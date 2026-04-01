हिरोशिमा आ रहा है... जमीनी हमलों से पहले ट्रंप-नेतन्याहू के हाथ-पैर क्यों फूले हुए हैं? 32 दिन की पूरी कहानी

US Israel Iran War: दुनिया भर की जंगों का इतिहास एक ही बात बताता है, युद्ध शुरू करने से ज्यादा मुश्किल होता है इसे खत्म करना, इतिहास ये भी बताता है कि युद्ध खत्म तभी होता है, जब इसका मकसद सीधा और साफ होता है, लेकिन ईरान के साथ जंग में अमेरिका और इजरायल का मकसद अब तक क्लियर नहीं है. कहने को अमेरिका और इजरायल का मकसद है कि ईरान से परमाणु हथियार और बैलिस्टिक बनाने की क्षमता नष्ट करना, लेकिन 32 दिन के भीषण हमलों के बाद भी ये पूरा होता नहीं दिख रहा है. अब तक की जंग में ईरान पहले से कहीं ज्यादा ताकतवर होकर उभरा है.

तो क्या ईरान को घुटने पर लाने के लिए अमेरिका के पास एटमी अटैक ही एक विकल्प बचा है? आज से 81 साल पहले दूसरे विश्वयुद्ध का अंत अमेरिका ने इसी तरीके से किया था, जब 4 दिन के अंदर उसने जापान के 2 शहरों पर परमाणु बम गिराए थे और जापान ने सरेंडर कर दिया था. तो क्या अमेरिका जापान वाली तरकीब ईरान में भी आजमाएगा? अमेरिका ने ऐसा कुछ किया तो क्या ये तरकीब काम करेगी? अमेरिका परमाणु हमले के लिए तैयारी पूरी कर चुका है, इसका बड़ा हिंट तब मिला, जब संयुक्त राष्ट्र संघ के एक स्थाई प्रतिनिधि ने मंगलवार को इस्तीफा दिया. इस प्रतिनिधि का कहना है कि संयुक्त राष्ट्र के कई अधिकारी एटॉमिक लॉबी के इशारे पर काम कर रहे हैं.

जापान की तरह ईरान ने सरेंजर ना किया तो?

सवाल सिर्फ यह नहीं कि अमेरिका परमाणु हमले की तैयारी कर चुका है. इससे ज्यादा पेचीदा सवाल यह है कि अगर ईरान पर उसने परमाणु बम गिरा दिए तो, इसका नतीजा क्या होगा? क्या ईरान जापान की तरह सरेंडर कर देगा? या फिर अब तक का सबसे बड़ा पलटवार करेगा? समझिए हर सवाल का जवाब, हमारी इस खास रिपोर्ट में. 32 दिन की जंग में ईरान के पलटवार से पहले अमेरिका-इजरायल की बर्बादी समझनी जरूरी है, क्योंकि दोनों की मिसाइलों, ड्रोन, एयर डिफेंस सिस्टम और अरब में मिलिट्री बेस की बर्बादी ही ये इशारा करती है कि अमेरिका के पास अब परमाणु हमले के सिवा विकल्प कम होता जा रहा है.

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32 दिन में हजारों हमले

इतने कम दिनों में इतने सारे हमले तो हाल फिलहाल की किसी भी जंग में शायद ही हुए होंगे, जितनी मिसाइलें और ड्रोन ईरान पर 32 दिन में दाग दिए, लेकिन ईरान है कि जंग से पीछे हटने को तैयार नहीं. बल्कि 32 दिन की जंग में अमेरिका इजरायल को इतना नुकसान पहुंचाया, जिसकी कल्पना भी ट्रंप और नेतन्याहू ने नहीं की होगी, न ही तमाम विशेषज्ञ इस बात अंदाजा लगा पाए.

