प्रेग्नेंट हो गईं दुनिया की पहली AI मंत्री! अब बनेंगी 83 बच्चों की मां? प्रधानमंत्री का अजीबो-गरीब बयान

AI Minister Pregnant! :अल्बानिया के प्रधानमंत्री ने इतिहास रचते हुए पहले अपने मंत्रिमंडल में दुनिया की पहली एआई मंत्री डिएला की नियुक्ति की. अब हम आपको बताने जा रहे हैं उससे भी बड़ी खबर जिसे सुनकर आपके पैरों तले से जमीन खिसक जाएगी. इस एआई मंत्री को लेकर अल्बेनियाई प्रधानमंत्री ने ऐलान किया है कि डिएला अब गर्भवती है और आने वाले समय में वो 83 बच्चों को जन्म देंगी. जब डिएला की नियुक्ति मंत्रिमंडल में की गई थी तब भी वो पूरी दुनिया में चर्चा का विषय बनी थी और अब एक बार फिर वो खबरों की सुर्खियों में छा गई है जब उनके प्रेग्नेंट होने की खबर आई है.

मीडिया में आई खबरों के मुताबिक बताया जा रहा है कि एआई डिएला 83 बच्चों को जन्म देगी. इस संबंध में अल्बानिया के प्रधानमंत्री एडी रामा ने भी पुष्टि की है कि वो जल्दी ही 83 बच्चों की मां बनने वाली हैं. अब जो भी ये खबर सुन रहा है वो हैरान है. आखिर एआई से बनी मंत्री कैसे गर्भवती हो सकती है? वो भी एक साथ 83 बच्चों को जन्म देने की बाद.

आखिर क्या है इस खबर की सच्चाई?

भला एक एआई प्रेग्नेंट कैसे हो सकती है? और कैसे वो एक साथ 83 बच्चों को जन्म दे सकती है? जब इस खबर के पीछे की सच्चाई के बारे में पता किया गया तो मामला कछ और ही निकला. दरअसल अल्बानिया सरकार अपने हर सांसदों के लिए एआई असिस्टेंट बनाने का विचार कर रही है. इस खबर की जानकारी वहां के प्रधानमंत्री ने कुछ इस तरह से दी है जिसमें उन्होंने इन 83 एआई असिस्टेंट्स को लेकर 83 बच्चों को जन्म देने की बात कह कर बताई. बर्लिन में एक डॉयलाग के दौरान उन्होंने चुटीले अंदाज में ये बात कही. अल्बेनियाई पीएम ने कहा, 'हमने डिएला के साथ एक बड़ा जोखिम उठाया और इसमें सफल रहे. डिएला प्रेग्नेंट हैं और उनके पेट में 83 बच्चे हैं.'

Add Zee News as a Preferred Source

पूरी संसद की घटना को रिकॉर्ड करेंगे डिएना के बच्चे!

पीएम एडी रामा ने बताया,'डिएला के होने वाले ये बच्चे यानी असिस्टेंट अल्बेनियाई संसद में होने वाली पूरी घटना को रिकॉर्ड करेंगे और सांसदों के छूटे कार्यक्रमों और उनकी बातचीत के बारे में जानकारी साझा करेंगे. डिएना का हर एक बच्चा अपनी संसद के सांसदों के लिए असिस्टेंट के रूप में काम करेगा. ये अपने सांसदों को उनकी सुविधा के मुताबिक सुझाव भी देंगे. सबसे बड़ी बात ये होगी कि इन असिस्टेंट्स को अपनी मां डिएना के बारे में भी पूरी जानकारी होगी.

कब से लागू हो जाएगी ये व्यवस्था और क्या करेंगे डिएना के बच्चे?

अल्बानियाई प्रधानमंत्री के मुताबिक उनकी संसद में ये नया सिस्टम बहुत जल्दी ही शुरू होने वाला है. साल 2026 तक वो इस पूरे सिस्टम को अपनी संसद में लागू करने की तैयारी में हैं. पीएम एडी रामा ने उदाहरण के तौर पर बताया, मान लीजिए संसद सत्र के दौरान कोई सांसद चाय पीने के लिए बाहर चला गया और वापस लौटने में उसे देरी हुई या फिर वो किसी काम में फंस गया तो ऐसे में डिएना के ये बच्चे उसे रिमाइंड करेंगे और वापस अपने काम पर ले आएंगे. इस दौरान डिएना के बच्चे विपक्षी नेताओं पर काउंटर अटैक के मुद्दे भी बताएंगे.' पीएम ने ये भी कहा कि अगली बार जब वो आएंगे तो उनके साथ इन 83 असिस्टेंट के स्क्रीन भी साथ होंगे. अल्बेनियाई पीएम ने बताया कि इस सिस्टम को वो पूरी तरह से पारदर्शी और भ्रष्टाचार मुक्त बनाने के लिए कर रहे हैं.

यह भी पढ़ेंः अचानक कतर के अमीर से क्यों मिले ट्रंप? इजरायल-हमास शांति समझौते पर पड़ेगा असर?