश करने' का आरोप लगाया है. मंत्रालय ने अपने X हैंडल पर जारी एक बयान में कहा, 'हमने मुजफ्फराबाद में कुछ चुने हुए पोलिंग स्टेशनों से अल जजीरा की चुनिंदा रिपोर्टिंग पर ध्यान दिया है. सोच-समझकर चुने गए समय और कुछ खास लोगों के पहले से तय बयानों के जरिए चैनल ने AJK चुनावों और वोटिंग की प्रक्रिया को गलत तरीके से पेश करने की कोशिश की है.'
पाकिस्तान, जम्मू-कश्मीर के गैर-कानूनी कब्जे वाले हिस्सों को आजाद जम्मू-कश्मीर (AJK) कहता है. पाकिस्तान ने कतरी मीडिया आउटलेट पर 'येलो जर्नलिज्म' (सनसनीखेज पत्रकारिता) करने का भी आरोप लगाया. बयान में कहा गया, 'इस तरह की येलो जर्नलिज्म सिर्फ उन बाहरी ताकतों के एजेंडे की पुष्टि करती है जिनका अपना स्वार्थ है और जो इस चुनावी प्रक्रिया को अवैध ठहराने और मुजफ्फराबाद एवं AJK के लोगों की इच्छा को कमजोर करने की कोशिश कर रहे हैं.'
इस बीच प्रेस फ्रीडम बॉडी 'कमेटी टू प्रोटेक्ट जर्नलिस्ट्स' (CPJ) ने पाकिस्तान में समाचार जुटाने की प्रक्रिया पर सुनियोजित तरीके से की जा रही कार्रवाई की कड़ी आलोचना की है. संगठन ने इसके लिए लगातार जारी कम्युनिकेशन शटडाउन और सरकार द्वारा रिपोर्टिंग पर लगाई गई रोक का हवाला दिया है.
संगठन ने X पर एक पोस्ट में कहा, 'CPJ पाकिस्तान के नियंत्रण वाले कश्मीर में जारी विरोध-प्रदर्शनों के बीच प्रेस की आजादी की बिगड़ती स्थिति पर नजर रखे हुए है. इंटरनेट ब्लैकआउट, टेलीकम्युनिकेशन शटडाउन, रिपोर्टिंग पर पाबंदियों और पत्रकारों को हिरासत में लेने व उनके लापता होने की खबरें बेहद चिंताजनक हैं. पाकिस्तानी अधिकारियों को पत्रकारों के खिलाफ की जा रही कार्रवाई को तुरंत रोकना चाहिए, सूचना तक पहुंच बहाल करनी चाहिए और स्वतंत्र रिपोर्टिंग की अनुमति देनी चाहिए.