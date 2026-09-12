9/11 की 25वीं बरसी पर अल कायदा ने फेंटा ‘पुराना पत्ता’! वीडियो में पहली बार दिखा ओसामा का बेटा हमजा, 2019 में आई थी मारे जाने की खबर

9/11 हमले की 25वीं बरसी के मौके पर अल कायदा की आधिकारिक मीडिया विंग ‘अस सहाब’ ने एक प्रोपेगेंडा वीडियो जारी किया है. करीब 50 मिनट के इस वीडियो में पहली बार संगठन के पूर्व प्रमुख ओसामा बिन लादेन के बेटे और कथित उत्तराधिकारी हमजा बिन लादेन की तस्वीरें और वीडियो फुटेज दिखाई गई हैं. अपने इसी संदेश में आतंकी संगठन ने अपने दुश्मनों को चुनौती दी है. आपको बताते चलें ओसामा के बेटे हमजा के 2019 में अफगानिस्तान-पाकिस्तान सीमा पर हुई मुठभेड़ में ढेर होने की खबरें आई थीं, ऐसे में नया वीडियो आने के बाद दुनियाभर की खुफिया एजेंसियों के कान खड़े हो गए हैं.
दिलचस्प ये भी है कि इस वीडियो की शुरुआत किसी बड़े अंतरराष्ट्रीय ऑपरेशन से नहीं, बल्कि सितंबर 2014 में कराची के नौसैनिक डॉकयार्ड पर अल कायदा इन द इंडियन सबकॉन्टिनेंट यानी AQIS के हमले के पुराने फुटेज से होती है. अमेरिकी खुफिया सूत्रों के मुताबिक, इस वीडियो में उस पुराने रीजनल ऑपरेशन को प्रमुखता से दिखाना इस बात की ओर इशारा करता है कि अल कायदा के बचे-खुचे केंद्रीय नेतृत्व और उसके प्रचार तंत्र में आज भी पाकिस्तानी आतंकवादियों का प्रभाव अहम और उल्लेखनीय है.
सूत्रों के मुताबिक, हमजा की इस तरह की तस्वीरों का इस्तेमाल दो संदेश देने के लिए किया गया है. एक तरफ उसे अपने पिता ओसामा बिन लादेन के उत्तराधिकारी के तौर पर दिखाने की कोशिश की गई है. दूसरा मकसद अलकायदा की शुरुआती ग्लोबल जिहाद की क्लासिक विजुअल पहचान को याद दिलाकर नई आतंकी पौध तैयार करना है.
यानी लादेन के नाम और हमजा की वीडियो प्रेजेंस का इस्तेमाल अलकायदा की विचारधारा के लिए समर्थन जुटाने और नई भर्ती का माहौल बनाने के तौर पर देखा जा रहा है.
इसके साथ ही अलकायदा के शुरुआती दौर के वैश्विक जिहादी प्रचार में इस्तेमाल होने वाली उस शैली की याद दिलाई गई है. जिसमें अपने आका की फोटो और वीडियो छिपाकर रखे जाते थे. सुरक्षा कारणों की वजह से आज भी बहुत से आतंकी खुद को दुनिया की निगाहों से बचाकर रखते हैं.
खुफिया सूत्रों ने बताया कि वीडियो इस तरह बनाया गया है कि उससे अलकायदा की वैचारिक पुरानी यादें (नॉस्टैल्जिया) ताजा हों. फुटेज में हमजा कई बार दिखाई देता है. कई दृश्यों में वो फटी हुई मिट्टी की दीवार के सामने बैठा नजर आ रहा है. उसके सिर पर पारंपरिक सफेद पगड़ी है और पास में असॉल्ट राइफल रखी है. इस वीडियो में हमजा को योद्धा बताने की कोशिश की गई है, मानो वो जिंदा हो.
‘A Quarter Century of the 11 September Raids’ नाम से जारी वीडियो में मारे जा चुके अल कायदा सरगना अयमान अल जवाहिरी की कुछ ऐसी तस्वीरें भी दिखाई गई हैं, जो इससे पहले कभी सार्वजनिक नहीं हुई थीं. आपको बताते चलें अलकायदा ने अब तक न तो जवाहिरी की मौत की आधिकारिक पुष्टि की है और न ही उसकी मौत पर अब तक पारंपरिक शोक संदेश जारी किया है. अलकायदा ने अपने आका के लिए कभी कोई श्रद्धांजलि समारोह का आयोजन नहीं किया. वीडियो में मौजूदा अल कायदा प्रमुख सैफ अल अदल से जुड़ी वैचारिक सोच को धार देने की कोशिश की गई है.
आपको बताते चलें कि '9/11' के उस भयानक आतंकवादी हमले में वर्ल्ड ट्रेड सेंटर ढह गया था. उस दौरान 2,977 मासूमों को अपनी जान से हाथ धोना पड़ा था. इस हमले के बाद ही अमेरिका को समझ में आया था कि आतंकवाद धरती के लिए कितना बड़ा खतरा है. इस हमले के पीड़ित 25 साल बाद भी उस खौफ को भुला नहीं पाए हैं.