नाइट्रोजन गैस सुंघाकर दी गई सजा-ए-मौत, 1993 में एक आदमी के पैरों को टेप से बांध, पेट्रोल डालकर तड़पा-तड़पा कर मारने का था दोषी

अमेरिका के अलाबामा में गुरुवार को एक दिल दहला देने वाली सजा दी गई. 54 साल के एंथनी बॉयड को विलियम सी. होलमैन जेल में नाइट्रोजन गैस से मौत दी गई. शाम 6:33 बजे उन्हें मृत घोषित किया गया. यह सजा 1993 की एक क्रूर हत्या से जुड़ी थी, जिसमें बॉयड ने कथित तौर पर एक शख्स को जिंदा जलाने में मदद की थी. यह हत्या सिर्फ 200 डॉलर की कोकीन के कर्ज के चलते हुई थी. एसोसिएटेड प्रेस के मुताबिक, 1993 में 200 डॉलर के ड्रग्स कर्ज के कारण एक व्यक्ति को जिंदा जलाने में मदद करने के दोषी अलबामा के एक व्यक्ति को गुरुवार को नाइट्रोजन गैस द्वारा फांसी दे दी गई.

1993 की खौफनाक हत्या

1993 में टलाडेगा काउंटी में ग्रेगरी ह्यूगुली नाम के शख्स को सिर्फ 200 डॉलर की कोकीन का कर्ज न चुकाने की वजह से भयानक मौत दी गई. अभियोजन पक्ष के एक गवाह ने कोर्ट में बताया कि बॉयड ने ह्यूगुली के पैर टेप से बांधे, फिर एक अन्य शख्स ने उस पर पेट्रोल डाला और आग लगा दी. ह्यूगुली तड़पता हुआ मर गया. जूरी ने बॉयड को किडनैपिंग के दौरान कैपिटल मर्डर का दोषी ठहराया और 10-2 के वोट से फांसी की सजा सुनाई. बॉयड 1995 से अलाबामा की डेथ रो पर थे. उन्होंने हमेशा कहा कि वह निर्दोष हैं. उनके वकीलों ने दावा किया कि हत्या के वक्त बॉयड एक पार्टी में थे.

नाइट्रोजन गैस: नया और विवादित मारने का तरीका

अलाबामा ने पिछले साल नाइट्रोजन गैस से फांसी शुरू की. इस पद्धति में कैदी के चेहरे पर मास्क बांधकर हवा की जगह शुद्ध नाइट्रोजन दी जाती है, जिससे ऑक्सीजन की कमी से मौत हो जाती है. अमेरिका में अब तक 8 बार इसका इस्तेमाल हुआ है. 7 बार अलाबामा और 1 बार लुइसियाना में. बॉयड के वकीलों ने इस तरीके को क्रूर बताते हुए फेडरल कोर्ट से फांसी रोकने की अपील की, लेकिन जज ने इसे खारिज कर दिया.