ईरान ने ट्रंप को कहां-कहां दिए जख्म

वर्ल्ड मीडिया में आई रिपोर्ट्स को मोटे तौर पर भी देखें, तो ईरान ने अभेद्य समझने वाले थाड और पेट्रियाट एयर डिफेंस सिस्टम को तबाह कर चुका है. इसके साथ F-35 फाइटर जेट गिरा चुका है और सबसे बड़ा नुकसान, अरब देशों में अमेरिका के 8 मिलिट्री बेस, जिन्हें ईरान काफी हद तक बर्बाद कर चुका है. यानी अब तक की जंग में ईरान वो ताकत दिखा रहा है, जिसका अंदाजा एक महीने पहले तक किसी को नहीं था. इस पर ईरानी कमांडर कह रहे हैं कि अभी तो हमने असली हथियार जंग में उतारे ही नहीं.

32 दिन बाद भी मजबूर ट्रंप, अब क्या है ऑप्शन?

32 दिन की जंग के बाद ईरान इतना ताकतवर है, तो फिर उसे हराने की तरकीब क्या बची है? अब तमाम वर्ल्ड रिपोर्ट्स में ये दावा किया जा रहा है, कि ट्रंप अपनी आर्मी को ईरान में ग्राउंड ऑपरेशन के लिए तैयार कर रहे हैं. इसके लिए मरीन्स और डेल्टा फोर्स के स्पेशली ट्रेन्ड जवानों को मिडिल ईस्ट रवाना किया जा चुका है, लेकिन कई एक्सपर्ट्स मानते हैं कि ईरान में ग्राउंड ऑपरेशन बेहद जोखिम भरा होगा. ये जंग इतनी भीषण होगा कि पूरा मिडिल ईस्ट इसमें खाक हो सकता है. तो क्या ट्रंप ये जोखिम उठाएंगे?

ईरान ने तैयार कर रखे हैं 10 लाख जानफदा

ईरान पर जमीनी हमले के लिए अमेरिका और इजरायल अगर 50 हजार सैनिक भी उतारते हैं, तो ईरानी सेना से मुकाबला आसान नहीं है, क्योंकि ईरान को ऐसे संभावित ऑपरेशन की भनक पहले ही लग चुकी है और उसने जानफदा नाम का अभियान पहले ही शुरू कर दिया है. जानफदा का अर्थ होता है जान कुर्बान करना. इसके लिए ईरानी सेना ने नया भर्ती अभियान शुरू किया है, जिसमें भर्ती की उम्र घटाकर 15-16 साल कर दी है. ईरानी मीडिया के मुताबिक ईरान की सेना ने अब तक 10 लाख जानफदा, यानी जान देने के लिए तैयार रहने वाले सैनिक भर्ती कर लिए हैं.

01 जानफदा अभियान ईरान ने 'जानफदा' यानी जान कुर्बान करने का अभियान शुरू किया है. 02 कम उम्र भर्ती भर्ती की उम्र घटाकर 15-16 साल कर दी गई है. 03 बड़ी संख्या अब तक 10 लाख लोग शामिल किए जा चुके हैं. 04 अमेरिका की चुनौती 50 हजार सैनिक भी पर्याप्त नहीं माने जा रहे. 05 इराक का अनुभव इराक युद्ध में अमेरिका को 1.5 लाख सैनिक उतारने पड़े थे. 06 ईरान का आकार ईरान इराक से 4 गुना बड़ा है. 07 रणनीति ट्रंप की रणनीति होर्मुज के आसपास के द्वीपों पर कब्जा करने की बताई जा रही है.

जमीनी हमले से पहले इराक वाला युद्ध याद करे अमेरिका

ईरान की इन तैयारियों के बीच अमेरिकी सेना के लिए जमीनी हमला आसान नहीं होगा. इससे पहले अमेरिका ने इराक पर जमीनी हमला किया था, जिसमें डेढ़ लाख से ज्यादा सैनिकों को उतारने पड़े था और ईरान तो उससे चार गुना बड़ा है. यानी अगर ईरान पर जमीनी हमला करना है, तो अमेरिका को कम से कम 5 लाख सैनिक उतारने होंगे. हालांकि ट्रंप की रणनीति है जमीनी हमले के जरिए होर्मुज आइलैंड के आस-पास वाले ईरान के द्वीपों पर कब्जा करना.

