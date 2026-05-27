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Hindi Newsदुनिया8 इंच की भिंडी, 10 फीट लंबी लौकी और 17 किलो का लहसुन... इन देशों में उगती हैं भीमकाय फल-सब्जियां, इंसानों को टक्कर देता है वजन

8 इंच की भिंडी, 10 फीट लंबी लौकी और 17 किलो का लहसुन... इन देशों में उगती हैं भीमकाय फल-सब्जियां, इंसानों को टक्कर देता है वजन

Giant Fruits-Vegetable Producing Countries: फल-सब्जियां तो आप रोज खाते हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं कि दुनिया में कई ऐसे भी देश हैं, जहां पर सामान्य से ज्यादा आकर की फसलें उगाई जाती हैं.

Written By  Shruti Kaul |Last Updated: May 27, 2026, 09:35 PM IST
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8 इंच की भिंडी, 10 फीट लंबी लौकी और 17 किलो का लहसुन... इन देशों में उगती हैं भीमकाय फल-सब्जियां, इंसानों को टक्कर देता है वजन

Giant Fruits-Vegetable: फल-सब्जियां हम सभी की डेली डाइट का हिस्सा हैं. बाजार से खरीदी हुई या घर में उगाई ताजी सब्जियां भारत के लगभग हर कोने में हर दिन उगाई जाती है. कद्दू, लौकी, पत्ता गोभी, तरबूज, कटहल और पपीता जैसी फल-सब्जियों का साइज काफी बड़ा होता है. क्या आप दुनिया के उन देशों के बारे में जानते हैं, जहां विशालकाय  फल-सब्जियों को उगाया जाता है? 

अलास्का की विशालकाय सब्जियां  

अमेरिका के सबसे बड़े राज्य अलास्का में आबादी तो बेहद कम है, लेकिन वहां उगाई जाने वाली फल-सब्जियां अपने बड़-बड़े आकार के लिए काफी फेमस है.

 

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दरअसल, यहां गर्मियों में लगभग 20 घंटे तक धूप रहती है, जिससे पौधों को ज्यादा फोटोसिंथेसिस का मौका मिलता है, जो इन्हें बड़ा और मीठा बनाने में काफी मदद करते हैं. साल 2021 में यहां 17 किलो का लहसुन, 10 फीट लंबी लौकी और 8 इंच की भिंडी उगी थी. इसके अलावा यहां 62 किलो की पत्तागोभी उगती है. 

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चीन की स्पेस ब्रीडिंग टेक्नोलॉजी

चीन दुनिया के सबसे बड़े फल-सब्जी उत्पादक देशों में से एक है. इसके अलावा यह देश विशालकाय साइज की फसलें उगाने के लिए भी काफी जाना जाता है खासतौर से फल-सब्जियों को लेकर उसके एक्सपेरिमेंट काफी वायरल होते हैं. चीन में आपको सामान्य से बड़ी आकार की कद्दू-टमाटर और मिर्ची जैसी सब्जियां देखने को मिल जाएंगी.

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यह देश स्पेस ब्रीडिंग टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करता है, जिसमें जिसमें बीजों को अंतरिक्ष भेजा जाता है, ताकि कॉस्मिक किरणों के कारण उनके DNA में बदलाव हो. वापस आकर जब इन बीजों को बोया जाता है, तो इनसे विशालकाय फल-सब्जियां पैदा होती हैं. 

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जापान के सकुराजीमा रेडिश   

जापान भी अपने मॉडर्न एग्रीकल्चर टेक्निक के लिए काफी फेमस है. यहां कुछ खास तरह के बीजों के जरिए विशालकाय फल-सब्जियां उगाई जाती हैं. यहां लंबी-लंबी मूली यानी सकुराजीमा रेडिश और दुनिया के सबसे भारी-भरकम तरबूज उगाए जाते हैं.

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इसके लिए जापान के किसान नियंत्रित जलवायु, सटीक पोषण और इंप्रूव वैराइटी के हाइब्रिड बीजों का इस्तेमाल करते हैं. इससे फसलें अपने सामान्य आकार से कई गुना बड़ी उगती हैं.

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About the Author
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Shruti Kaul

ज़ी न्यूज में सब एडिटर. वनस्थली विद्यापीठ यूनिवर्सिटी, राजस्थान से जर्नलिज्म और मास कम्युनिकेशन में ग्रेजुएशन. ये राष्ट्रीय-अंतर्राष्ट्रीय मुद्दो से जुड़े विषयों पर लिखती हैं. लिखने के अलावा श्रुति...और पढ़ें

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