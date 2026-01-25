Advertisement
trendingNow13085485
Hindi Newsदुनियाआधा सच और आधा झूठ...ईरान के बाद अब यूरोप के इस देश में सड़कों पर जनता, सरकार के खिलाफ हिंसात्मक हुए प्रदर्शन

आधा सच और आधा झूठ...ईरान के बाद अब यूरोप के इस देश में सड़कों पर जनता, सरकार के खिलाफ हिंसात्मक हुए प्रदर्शन

Albania News: ईरान में काफी संख्या में लोग सड़कों पर हैं, इसी बीच अल्बानिया की राजधानी तिराना में हजारों लोग सरकार के खिलाफ प्रदर्शन में सड़कों पर उतर आए हैं. यहां पर प्रदर्शनकारियों और पुलिस के बीच हिंसक झड़प भी हुई. 

Written By  Abhinaw Tripathi |Last Updated: Jan 25, 2026, 09:23 AM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

आधा सच और आधा झूठ...ईरान के बाद अब यूरोप के इस देश में सड़कों पर जनता, सरकार के खिलाफ हिंसात्मक हुए प्रदर्शन

Albania Protest: बीते दिन बांग्लादेश की सड़कों पर बवाल हुआ था फिर ईरान में लोग जोरदार प्रदर्शन कर रहे हैं. ईरान के इतिहास में पहली बार ऐसा प्रदर्शन हुआ है, इसी बीच अब अल्बानिया की राजधानी तिराना में हजारों लोग सरकार के खिलाफ प्रदर्शन में सड़कों पर उतर आए हैं. यह प्रदर्शन यह प्रदर्शन डिप्टी प्राइम मिनिस्टर बेलिंडा बल्लुकु पर बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स से जुड़े कथित भ्रष्टाचार के आरोप लगने के बाद शुरू हुआ है. 

इस्तीफे की मांग की
मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक प्रदर्शनकारी सरकारी इमारतों के पास जमा हुए, प्राइम मिनिस्टर एडी रामा के एडमिनिस्ट्रेशन के खिलाफ नारे लगाए और उनके इस्तीफे की मांग की. कुछ प्रदर्शनकारियों ने प्राइम मिनिस्टर के ऑफिस वाले एक सरकारी कॉम्प्लेक्स पर पेट्रोल बम फेंके, जिसके बाद पुलिस को भारी जवाबी कार्रवाई करनी पड़ी.

करनी पड़ी भारी कार्रवाई
प्रदर्शनकारी सरकारी इमारतों के पास जमा हुए, प्राइम मिनिस्टर एडी रामा के एडमिनिस्ट्रेशन के खिलाफ नारे लगाए और उनके इस्तीफे की मांग की. कुछ प्रदर्शनकारियों ने प्राइम मिनिस्टर के ऑफिस वाले एक सरकारी कॉम्प्लेक्स पर पेट्रोल बम फेंके, जिसके बाद पुलिस को भारी जवाबी कार्रवाई करनी पड़ी.

Add Zee News as a Preferred Source

सरकारी फंड का गलत इस्तेमाल
झड़प शुरू होने पर पुलिस ने भीड़ को पीछे धकेलने के लिए आंसू गैस और पानी की बौछारें छोड़ीं और अधिकारियों ने और नुकसान रोकने के लिए अहम सरकारी संस्थानों के चारों ओर बैरिकेड लगा दिए. बता दें कि बाल्कन देश में पिछले महीने से राजनीतिक तनाव बढ़ गया है, जब वकीलों ने बल्लुकु, कई अधिकारियों और प्राइवेट कंपनियों पर बड़े पैमाने पर इंफ्रास्ट्रक्चर कॉन्ट्रैक्ट में चुनी हुई फर्मों को फायदा पहुंचाने के लिए सरकारी फंड का गलत इस्तेमाल करने का आरोप लगाया है. 