हमारे हथियार सबको भस्म कर देंगे

इन्हीं में से एक है ईरान का केशम आईलैंड, जो होर्मुज से 20 गुना बड़ा है, लेकिन ईरान ने यहां पर अंडग्राउंड मिसाइल सिटी बना रखी है. इसके बारे में ईरानी कमांडरों ने कहा कि अमेरिका को अंदाजा ही नहीं है कि हमने अपने आइलैंड्स के अंदर बने अंडरग्राउंड गोदाम में कैसे और कितने हथियार रखे हैं. वो जरा यहां आकर देखें, दुश्मन का कोई भी जवान यहां से जिंदा बचकर नहीं जाएगा. सबको भस्म कर देंगे. ईरानी कमांडरों ने सिर्फ धमकी ही नहीं दी है, बल्कि समय समय पर अंडरग्राउंड मिसाइल सिटीज के वीडियो भी जारी किए हैं, जिसमें मिसाइलों के साथ ड्रोन और गोला बारूद का भंडार दिखता है. इनके रहते अमेरिका का जमीनी हमला क्या इतना आसान होगा? ईरान से 32 दिनों की जंग के ये घटनाक्रम बताते हैं कि अमेरिका इस युद्ध को एटम बम गिराकर खत्म करना चाहेगा.

ट्रंप-इजरायल का बहुत ज्यादा खर्च

संभव है कि ये एटम बम सीमित दायरे में नुकसान पहुंचाने वाला हो, क्योंकि इस जंग में हर दिन अमेरिका के करीब साढ़े सात हजार करोड़ रुपये खर्च हो रहे हैं. इस हिसाब से 32 दिन में कुल खर्च एक खरब डॉलर के पार कर चुका है. खर्च के साथ अमेरिका की एटमी हमले की तैयारियों का बड़ा हिंट मिला, संयुक्त राष्ट्र संघ की एक घटना से. ये घटना है यूएन के एक डिप्लोमैट के इस्तीफे की.

मोहम्मद सफा ने खोल दी UN की पोल?

क्या ट्रंप अपनी तरफ से पूरी तैयारी कर चुके हैं? ईरान पर न्यूक्लियर हमले का उनका इरादा अब पक्का है? ईरान के साथ जंग के 32वें दिन ये कयास इतने तेज हुए हैं कि एटम बम से महाविनाश की आहट साफ सुनाई दे रही है. ईरान पर परमाणु हमले की अमेरिकी तैयारी का खुलासा संयुक्त राष्ट्र संघ के पैट्रियॉटिक विजन एसोसिएशन में सलाहकार मोहम्मद सफा ने किया है. पैट्रियॉटिक विजन वो संगठन है, जो संयुक्त राष्ट्र के आर्थिक और सामाजिक परिषद में सलाह देता है. मोहम्मद सफा को इसी विंग के जरिए ईरान पर परमाणु हमले की भनक लगी.

ईरान पर एटमी अटैक का हिंट, सफा को कैसे लगी भनक?

बताया जा रहा है कि संयुक्त राष्ट्र में हमले के बाद के हालात की तैयारी चल रही है. संयुक्त राष्ट्र के बड़े अधिकारी एक ताकतवर लॉबी के इशारे पर काम कर रहे हैं. 3 परमाणु हमले का संभावित टारगेट ईरान की राजधानी तेहरान हो सकता है. अमेरिका के परमाणु हमले का हिंट मिलने के बाद मोहम्मद सफा ने ना सिर्फ संयुक्त राष्ट्र के स्थाई प्रतिनिधि से इस्तीफा दिया, बल्कि तेहरान पर परमाणु हमले की प्लानिंग का भयावह पहलू भी दुनिया के सामने रखा.

