पुतिन और ट्रंप की इस मुलाकात से सबसे अधिक भारत को फायदा? रूस ने निभाई ऐसी दोस्ती, पूरी दुनिया में हो जाएगी बल्ले-बल्ले

Trump Putin Meeting Alaska Summit: अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन की 15 अगस्त 2025 को अलास्का में हुई तीन घंटे की बैठक ने पूरी दुनिया में हलचल मचा दी है. इस मुलाकात पर भारत की भी पैनी नजर थी, क्योंकि इसका असर भारत-अमेरिका और भारत-रूस संबंधों पर पड़ सकता है. जानकारों का मानना है कि इस बैठक से भारत को कई बड़े फायदे हो सकते हैं, खासकर रूस से तेल और हथियार खरीदने को लेकर लगे अमेरिकी प्रतिबंधों में राहत मिलने की उम्मीद है. आइए, समझते हैं कि यूक्रेन से अधिक भारत को इस मुलाकात से कैसे हुआ फायदा.

भारत को कैसे मिलेगा फायदा?

ट्रंप ने रूस से तेल खरीदने के लिए भारत पर 50% टैरिफ लगाया था, जिसमें 25% जुर्माने के तौर पर शामिल थे. अगर ट्रंप-पुतिन वार्ता से रूस पर लगे प्रतिबंध कम होते हैं, तो भारत पर भी ये टैरिफ कम हो सकते हैं. उत्तरी कैरोलिना विश्वविद्यालय के प्रोफेसर क्लॉस लारेस का मानना है कि "अगर रूस पर प्रतिबंध हटते हैं या नजरअंदाज किए जाते हैं, तो भारत पर प्रतिबंध लगने की संभावना कम हो जाएगी." इससे भारत की अर्थव्यवस्था को राहत मिल सकती है.

भारत पर टैरिफ की नहीं पड़ेगी मार?

लारेस ने कहा कि आगे चलकर प्रतिबंधों का प्रभाव कम हो सकता है. उन्होंने कहा, "पुतिन को उम्मीद थी कि या तो प्रतिबंध लागू नहीं होंगे या आधिकारिक तौर पर हटा लिए जाएंगे. अगर ये हटा लिए जाते हैं या इन्हें नजरअंदाज कर दिया जाता है, तो फिर ऐसी संभावना नहीं है कि ट्रंप भारत, चीन या किसी अन्य देश पर सेकेंडरी सैंक्शन (द्वितीयक प्रतिबंध) लगाएंगे."

क्या कहते हैं विशेषज्ञ?

प्रोफेसर लारेस ने कहा कि भारत फिलहाल इस बैठक के नतीजों से संतुष्ट हो सकता है. उन्होंने कहा कि अगर मैं प्रधानमंत्री मोदी होता, तो मैं कहता कि सेकेंडरी सैंक्शन कम से कम थोड़े समय के लिए हटा लिए जाएंगे. प्रोफेसर लारेस ने कहा, "आप दुनिया को कैसे समझा सकते हैं कि आप रूस से तेल खरीदने वालों पर सेकेंडरी सैंक्श लगाते हैं, जबकि उस तेल के स्रोत पर अब कोई प्रतिबंध नहीं है, या आप इन प्रतिबंधों की अनदेखी करते हैं? तो, मुझे लगता है कि ये दोनों बातें एक-दूसरे से जुड़ी हैं." उन्होंने कहा कि अमेरिका-रूस आर्थिक संबंधों के फिर से शुरू होने की संभावना यूरोप की प्रतिबंध व्यवस्था को कमजोर कर सकती है.

ट्रंप अभी भी टैरिफ वार जारी कर सकते हैं

यूरोपीय संघ की ओर से अब तक 18 प्रतिबंध पैकेज जारी किए जा चुके हैं. अगर अमेरिका रूस के साथ सामान्य आर्थिक और व्यापारिक संबंध खोलने का फैसला करता है, तो इससे यूरोपीय संघ का कठोर रुख कमजोर होगा. टफ्ट्स विश्वविद्यालय के फ्लेचर स्कूल में रूस और यूरेशिया कार्यक्रम के एसोसिएट निदेशक, एरिक बुराकोवस्की का मानना था कि ट्रंप अभी भी रूस पर आर्थिक दबाव बढ़ाने का विकल्प बनाए रख सकते हैं. उन्होंने चेतावनी देते हुए कहा, "भारत पर लगाया गया 25 फीसदी का भारी टैरिफ एक महत्वपूर्ण मुद्दा है और अमेरिका-भारत संबंधों के लिए बहुत बड़ा नुकसान है.

ट्रंप और पुतिन की मुलाकात ऐतिहासिक

इसलिए, हम भारत के प्रति ट्रंप प्रशासन के रुख में नरमी देख सकते हैं, लेकिन मुझे नहीं लगता कि यह पूरी तरह से बंद हो जाएगा और यह कुछ हद तक इस बात पर निर्भर करेगा कि बातचीत कैसे आगे बढ़ती है." बुराकोवस्की ने पुतिन-ट्रंप बेनतीजा रही बैठक को ऐतिहासिक बताया. उन्होंने कहा कि पुतिन ने 10 सालों में पहली बार अमेरिकी धरती पर कदम रखा था. शायद यह निरंतर अविश्वास के बावजूद, अमेरिका-रूस संबंधों में एक तरह के बदलाव का संकेत है.

अगर बात बन जाती है और यूक्रेन और रूस की जंग खत्म हो जाती है तो सबसे अधिक फायदा भारत का ही होगा. जिससे तेल की कीमतें और स्थिर होंगी, जिससे भारत की ऊर्जा सुरक्षा मजबूत होगी. भारत के साथ हथियारों की आपूर्ति में तेजी आ जाएगी.रूस की दोस्ती पूरी दुनिया में जगजाहिर है. ऐसे में यह मुलाकात भारत को रूस के साथ व्यापार और रक्षा सौदों में और फायदा दिला सकती है. (इनपुट आईएएनएस से भी)