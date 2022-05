Aliens: इस जगह 1 साल में 259 बार देखे गए एलियन, वैज्ञानिकों ने किया चौंकाने वाला दावा

Aliens seen in Large numbers in Britain: दुनिया में कई लोग एलियंस देखे जाने का दावा करते हैं. कई ऐसी जगह हैं, जहां पर यूएफओ और एलियंस बार-बार आते हैं. ऐसा ही दावा ब्रिटिश साइंटिस्ट ने किया है. उनका कहना है कि ब्रिटेन में एलियंस को पिछले साल 250 से अधिक बार देखा गया था.

काउंसलिंग का सहारा

'द सन' में छपी रिपोर्ट के अनुसार, ब्रिटेन में इस दौरान जिन लोगों ने भी नजदीक से एलियंस को देखा, उनको ट्रॉमा से निकालने के लिए काउंसलिंग की गई. उनका कहना था कि उन्होंने छोटे हरे आदमी और स्पेसशिप को देखा था. ब्रिटिश यूएफओ रिसर्च एसोसिएशन के अनुसार, 2021 में 259 एलियन देखे गए.

सेटेलाइट से असमंजस

एसोसिएशन का मानना है कि लोगों द्वारा देखे गए यूएफओ और एलियंस में से 5 फीसदी सही थे. उनका कहना है कि 2021 एक दिलचस्प वर्ष था, लेकिन पिछले वर्षों में एलियन और यूएफओ देखे जाने की संख्या कम थी.

एक प्रवक्ता ने कहा कि यह गिरावट लोगों को यह महसूस करने के कारण हुई कि स्पेस एक्स द्वारा लॉन्च किए गए स्टारलिंक उपग्रह यूएफओ नहीं थे.

2019 के मुकाबले 2020 में कमी

उन्होंने कहा कि 2019 के दौरान बड़ी संख्या में देखे जाने के मुख्य कारणों में से एक स्टारलिंक उपग्रहों का प्रक्षेपण था, जिसने आश्चर्यजनक रूप से BUFORA को बड़ी संख्या में रिपोर्टें दीं, क्योंकि इनमें से बड़ी संख्या में उपग्रह आकाश में चले गए. जैसे ही जनता को स्टारलिंक उपग्रहों के बारे में पता चला, 2020 के दौरान देखे जाने की रिपोर्ट की संख्या में कमी आई और रिकॉर्ड किए गए दृश्य 2019 से लगभग आधे हो गए.

एलियंस से मिलने को बेताब लोग

सेंट एल्बंस, हर्ट्स के 56 वर्षीय एलियन प्रशंसक क्रिस बोनहम ने कहा कि वह एक एलियन से मिलने के लिए बेताब हैं. उनका कहना है कि मैंने हमेशा अन्य ग्रहों पर जीवन में विश्वास किया है और एक एलियन से मिलना उनका सपना रहा है. ऐसा लगता है कि देखने वालों की संख्या घट रही है, लेकिन वह हार नहीं मान रहे हैं.