खारिज किया आरोप
हालांकि बल्लुकु ने इन आरोपों को खारिज कर दिया है और इन्हें कीचड़ उछालना, इशारों में कहना, आधा सच और झूठ बताया है. उन्होंने कहा है कि वह न्यायिक प्रक्रिया में पूरा सहयोग करेंगी और उन्होंने कोई गलत काम नहीं किया है. यह हाल के हफ्तों में दूसरा बड़ा विरोध प्रदर्शन था, जिसमें भ्रष्टाचार के आरोपों पर बढ़ते लोगों के गुस्से और सरकार के बीच नाराजगी दिखी है.

About the Author
author img
Abhinaw Tripathi

Zee News में नेशनल डेस्क पर देश–विदेश और राजनीति से जुड़ी खबरें लिखते हैं. करियर का आगाज 2023 से (Zee Media) से हुआ. डिजिटल डेस्क पर खबरें लिखने के लिए अलावा साहित्य से भी गहरा नाता है. खबरों के अल...और पढ़ें

TAGS

Albania news

Trending news

'डॉक्टर' लिखना सिर्फ डॉक्टरों का एकाधिकार नहीं...' HC ने खारिज की याचिका
Doctor Prefix Controversy
'डॉक्टर' लिखना सिर्फ डॉक्टरों का एकाधिकार नहीं...' HC ने खारिज की याचिका
इस झंडे से होती थी राष्ट्रपति की पहचान, 1971 में रातों-रात क्यों हटाना पड़ा ये प्रतीक
president flag history
इस झंडे से होती थी राष्ट्रपति की पहचान, 1971 में रातों-रात क्यों हटाना पड़ा ये प्रतीक
दो नहीं चार...कहां गायब हो गए उद्धव गुट के पार्षद, क्या उल्टा पड़ गया UBT का दांव?
uddhav thackeray
दो नहीं चार...कहां गायब हो गए उद्धव गुट के पार्षद, क्या उल्टा पड़ गया UBT का दांव?
बर्फबारी से हिमाचल में बिगड़े हालात, मनाली में लगा 8 KM लंबा जाम; हजारों पर्यटक फंसे
Snow Fall
बर्फबारी से हिमाचल में बिगड़े हालात, मनाली में लगा 8 KM लंबा जाम; हजारों पर्यटक फंसे
मिसाल बनी मोहब्बत, बीमार पत्नी को रिक्शे पर रखकर 300KM तक चला 70 साल का बुजुर्ग
Odisha Elderly Couple
मिसाल बनी मोहब्बत, बीमार पत्नी को रिक्शे पर रखकर 300KM तक चला 70 साल का बुजुर्ग
रैगिंग तो शुरुआत थी, अब भेदभाव पर गिरेगी गाज! UGC के 2009 और 2026 के नियमों के अंतर
UGC Equity Regulations 2026
रैगिंग तो शुरुआत थी, अब भेदभाव पर गिरेगी गाज! UGC के 2009 और 2026 के नियमों के अंतर
सरकार के इशारे पर हो रहा जजों का तबादला! जस्टिस भुइयां ने जताई चिंता; कहा- खतरनाक
justice ujjal bhuyan
सरकार के इशारे पर हो रहा जजों का तबादला! जस्टिस भुइयां ने जताई चिंता; कहा- खतरनाक
आतंक के खिलाफ निर्णायक मोड़! भारत-यूरोप की दोस्ती अब खालिस्तान को दफन कर देगी?
DNA
आतंक के खिलाफ निर्णायक मोड़! भारत-यूरोप की दोस्ती अब खालिस्तान को दफन कर देगी?
26 जनवरी पर कर्तव्य पथ में मुनीर को दिखेगी अपनी मौत! ये 'अमोघ' हथियार चीर देंगे छाती
Republic Day Parade
26 जनवरी पर कर्तव्य पथ में मुनीर को दिखेगी अपनी मौत! ये 'अमोघ' हथियार चीर देंगे छाती
क्या बारिश डालेगी रिपब्लिक डे परेड में खलल? 25-26 जनवरी के मौसम को लेकर IMD का अपडेट
weather update
क्या बारिश डालेगी रिपब्लिक डे परेड में खलल? 25-26 जनवरी के मौसम को लेकर IMD का अपडेट