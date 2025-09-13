DNA: नेपाल में AI से मिला PM, अब इस देश में हुई दुनिया के पहले AI मंत्री की तैनाती
DNA: नेपाल में AI से मिला PM, अब इस देश में हुई दुनिया के पहले AI मंत्री की तैनाती

Albania AI Minister Diella: नेपाल में तख्तापलट के बाद नई सरकार बनाने की बारी आई तो वहां App से प्रधानमंत्री चुन ली गईं. अब आपको यूरोप के उस देश की कहानी दिखाने जा रहे हैं. जहां एक सरकार ने AI को मंत्री बना दिया. 

Sep 13, 2025
दुनिया की पहली एआई मंत्री डिएला
दुनिया की पहली एआई मंत्री डिएला

Albania Appoints worlds first AI Minister: यूरोपीय देश अल्बानिया ने प्रधानमंत्री एडी रामा (Edi Rama) ने एक अनोखा कदम उठाते अपनी नई कैबिनेट में एक ऐसी मंत्री को शामिल किया है, जो इंसान नहीं बल्कि पूरी तरह डिजिटल AI है. रामा ने AI मंत्री का नाम डिएला (Diella) रखा है. जिसका मतलब अल्बानियन भाषा में 'सूरज' होता है. डिएला को साल की शुरुआत में e-Albania नाम के सरकारी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लॉन्च किया गया था. यहां वह वर्चुअल असिस्टेंट के रूप में काम करती हैं और पारंपरिक अल्बानियन पोशाक पहनकर यूजर्स को वेबसाइट इस्तेमाल करने में मदद करती है.

भ्रष्टाचार खत्म करेगी ऐआई मंत्री डिएला!

देश के प्रधानमंत्री Edi Rama ने 'डिएला' के मंत्री बनने का ऐलान किया. रामा ने अपनी सत्ताधारी सेशिअलिस्ट पार्टी को बताया कि सरकारी टेंडरों को पाने वालों के नाम तय करने की जिम्मेदारी अब मंत्रियों की जगह ‘डिएला’ के पास होगी. डिएला दुनिया की पहली एआई मंत्री है जिसे भ्रष्टाचार खत्म करने की जिम्मेदारी दी जा रही है.  

'AI से लगेगी बोली पास होगा टेंडर'

यह AI सिस्टम हर कंपनी द्वारा लगाई जाने वाली बोली की समीक्षा करेगा जिससे इंसानी दखल खत्म हो जाएगा और रिश्वत, धमकियां या पक्षपात जैसे खतरे भी समाप्त हो जाएंगे. प्रधानमंत्री रामा का कहना है कि डिएला पब्लिक फंडिंग से चलने वाले प्रोजेक्ट्स और सरकारी टेंडरों की निगरानी करेगी ताकि भ्रष्टाचार सौ फीसदी तक खत्म किया जा सके. अगर रामा इस एआई मिनिस्टर की सहायता से भ्रष्टाचार को खत्म करने में कामयाब होते हैं तो यह अल्बानिया को 2030 तक यूरोपीय संघ में शामिल होने में मदद मिलेगी.

अल्बानिया में रामा की सोशलिस्ट पार्टी ने लगातार चौथी पर सत्ता हासिल की है. अल्बानिया के संविधान विशेषज्ञों का मानना है कि 'AI मिनिस्टर' की सहायता से भ्रष्टाचार खत्म होने की संभावना पर कुछ कहना फिलहाल जल्दबाजी होगा. पहले पहल तो इसकी ऑफिशियल पोजिशनिंग ही तय होना बाकी है. इसके लिए अभी कुछ और काम करने की जरूरत होगी. तब जाकर उसके फैसलों का विश्लेषण होगा. अल्बानिया में 1990 में कम्युनिस्ट सरकार के गिरने के बाद से देश में भ्रष्टाचार एक अहम मुद्दा बना हुआ है. और इस बार भ्रष्टाचार मिटाने के लिए AI पर भरोसा किया गया है. यानी दुनिया में अब 'AI सरकार' की संभावना भी हकीकत बनने वाली है.

इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि AI कितने बड़े काम की चीज है. AI के कमाल की एक और मिसाल अपने देश की राजधानी दिल्ली से आई है. देश के प्रतिष्ठित चिकित्सा संस्थान AIIMS ने छात्रों के मानसिक स्वास्थ्य की दिशा में बड़ा कदम उठाते हुए एक ऐप लॉन्च किया है. यह AI App छात्रों को आत्महत्या करने से रोकेगा.

स्टूडेंट्स की मेंटल हेल्थ के लिए लॉन्च किये गये इस AI ऐप का नाम 'नेवर अलोन ऐप' रखा गया है. एम्स-दिल्ली ने ग्लोबल सेंटर आफ इंटीग्रेटिव हेल्थ के सहयोग से मेडिकल छात्रों के लिए वाट्सएप आधारित यह ऐप तैयार किया है. यह ऐप विश्व आत्महत्या रोकथाम दिवस पर लॉन्च किया गया.

 इस 'नेवर अलोन ऐप'  की मदद से तनावग्रस्त छात्र लक्षणों के आधार पर मनोचिकित्सकों से सलाह ले सकेंगे. AIIMS के अनुसार, भारत में हर साल हजारों लोग आत्महत्या कर लेते हैं, इनमें छात्रों का संख्या भी काफी ज्यादा है. ऐसे अधिकतर मामलों में समय पर मानसिक सहायता नहीं मिल पाती है. लेकिन अब सिर्फ पांच से छह मिनट की चैटिंग में छात्र की आधे पेज की समरी रिपोर्ट ऐप में तैयार हो जाएगी. लक्षण दिखने पर ऐप खुद ऑन कॉल काउंसिलिंग का सुझाव देगा.

Shwetank Ratnamber

जामिया मिलिया इस्लामिया, नई दिल्ली से जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन की पढ़ाई और पॉलिटिकल साइंस में भी ग्रेजुएशन. 21 साल से पत्रकारिता में सक्रिय. राजनीतिक खबरों से ख़ास लगाव. फिलहाल ज़ी न्यूज (...और पढ़ें

