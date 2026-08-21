'Devastating Loss'... अमेरिका के अलास्का में चार्टर विमान हुआ क्रैश, 2 पायलट सहित 8 लोगों की दर्दनाक मौत

अमेरिका के अलास्का राज्य में गुरुवार को एक बड़ा विमान हादसा हो गया. आठ लोगों को लेकर उड़ान भर रहा एक चार्टर विमान पश्चिमी अलास्का के दूरदराज स्थित केप न्यूएनहैम लॉन्ग रेंज रडार साइट एयरपोर्ट के पास दुर्घटनाग्रस्त हो गया. अमेरिकी सेना के अनुसार विमान लैंडिंग की तैयारी कर रहा था, तभी वह अचानक क्रैश हो गया. इस हादसे में विमान में सवार सभी आठ लोगों की मौके पर ही मौत हो गई. हादसे के बाद पूरे इलाके में शोक की लहर दौड़ गई.
अमेरिका के नेशनल ट्रांसपोर्टेशन सेफ्टी बोर्ड (NTSB) के अलास्का क्षेत्र प्रमुख क्लिंट जॉनसन ने बताया कि विमान में कुल आठ लोग मौजूद थे. इनमें दो पायलट और छह यात्री शामिल थे. विमान ने एंकरेज से उड़ान भरी थी और दोपहर के समय केप न्यूएनहैम रडार स्टेशन के पास पहुंचने वाला था. हालांकि लैंडिंग से ठीक पहले यह हादसे का शिकार हो गया.
अमेरिकी सेना ने बताया कि यह विमान एक सिविलियन कॉन्ट्रैक्ट के तहत संचालित किया जा रहा था. इसका इस्तेमाल अलास्का के दूरस्थ रडार स्टेशन को सहायता पहुंचाने के लिए किया जाता था. यह रडार नेटवर्क राज्य के हवाई क्षेत्र और सीमावर्ती इलाकों में उड़ने वाले विमानों की निगरानी करता है. हालांकि विमान में मौजूद टीम किस विशेष मिशन पर थी, इसकी जानकारी फिलहाल सार्वजनिक नहीं की गई है.
अलास्का कमांड, नॉर्थ अमेरिकन एयरोस्पेस डिफेंस कमांड (NORAD) और इलेवंथ एयर फोर्स के कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल रॉबर्ट डेविस ने इस हादसे को सैन्य समुदाय के लिए बेहद दुखद बताया. उन्होंने कहा कि विमान में सवार सभी लोग बेहद समर्पित पेशेवर थे, जो कठिन परिस्थितियों में एक महत्वपूर्ण जिम्मेदारी निभा रहे थे. उन्होंने इसे सैन्य परिवार और स्थानीय समुदाय के लिए बड़ी क्षति बताया.
हादसे के तुरंत बाद खोज और राहत अभियान शुरू किया गया. अमेरिकी सेना ने बताया कि फिलहाल सबसे बड़ी प्राथमिकता मृतकों के परिवारों, दोस्तों और सहयोगियों को हरसंभव सहायता देना है. सर्च और रिकवरी टीमों ने तेजी से घटनास्थल पर पहुंचकर अभियान चलाया. अधिकारियों ने उनकी तत्परता और मेहनत की सराहना भी की.
फिलहाल विमान दुर्घटना की असली वजह सामने नहीं आई है. अमेरिकी अधिकारियों ने बताया कि हादसे के कारणों की विस्तृत जांच शुरू कर दी गई है. मृतकों की आधिकारिक पहचान भी अभी सार्वजनिक नहीं की गई है. जांच एजेंसियां विमान के तकनीकी रिकॉर्ड, मौसम की स्थिति और अन्य संभावित कारणों की जांच कर रही हैं. जांच रिपोर्ट आने के बाद ही यह स्पष्ट होगा कि आखिर यह दर्दनाक हादसा कैसे हुआ.