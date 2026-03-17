ईरान के कैनेडी कहे जाने वाले अली लारीजानी की इजरायली हमले में मौत! रक्षा मंत्री काट्ज का दावा

Ali Larijani: मंगलवार (17 मार्च) को इजरायल के रक्षा मंत्री इजरायल काट्स ने दावा किया कि ईरान की सर्वोच्च राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद के सचिव अली लारीजानी को IDF ने मार गिराया. इससे पहले इजरायली सेना ने भी ईरान के सेफ हाउस पर हमले का दावा किया था.
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Israel Iran War Updates: अमेरिका-इजरायल और ईरान के बीच जारी यु्द्ध 18वें दिन में प्रवेश कर चुका है. इस बीच इजरायल के रक्षा मंत्री इजरायल काट्ज ने भी मंगलवार (17 मार्च) को दावा किया है कि इजरायली सेना ने कल रात हमले में अली लारीजानी मार गिराया गया.इससे पहले इजरायली सेना की ओर दावा किया गया था कि ईरान में रात भर हुए हवाई हमले में ईरान की सर्वोच्च राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद के सचिव अली लारीजानी को निशाना बनाया गया.
हालांकि, यह स्पष्ट नहीं हो सका है कि इस हमले में अली लारीजानी मारे गए हैं या घायल हुए हैं. ईरान के पूर्व सुप्रीम लीडर अयातुल्ला अली खामेनेई के निधन के बाद वह ईरान में सबसे ताकतवर बन गए थे. अली लारीजानी ईरान के सर्वोच्च राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद के सचिव हैं. सोमवार को उन्होंने दुनिया भर के मुस्लिम देशों के नाम एक खत भी लिखा था.
दरअसल, अली लारीजानी को ईरान का जॉन एफ कैनेडी भी कहा जाता है. इधर, इजरायल ने एक और दावा करते हुए कहा कि एक अन्य हमले में ईरान में फलस्तीनी इस्लामिक जिहाद के नेता अकरम अल अजोउरी समेत कई शीर्ष कमांडरों को भी निशाना बनाया गया है. हालांकि, इजरायली सेना के दावे के बीच ईरान की ओर से कहा गया कि वह जल्द ही अली लारीजानी की ओर से बयान जारी करेगा.
Photo: Prime Minister Benjamin Netanyahu ordering the elimination of senior Iranian regime officials. pic.twitter.com/av6rIqNOFt
— Prime Minister of Israel (@IsraeliPM) March 17, 2026
समाचार एजेंसी एएनआई ने टाइम्स ऑफ इजरायल की एक रिपोर्ट के आधार पर बताया कि बाजिस यूनिट के कमांडर घोलमरेजा सुलेमानी को बीती रात मार गिराया गया. सुलेमानी पर आरोप लगे हैं कि उन्होंने जनविद्रोह को बहुत क्रूर तरीके से कुचला था. इजरायली सेना के चीफ ऑफ स्टाफ की लेफ्टिनेंट जनरल इयान जमीर की ओर से इस हमले की पुष्टि की गई है. IDF के चीफ ऑफ स्टाफ की ओर से कहा गया कि सोमवार रात हुए हमले में कई लोगों को मार गिराया गया है. हालांकि, इस दौरान उन्होंने लारीजानी का नाम नहीं लिया.
به مناسبت مراسم تشییع سلحشوران نیروی دریایی ارتش جمهوری اسلامی ایران: یاد آنان همواره در قلب ملت ایران خواهد بود و این شهادتها بنیان ارتش جمهوری اسلامی را برای سالها در ساختار نیروهای مسلح استوار مینماید. ازخداوند متعال علو درجات برای این شهدای عزیز خواستارم. pic.twitter.com/dvTdhyDYbY
— Ali Larijani | علی لاریجانی (@alilarijani_ir) March 17, 2026
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सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर इजरायली सेना की ओर से इस हमले के संबंध में पोस्ट किया गया. इस पोस्ट में कहा गया कि तेहरान में कमांड सेंटर्स पर दर्जनों गोला-बारूद गिराए गए और यूएवी बैलिस्टिक मिसाइल और वायु रक्षा भंडारण स्थलों पर हमला किया गया. इस एक्स पोस्ट के साथ एक नक्शे को भी साझा किया गया, जिसमें तेहरान, शिराज और तबरीज में हुए हमलों को दिखाने की कोशिश की गई थी. (इनपुट- ANI)
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