मोहम्मद सफा ने परमाणु बम को लेकर क्या लिखा

तेहरान लगभग 1 करोड़ लोगों का शहर है. यह कोई कम आबादी वाला रेगिस्तान नहीं है. यहां परिवार हैं, बच्चे हैं, पालतू जानवर हैं. यहां आम मेहनतकश लोग रहते हैं, जिनके अपने सपने हैं. अगर आप परमाणु युद्ध चाहते हैं, तो आप मानसिक रूप से बीमार हैं. इस जानकारी को लीक करने के लिए मैंने अपने राजनयिक करियर को दांव पर लगा दिया. मैंने अपनी जिम्मेदारियों से खुद को अलग कर लिया, ताकि मैं मानवता के खिलाफ होने वाले इस अपराध का हिस्सा न बनूं. मोहम्मद सफा

मोहम्मद सफा को जरूर याद आया होगा हिरोशिमा-नागासाकी

मोहम्मद सफा जब ये पोस्ट लिख रहे थे, तब उनके जेहन में जाहिर है जापान के दो शहरों पर 81 साल पहले हुए परमाणु हमले की भयावहता गूंज रही होगी. दुनिया के उस पहले परमाणु अटैक ने कैसे हिरोशिमा और नागासाकी को कुछ सेकेंड में खाक कर दिया था. हिरोशिमा और नागासाकी पर परमाणु हमले में तीन लाख के करीब लोग तत्काल मारे गए. इसके बाद दशकों तक दोनों शहरों में हजारों लोग एटॉमिक रेडिएशन के शिकार हुए, बीमार हुए. कई पीढ़ियां इसमें खत्म हो गईं. तो क्या अमेरिका ईरान में ऐसा ही मंजर दोहराने वाला है? और अगर ऐसा हुआ, तो क्या ईरान घुटने टेक देगा? या फिर परमाणु बम से ही पलटवार करेगा?

ट्रंप-नेतन्याहू के सारे ‘जुगाड़’ फेल

अपनी परमाणु ताकत के साथ ट्रंप की सनक भरी आक्रामकता का अंदाजा उनके जरिए कल शेयर किए गए वीडियो से भी लगा सकते हैं. ये वीडियो ईरान के परमाणु प्लांट इस्फहान पर हमले का है, जिसे ट्रंप ने अपने ट्रूथ सोशल मीडिया पर शेयर किया है. 32 दिन की जंग में अब तक अमेरिका और इजरायल ने ईरान के परमाणु ठिकानों को कई बार निशाना बनाया. नतांज से लेकर इस्फहान तक, बार-बार ईरान का परमाणु चक्र तोड़ने की कोशिश हुई. लेकिन ना यूरेनियम मिला, न एटम बम, ट्रंप-नेतन्याहू के सारे ‘जुगाड़’ फेल?

अमेरिकी हमलों में ईरान के परमाणु संयंत्रों को कितना नुकसान हुआ है, इसकी पुष्टि तो नहीं हुई है, लेकिन परमाणु ठिकानों पर लगातार हमले के बाद ईरान अपने एटमी प्लान पर अड़ गया है. वो भले ही 12 साल से संयुक्त राष्ट्र के परमाणु अप्रसार संधि से जुड़ा है, लेकिन ईरान अब इस संधि से अलग होने का मन बना चुका है.

ईरान की संसद में आए प्रस्ताव से ट्रंप की उड़ी नींद

इसके लिए ईरान की संसद में प्रस्ताव लाया जा चुका है. इसी प्रस्ताव ने अमेरिका की नींद उड़ा रखी है. क्योंकि परमाणु अप्रसार संधि से अलग हटते ही ईरान पर से परमाणु बम बनाने की बंदिशें खत्म हो जाएंगी. ये बात अमेरिका को इसलिए भी परेशान कर रही है, क्योंकि माना यही जाता है कि ईरान परमाणु बम के लिए जरूरी यूरेनियम एनरिच कर चुका है. ईरान 400 किलो यूरेनियम 60% तक संवर्धित कर चुका है. यानि यूरेनियम में बम के लिए जरूरी U-235 को 60% तक ईरान बढ़ा चुका है.

