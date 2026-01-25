आधा सच और आधा झूठ...ईरान के बाद अब यूरोप के इस देश में सड़कों पर जनता, सरकार के खिलाफ हिंसात्मक हुए प्रदर्शन

Albania News: ईरान में काफी संख्या में लोग सड़कों पर हैं, इसी बीच अल्बानिया की राजधानी तिराना में हजारों लोग सरकार के खिलाफ प्रदर्शन में सड़कों पर उतर आए हैं. यहां पर प्रदर्शनकारियों और पुलिस के बीच हिंसक झड़प भी हुई.
Albania Protest: बीते दिन बांग्लादेश की सड़कों पर बवाल हुआ था फिर ईरान में लोग जोरदार प्रदर्शन कर रहे हैं. ईरान के इतिहास में पहली बार ऐसा प्रदर्शन हुआ है, इसी बीच अब अल्बानिया की राजधानी तिराना में हजारों लोग सरकार के खिलाफ प्रदर्शन में सड़कों पर उतर आए हैं. यह प्रदर्शन यह प्रदर्शन डिप्टी प्राइम मिनिस्टर बेलिंडा बल्लुकु पर बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स से जुड़े कथित भ्रष्टाचार के आरोप लगने के बाद शुरू हुआ है.
इस्तीफे की मांग की
मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक प्रदर्शनकारी सरकारी इमारतों के पास जमा हुए, प्राइम मिनिस्टर एडी रामा के एडमिनिस्ट्रेशन के खिलाफ नारे लगाए और उनके इस्तीफे की मांग की. कुछ प्रदर्शनकारियों ने प्राइम मिनिस्टर के ऑफिस वाले एक सरकारी कॉम्प्लेक्स पर पेट्रोल बम फेंके, जिसके बाद पुलिस को भारी जवाबी कार्रवाई करनी पड़ी.
करनी पड़ी भारी कार्रवाई
सरकारी फंड का गलत इस्तेमाल
झड़प शुरू होने पर पुलिस ने भीड़ को पीछे धकेलने के लिए आंसू गैस और पानी की बौछारें छोड़ीं और अधिकारियों ने और नुकसान रोकने के लिए अहम सरकारी संस्थानों के चारों ओर बैरिकेड लगा दिए. बता दें कि बाल्कन देश में पिछले महीने से राजनीतिक तनाव बढ़ गया है, जब वकीलों ने बल्लुकु, कई अधिकारियों और प्राइवेट कंपनियों पर बड़े पैमाने पर इंफ्रास्ट्रक्चर कॉन्ट्रैक्ट में चुनी हुई फर्मों को फायदा पहुंचाने के लिए सरकारी फंड का गलत इस्तेमाल करने का आरोप लगाया है.
खारिज किया आरोप
हालांकि बल्लुकु ने इन आरोपों को खारिज कर दिया है और इन्हें कीचड़ उछालना, इशारों में कहना, आधा सच और झूठ बताया है. उन्होंने कहा है कि वह न्यायिक प्रक्रिया में पूरा सहयोग करेंगी और उन्होंने कोई गलत काम नहीं किया है. यह हाल के हफ्तों में दूसरा बड़ा विरोध प्रदर्शन था, जिसमें भ्रष्टाचार के आरोपों पर बढ़ते लोगों के गुस्से और सरकार के बीच नाराजगी दिखी है.