एक बार फिर Alabama के बच्चे सीखेंगे योग, लेकिन नहीं कर सकेंगे 'नमस्ते'

वाशिंगटन: अमेरिका के अलबामा राज्य (Alabama) की गवर्नर के. इवे ने राज्य के स्कूलों में योग (Yoga) कराने की परमीशन देने वाले विधेयक पर हस्ताक्षर कर दिए हैं, लेकिन योग करते समय ‘नमस्ते’ करने वाले आसन की परमीशन नहीं होगी. इसके साथ ही यहां के स्कूलों में योग का प्रशिक्षण बच्चों को देने की अनुमति मिल गई. दरअसल तीन दशक पहले 1993 में Yoga Classes पर रोक लगा दी गई थी, क्योंकि योग को हिंदुत्व से जोड़ कर देखा गया था.

अलबामा (Alabama) राज्य विधान सभा के पब्लिक स्कूलों में योग (Yoga) करने की परमीशन देने वाले विधेयक को अंतिम मंजूरी देने के कुछ दिन बाद इस पर हस्ताक्षर किए गए हैं. विधेयक के तहत योग केवल ‘स्ट्रेचिंग’ और कुछ आसन तक सीमित रहेगा और इस दौरान ‘नमस्ते’ आसन का इस्तेमाल नहीं किया जाएगा. यह कई सांसदों और ईसाई समूहों की आपत्तियों को दूर करने के लिए किया गया है जिन्होंने योग के हिंदू धर्म से संबंध होने का तर्क दिया था.

The Alabama ban on yoga in public schools is no more. Gov. Kay Ivey on Thursday signed legislation to allow public schools to teach yoga. The legislation sponsored by Democratic Rep. Jeremy Gray, a former college athlete who did yoga as part of his ... https://t.co/Xu5ifloQUA

