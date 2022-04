Aliens May Abduct: ब्रिटिश महिला का दावा, घर छोड़ने पर Aliens कर लेते अपहरण!

Aliens Would Have Abducted Her If She Left Home: ब्रिटेन में रहने वाली महिला के दावे (Claim) से आपको डर लग सकता है. उसकी एलियंस को लेकर की गई टिप्पणी से आप भी सोच में पड़ सकते हैं कि क्या एलियंस अस्तित्व में हैं या नहीं.

अपना घर छोड़ने से डरती है महिला

एक ब्रिटिश महिला जिसका नाम सच्चा क्रिस्टी (Sacha Christie) है, अपना ही घर छोड़ने से डरती है. उसका कहना है कि एलियंस या यूएफओ (UFO) हमेशा उसके आस-पास होते हैं. एलियंस होते हैं या नहीं इस पर कई सालों से बहस जारी है और इसका अब तक कोई नतीजा नहीं निकल पाया है.

ये भी पढें: Twitter की डील पर आया फाउंडर Jack Dorsey का रिएक्शन, Elon Musk के लिए कही ये बात

अपहरण का सताता है डर

'डेली स्टार' की रिपोर्ट के मुताबिक इंग्लैंड की एक 51 साल की महिला का दावा है कि उसका कई एलियंस (Aliens) से आमना-सामना हुआ है और उसे इस बात का डर है कि कहीं कोई एलियन उसका अपहरण (Kidnap) ना कर ले. पांच बच्चों की मां क्रिस्टी ने कहा कि उसे नहीं पता कि ज्यादातर यूएफओ कहां होते हैं लेकिन उसे कभी-कभी ऐसा लगता है कि ये हमेशा उसके पास ही हैं.

आकाश में दिखती है फ्लोरोसेंट रोशनी

महिला के मुताबिक वो अपने घर से बाहर निकलकर आकाश (Sky) को देख डर जाती है और उसे आगे क्या दिख जाए इस बात का डर सताता रहता है. उसके अनुसार उसने 1997 में एक एलियन को अपने पास से भागते देखा था. उसे आकाश में कुछ फ्लोरोसेंट रोशनी (Fluorescent Light) बड़ी होती दिखाई देती है.

ये भी पढें: यूक्रेन में हीरो बन गया है ये डॉग, इस तरह बचाई सैकड़ों लोगों की जान

कुछ अजीबो-गरीब घटनाएं

महिला का बेटा लुई (Louie) कहता है कि उसे लगा कि उसके पैर में कुछ छू रहा है. क्रिस्टी इस बात को महसूस करते ही अपने घर की ओर दौड़ी. आपको बता दें कि इस सबके कारण क्रिस्टी पोस्ट ट्रॉमैटिक स्ट्रैस डिसऑर्डर (Post Traumatic Stress Disorder) से जूझ रही हैं.

LIVE TV