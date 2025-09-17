Aliens: 'उल्कापिंड गिरा और वो बन गया वेनम जैसा एलियन', शख्स के दावे से मची सनसनी; वैज्ञानिक क्या बोले?
Aliens: 'उल्कापिंड गिरा और वो बन गया वेनम जैसा एलियन', शख्स के दावे से मची सनसनी; वैज्ञानिक क्या बोले?

Aliens News: वायरल क्लिप्स में वह चीज किसी मजबूत चट्टान जैसी लगी. लेकिन 72 घंटे के भीतर वह बदलना शुरू हुई और हरे-पीले रंग के जिलेटिन जैसा उसमें उभार आया, जो वक्त के साथ गहरा होता चला गया.

Written By  Rachit Kumar|Last Updated: Sep 17, 2025, 04:32 PM IST
Aliens: 'उल्कापिंड गिरा और वो बन गया वेनम जैसा एलियन', शख्स के दावे से मची सनसनी; वैज्ञानिक क्या बोले?

Panama Aliens: एलियंस. ये नाम सुनते ही जहन में एक तस्वीर उतर आती है. एक बड़े से खुरदरे मुंह पर बड़ी-बड़ी आंखें, पतले से हाथों-पैरों वाला एक जीव, जो शायद इंसानी सभ्यता का खात्मा करने की कुव्वत रखते हैं. दुनिया में कई जगहों पर एलियंस यान के देखे जाने की खबरें सामने आती रही हैं. लेकिन सबूत के साथ कभी कोई नहीं कह पाया कि वो असल में एलियंस थे. एक बार फिर एलियंस की खबरें सुर्खियों में हैं. पनामा के रहने वाले एक शख्स ने टिकटॉक पर दावा किया है कि उसने एक उल्कापिंड को चिपचिपे और गंध फैलाने वाले जीव में तब्दील होते देखा, जो बिल्कुल हॉलीवुड के मार्वल कॉमिक्स के वेनम जैसा लग रहा था. हालांकि कई लोग इसको अफवाह और फर्जी बता रहे हैं. 

@kinpanama नाम के यूजर ने टिकटॉक पर 29 अगस्त को कई वीडियोज शेयर किए, जिसमें उसने दावा किया कि उसके घर के बैकयार्ड में एक उल्कापिंड गिरा. उसने बताया कि वह 'दूसरी दुनिया से आया हुआ मेहमान' था. उसने दावा किया कि यह पनामा में रिकॉर्ड हुआ ऐसा पहला मामला है. 

दावे में शख्स ने क्या बोला?

वायरल क्लिप्स में वह चीज किसी मजबूत चट्टान जैसी लगी. लेकिन 72 घंटे के भीतर वह बदलना शुरू हुई और हरे-पीले रंग के जिलेटिन जैसा उसमें उभार आया, जो वक्त के साथ गहरा होता चला गया.

तीसरे दिन वह पूरी तरह से काला और चिपचिपा जैसा हो गया. टिकटॉकर ने दावा किया कि उसमें से जलने जैसी बू आ रही थी, जो हर दिन के साथ तेज होती जा रही थी. 

उसने कहा कि उसने स्थानीय यूनिवर्सिटीज को कॉन्टैक्ट करने की कोशिश की, लेकिन कोई जवाब नहीं मिला. जिसके बाद उसने उस चीज को रिकॉर्ड करना शुरू कर दिया और देखते ही देखते वह वायरल हो गए. यूजर्स ने इसकी तुलना मार्वल यूनिवर्स के वेनम से कर दी. 

एलियन या फिर फंगस?

कुछ लोगों ने इस चीज को किसी साइंस फिक्शन मूवी का हिस्सा बताया, जबकि कुछ ने इसे बायोलॉजिकल खतरा करार दिया. 

लेकिन साइंटिस्ट्स और संशयवादियों ने एक जमीनी हकीकत बयां करते हुए इसे फंगस बताया. कुछ बायोलॉजिस्ट्स  ने बताया कि इसकी ग्रोथ क्लैथ्रस आर्चेरी जैसी है, जिसको डेविल फिंगर्स फंगस कहा जाता है. यह फंगस किसी छोटे पत्थर जैसी थैली समान होता है, जो फटने और दुर्गंध वाले बीजाणुओं से ढके तंतु जैसे उभारों को छोड़ने से पहले इस तरह की हरकतें करता है. इसकी प्राकृतिक प्रक्रिया कुछ ऐसी होती है, जो पहली बार देखने वाले को एलियंस जैसी लगती है. 

कुछ अन्य लोगों ने @Kinpanama पर वीडियो को गढ़ने का आरोप लगाया. एक मशहूर यूट्यूब ने कहा कि क्रैश साइट को फर्जी बनाया गया है. यह मामला उस वक्त और ज्यादा पेचीदा हो गया, जब Kinpanama के कुछ पहले के वीडियोज बाद में डिलीट कर दिए गए, जिससे अफवाहों का बाजार गरम हो गया.

अब तक ना तो पनामा अथॉरिटी या फिर पनामा के इंस्टिट्यूट्स ने सैंपल्स बरामद करने या फिर उस कथित उल्कापिंड का टेस्ट करने की बात कही है. वैज्ञानिकों ने चेतावनी देते हुए कहा कि अभूतपूर्व दावों के लिए अभूतपूर्व सबूत भी जरूरी होते हैं. 

Rachit Kumar

नवभारत टाइम्स अखबार से शुरुआत फिर जनसत्ता डॉट कॉम, इंडिया न्यूज, आजतक, एबीपी न्यूज में काम करते हुए साढ़े 3 साल से ज़ी न्यूज़ में हैं. शिफ्ट देखने का लंबा अनुभव है.