ईरान का परमाणु सफर प्राकृतिक स्तर यूरेनियम में सिर्फ 0.7% U-235 होता है संवर्धन बढ़ा ईरान ने इसे 60% तक पहुंचा दिया स्टॉक तैयार 400 किलो यूरेनियम मौजूद क्रिटिकल पॉइंट 90% पर पहुंचते ही परमाणु बम संभव खतरे का स्तर इस स्टॉक से कम से कम 10 बम बनाए जा सकते हैं

परमाणु हथियार और यूरेनियम

प्राकृतिक रूप से यूरेनियम की चट्टानों में U-235 तत्व 0.7% पाया जाता है. 60% संवर्धित यूरेनियम का कोई ऊर्जा इस्तेमाल नहीं होता, इससे बम ही बनता है. 60% संवर्धन के बाद यूरेनियम को बहुत कम समय में 90% किया जा सकता है. 400 किलो 90% संवर्धित यूरेनियम से ईरान कम से कम 10 बम बना सकता है. यानी ईरान ने भले ही घोषित तौर पर परमाणु बन नहीं बनाया है, लेकिन वो इसे बनाने के बेहद करीब पहुंच चुका है

32 दिन बाद भी इजरायल ईरान के हाथ खाली

इसलिए परमाणु हमले का ऑप्शन भी ट्रंप के लिए कम जोखिम भरा नहीं है. 32 दिन की जंग में ट्रंप ने तमाम कोशिशें कीं, ईरान का संवर्धित यूरेनियम जब्त करने की, लेकिन ईरान ने इसे कहां, किस सुरंग में छिपा रखा है, इसका पता आज तक नहीं लगा पाई अमेरिकी और इजरायली खुफिया एजेंसियां. क्योंकि ईरान की सीक्रेट सुरंगें इतनी गहरी हैं कि इन्हें ना कोई बंकर बस्टर बम भेद सकता है और ना ही सैटेलाइट से इनकी इमेज ली जा सकती है. इसकी वजह है ईरान का भौगोलिक ढांचा.

ईरान का भौगोलिक ढांचा क्षेत्रफल 16.5 लाख वर्ग किमी, दुनिया का 17वां सबसे बड़ा देश भू-भाग 90% हिस्सा पहाड़, पठार और रेगिस्तान छिपी सुरंगें पहाड़ों के भीतर जटिल अंडरग्राउंड नेटवर्क सैटेलाइट निगरानी कई ठिकानों की तस्वीरें मौजूद, पर पूरी जानकारी नहीं 2015 के बाद ईरान ने अंडरग्राउंड ठिकानों पर तेजी से काम किया, जिससे उसकी परमाणु क्षमता अब दुनिया के लिए बड़ी चुनौती बनती जा रही है.

ईरान का भौगोलिक ढांचा

साढ़े 16 लाख वर्ग किलोमीटर में फैला ईरान दुनिया का 17वां बड़ा देश है. इसका 90 फीसदी हिस्सा पहाड़ों, पठारों और रेगिस्तानी इलाकों से भरा है. इन्हीं रहस्यमयी पहाड़ियों में ऐसी सुरंगें बनी हैं, जिनका पता कहा जाता है कि अमेरिकी एजेंसियों को भी नहीं है. ईरान के सभी अंडरग्राउंड भंडारों की सैटेलाइट इमेज भी है, जहां ईरान ने 2015 के बाद बहुत तेजी से काम शुरू किया और अब परमाणु बम बनाने के करीब पहुंच चुका है.