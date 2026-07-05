/अमेरिकी दबाव के चलते 13 देशों ने खामेनेई के अंतिम संस्कार से बनाई दूरी, ईरानी मीडिया ने किया दावा

ईरान की न्यूज़ एजेंसी तस्नीम न्यूज़ ने एक वरिष्ठ सूत्र के हवाले से दावा किया है कि अमेरिका के कूटनीतिक दबाव के बाद कुल 13 देशों ने तेहरान में ईरान के पूर्व सर्वोच्च नेता अयातुल्ला अली खामेनेई के अंतिम संस्कार समारोह में से अपनी भागीदारी वापस ले ली या फिर उसे सीमित कर दिया. तस्नीम के मुताबिक, उनके सूत्र ने ये दावा भी किया कि समारोह से पहले अमेरिका ने पिछले कई दिनों के इस सिलिसले में एक व्यापक कूटनीतिक अभियान चलाया था.
इस कैंपेन में अमेरिकी दूतावास अहम भूमिका में थे, जिनका मकसद विभिन्न देशों को खामेनेई के जनाजे में शामिल होने से हतोत्साहित करना था. गौरतलब है कि खामेनेई का अंतिम संस्कार समारोह मध्य तेहरान स्थित इमाम खुमैनी ग्रैंड मुसल्ला में आयोजित किया गया, जहां पर कई देशों से पहुंचे प्रतिनिधिमंडल मौजूद थे.
ईरानी मीडिया की रिपोर्ट में कहा गया कि अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रुबियो ने 26 जून को अमेरिकी दूतावासों और राजनयिक मिशनों को गोपनीय निर्देश जारी किए थे. इनमें कहा गया था कि वे मेजबान देशों को हर संभव तरीके से समझाएं कि अगर वो इस समारोह में शामिल होते हैं, तो इसे अमेरिका के प्रति 'अमित्रतापूर्ण कदम' माना जाएगा और इससे वॉशिंगटन के साथ द्विपक्षीय संबंधों पर असर पड़ सकता है.
सूत्र ने तस्नीम को बताया कि कई अफ्रीकी देशों में अमेरिकी राजदूतों ने चेतावनी दी थी कि यदि वे समारोह में शामिल हुए तो अमेरिकी विकास सहायता में कटौती की जा सकती है. इसके अलावा, दो अज्ञात अरब राजनयिकों के हवाले से दावा किया गया कि मार्को रुबियो ने कम से कम पांच अरब देशों के विदेश मंत्रियों से भी इस मुद्दे पर व्यक्तिगत रूप से बातचीत की.
रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिकी दबाव के चलते कम से कम 13 देशों— जिनमें 3 पूर्वी यूरोपीय देश, 5 अफ्रीकी देश, 2 फारस की खाड़ी के अरब देश और दो प्रमुख पूर्वी एशियाई देश शामिल हैं. इन देशों ने या तो अपनी भागीदारी वापस ले ली या अपने प्रतिनिधिमंडल का स्तर घटा दिया.
तस्नीम के मुताबिक, कुछ देशों ने राजनयिक माध्यमों से अपनी अनुपस्थिति का कारण बताया या जिनेवा और न्यूयॉर्क स्थित अपने मिशनों के जरिए स्पष्टीकरण भेजा. वहीं, कुछ देशों ने निम्न स्तर के प्रतिनिधि भेजने की कोशिश की, जिसे ईरानी अधिकारियों ने स्वीकार नहीं किया.
इस बीच, रविवार को तेहरान में अली खामेनेई और उनके परिवार के चार अन्य सदस्यों के लिए सार्वजनिक जनाजे की नमाज अदा की जा गई. रविवार उनकी अंतिम विदाई समारोह का दूसरा दिन रहा.
लाखों लोग मध्य तेहरान स्थित इमाम खुमैनी ग्रैंड मुसल्ला के आसपास की सड़कों पर जुटे, जहां शनिवार से अली खामेनेई का पार्थिव शरीर आम लोगों के अंतिम दर्शन और आधिकारिक श्रद्धांजलि के लिए रखा गया है.
28 फरवरी को हुई थी मौत
गौरतलब है कि इसी साल 28 फरवरी को अमेरिका और इजरायल के हमलों में अली खामेनेई की मौत हो गई थी, जिसके बाद पश्चिम एशिया में व्यापक संघर्ष छिड़ गया था.
पिछले महीने अमेरिका और ईरान ने क्षेत्र में तनाव समाप्त करने और 60 दिनों तक तकनीकी वार्ता शुरू करने के उद्देश्य से 14 सूत्रीय समझौता ज्ञापन (एमओयू) पर सहमति जताई थी. इसमें होर्मुज़ जलडमरूमध्य और ईरान के परमाणु कार्यक्रम जैसे मुद्दों पर भी चर्चा शामिल है.
अली खामेनेई की मृत्यु के बाद उनके पुत्र मोजतबा खामेनेई को इस्लामिक गणराज्य ईरान का नया सर्वोच्च नेता नियुक्त किया गया. अल जजीरा के अनुसार, सुरक्षा कारणों और इजरायल की ओर से लगातार हत्या की धमकियों के मद्देनजर मोजतबा खामेनेई अपने पिता के अंतिम संस्कार के छह दिवसीय कार्यक्रम में शामिल नहीं हुए.
नोट: इस रिपोर्ट में किए गए दावे ईरान की तस्नीम समाचार एजेंसी के हवाले से हैं. इन दावों की स्वतंत्र पुष्टि उपलब्ध नहीं है.