Advertisement
trendingNow13144188
Hindi Newsदुनियाईरान के कैनेडी कहे जाने वाले अली लारीजानी की इजरायली हमले में मौत! रक्षा मंत्री काट्ज का दावा

ईरान के कैनेडी कहे जाने वाले अली लारीजानी की इजरायली हमले में मौत! रक्षा मंत्री काट्ज का दावा

Ali Larijani: मंगलवार (17 मार्च) को इजरायल के रक्षा मंत्री इजरायल काट्स ने दावा किया कि ईरान की सर्वोच्च राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद के सचिव अली लारीजानी को IDF ने मार गिराया. इससे पहले इजरायली सेना ने भी ईरान के सेफ हाउस पर हमले का दावा किया था. 

Written By  abhinav tripathi|Last Updated: Mar 17, 2026, 03:45 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

ईरान के कैनेडी कहे जाने वाले अली लारीजानी की इजरायली हमले में मौत! रक्षा मंत्री काट्ज का दावा

Israel Iran War Updates: अमेरिका-इजरायल और ईरान के बीच जारी यु्द्ध 18वें दिन में प्रवेश कर चुका है. इस बीच इजरायल के रक्षा मंत्री इजरायल काट्ज ने भी मंगलवार (17 मार्च) को दावा किया है कि इजरायली सेना ने कल रात हमले में अली लारीजानी मार गिराया गया.इससे पहले इजरायली सेना की ओर दावा किया गया था कि ईरान में रात भर हुए हवाई हमले में ईरान की सर्वोच्च राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद के सचिव अली लारीजानी को निशाना बनाया गया. 

हालांकि, यह स्पष्ट नहीं हो सका है कि इस हमले में अली लारीजानी मारे गए हैं या घायल हुए हैं. ईरान के पूर्व सुप्रीम लीडर अयातुल्ला अली खामेनेई के निधन के बाद वह ईरान में सबसे ताकतवर बन गए थे. अली लारीजानी ईरान के सर्वोच्च राष्‍ट्रीय सुरक्षा परिषद के सचिव हैं. सोमवार को उन्होंने दुनिया भर के मुस्लिम देशों के नाम एक खत भी लिखा था. 

जॉन एफ कैनेडी के नाम से जाने जाते हैं  लारीजानी

दरअसल, अली लारीजानी को ईरान का जॉन एफ कैनेडी भी कहा जाता है. इधर, इजरायल ने एक और दावा करते हुए कहा कि एक अन्य हमले में ईरान में फलस्‍तीनी इस्‍लामिक जिहाद के नेता अकरम अल अजोउरी समेत कई शीर्ष कमांडरों को भी निशाना बनाया गया है. हालांकि, इजरायली सेना के दावे के बीच ईरान की ओर से कहा गया कि वह जल्द ही अली लारीजानी की ओर से बयान जारी करेगा. 

Add Zee News as a Preferred Source

समाचार एजेंसी एएनआई ने टाइम्स ऑफ इजरायल की एक रिपोर्ट के आधार पर बताया कि बाजिस यूनिट के कमांडर घोलमरेजा सुलेमानी को बीती रात मार गिराया गया. सुलेमानी पर आरोप लगे हैं कि उन्होंने जनविद्रोह को बहुत क्रूर तरीके से कुचला था. इजरायली सेना के चीफ ऑफ स्टाफ की लेफ्टिनेंट जनरल इयान जमीर की ओर से इस हमले की पुष्टि की गई है. IDF के चीफ ऑफ स्टाफ की ओर से कहा गया कि सोमवार रात हुए हमले में कई लोगों को मार गिराया गया है. हालांकि, इस दौरान उन्होंने लारीजानी का नाम नहीं लिया. 

यह भी पढ़ें: ‘कुछ किलो मांस’ में मिले ईरानी जनरल, मौके पर ही खामेनेई खत्म, टुकड़ों में दामाद की खोपड़ी, मोजतबा की बचने की कहानी चौंकाने वाली; ऑडियो में हुआ खुलासा

IDF ने X पोस्ट में क्या कहा? 

सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर इजरायली सेना की ओर से इस हमले के संबंध में पोस्ट किया गया. इस पोस्ट में कहा गया कि तेहरान में कमांड सेंटर्स पर दर्जनों गोला-बारूद गिराए गए और यूएवी बैलिस्टिक मिसाइल और वायु रक्षा भंडारण स्थलों पर हमला किया गया.  इस एक्स पोस्ट के साथ एक नक्शे को भी साझा किया गया, जिसमें तेहरान, शिराज और तबरीज में हुए हमलों को दिखाने की कोशिश की गई थी. (इनपुट- ANI)

यह भी पढ़ें: क्या UAE के आसमान में लग गया ताला! ईरानी मिसाइलों की बौछार के बीच यूएई एयरस्पेस बंद है या खुला? जानें पूरी डिटेल्स

 

About the Author
author img
abhinav tripathi

अभिनव त्रिपाठी जी न्यूज हिंदी में बतौर सब एडिटर कार्यरत हैं।  पत्रकारिता के क्षेत्र में 3 साल से अधिक समय का अनुभव रखते हैं। डेस्क पर रियल टाइम की देश-विदेश की खबरों को कवर करते हैं। राष्ट्रीय राजन...और पढ़ें

TAGS

Ali Larijani

Trending news

ममता ने जारी 291 उम्मीदवारों की लिस्ट, भवानीपुर से रण में उतरेंगी 'दीदी'
West Bengal Election 2026
ममता ने जारी 291 उम्मीदवारों की लिस्ट, भवानीपुर से रण में उतरेंगी 'दीदी'
2026 में 226 से ज्यादा सीट जीतेंगे, बंगाल में उम्मीदवारों के ऐलान से पहले गरजीं दीदी
West Bengal elections 2026
2026 में 226 से ज्यादा सीट जीतेंगे, बंगाल में उम्मीदवारों के ऐलान से पहले गरजीं दीदी
'समय बोलता नहीं, बल्कि इंतजार करता है और...,' रजनीकांत ने की TVK नेता की बोलती बंद
Politics
'समय बोलता नहीं, बल्कि इंतजार करता है और...,' रजनीकांत ने की TVK नेता की बोलती बंद
पेंडिंग PNG प्रोजेक्ट्स फौरन पास करें राज्य, LPG की अटकलों के बीच केंद्र का निर्देश
LPG
पेंडिंग PNG प्रोजेक्ट्स फौरन पास करें राज्य, LPG की अटकलों के बीच केंद्र का निर्देश
हिंदुओं को चिढ़ाने के लिए गंगा में हड्डी फेंकी! मुस्लिम स्कॉलर बोले- किसी के बाप...
Kashi news
हिंदुओं को चिढ़ाने के लिए गंगा में हड्डी फेंकी! मुस्लिम स्कॉलर बोले- किसी के बाप...
लोकसभा में 8 विपक्षी सांसदों का निलंबन रद्द, स्पीकर पर कागज फेंकने पर हुए थे सस्पेंड
Lok Sabha
लोकसभा में 8 विपक्षी सांसदों का निलंबन रद्द, स्पीकर पर कागज फेंकने पर हुए थे सस्पेंड
ममता पर उम्र की शर्त खत्म... SC ने गोद लेने वाली माताओं को दिया बराबरी का मौका
Supreme Court
ममता पर उम्र की शर्त खत्म... SC ने गोद लेने वाली माताओं को दिया बराबरी का मौका
80 सीट और डिप्टी CM ऑफर भी बेकार! रजनीकांत की वजह से नहीं हो पाया BJP के साथ गठबंधन?
Tamil Nadu Election 2026
80 सीट और डिप्टी CM ऑफर भी बेकार! रजनीकांत की वजह से नहीं हो पाया BJP के साथ गठबंधन?
मुझपर हमला हो सकता है, जिम्मेदारी PM और BJP की... ममता बनर्जी को क्यों सता रहा डर?
West Bengal Election 2026
मुझपर हमला हो सकता है, जिम्मेदारी PM और BJP की... ममता बनर्जी को क्यों सता रहा डर?
धर्म से जुड़ा कौन सा बिल ले आई BJP? उद्धव बोले- समर्थन करेंगे; क्यों नाराज ओवैसी?
Freedom of Religion Bill
धर्म से जुड़ा कौन सा बिल ले आई BJP? उद्धव बोले- समर्थन करेंगे; क्यों नाराज ओवैसी?