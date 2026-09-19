'...तो शुरू हो जाती महाजंग', AI पर आंख मूंदकर भरोसा अमेरिका को पड़ा भारी; पूरी दुनिया में मचा हड़कंप

इस साल की शुरुआत में अमेरिकी सेना मिडिल ईस्ट में एक चीनी जहाज को मार गिराने के करीब थी. शुक्रवार को आई सीएनएन की रिपोर्ट के मुताबिक, ऐसा एक इंटेलिजेंस रिपोर्ट मिलने के बाद हुआ, जिसमें गलत दावा किया गया था कि जहाज में परमाणु हथियार से जुड़े पुर्जे ले जाए जा रहे थे.
इस घटना की जानकारी रखने वाले चार लोगों के मुताबिक, ईरान के साथ तनाव के दौरान अमेरिकी सेना में फैलाई गई इस रिपोर्ट के कारण जहाज को इंटरसेप्ट करने की तैयारी शुरू हो गई थी. दो सूत्रों ने CNN को बताया कि हथियारों से लैस अमेरिकी सैनिक जहाज पर चढ़ने की तैयारी कर रहे थे, जबकि सैन्य विमान पहले से ही हवा में थे.
यह ऑपरेशन तब रोका गया जब अधिकारियों ने इंटेलिजेंस की बारीकी से जांच की और पाया कि रिपोर्ट एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस चैटबॉट की मदद से तैयार की गई थी. CNN के अनुसार, एनालिस्ट ने जहाज के कार्गो के बारे में इंटेलिजेंस की जांच के लिए चैटबॉट का इस्तेमाल किया था. AI टूल ने जहाज पर लदे सामान की गलत पहचान की थी. इसके बाद रिपोर्ट को एक स्टैंडर्ड इंटेलिजेंस असेसमेंट में बदला गया और सैन्य अधिकारियों के बीच सर्कुलेट किया गया. एक सूत्र ने रिपोर्ट को 'पूरी तरह से गलत' बताया और कहा कि इससे 'लगभग जंग शुरू ही हो गई थी.
CNN ने कहा कि वह यह पता नहीं लगा सका कि जहाज में असल में क्या था या वह कहां जा रहा था. यह घटना सैन्य और इंटेलिजेंस ऑपरेशन्स में AI के बढ़ते इस्तेमाल को लेकर चिंताएं बढ़ाती है, जहां गलत जानकारी के गंभीर नतीजे हो सकते हैं. खबरों के मुताबिक, चैटबॉट ने जहाज के कार्गो के बारे में नतीजे तक पहुंचने के लिए सार्वजनिक रूप से मौजूद जानकारी को गोपनीय इंटेलिजेंस के साथ मिलाया था. यह साफ नहीं था कि AI सिस्टम कोई कमर्शियल प्रोडक्ट था या अमेरिकी सरकार के लिए विकसित किया गया टूल.
CNN के मुताबिक, यह रिपोर्ट हवाई स्थित US स्पेशल ऑपरेशन्स कमांड पैसिफिक से मिली इंटेलिजेंस से जुड़ी थी. मिलिट्री AI सिस्टम की जानकारी रखने वाले एक पूर्व सीनियर अमेरिकी अधिकारी ने CNN को बताया कि कुछ इंटरनल टूल्स काफी हद तक कमर्शियल AI टेक्नोलॉजी पर आधारित हैं.
इस घटना ने मिलिट्री फैसलों के लिए इस्तेमाल होने वाली इंटेलिजेंस को प्रोसेस करने के लिए AI पर निर्भर रहने के जोखिमों को लेकर चिंताएं बढ़ा दी हैं.
अमेरिकी सेना में जानकारी का विश्लेषण करने और फैसलों में तेजी लाने के लिए AI को अपनाया जा रहा है, जिसमें सेना की आवाजाही और संभावित लक्ष्यों की पहचान शामिल है. अमेरिकी अधिकारियों का तर्क है कि चीन और अन्य संभावित दुश्मनों से पीछे न रहने के लिए अमेरिका को सैन्य AI के क्षेत्र में तेजी से आगे बढ़ने की जरूरत है.
लेकिन यह घटना दिखाती है कि जब AI से तैयार किए गए असेसमेंट को बिना पर्याप्त मानवीय जांच के भरोसेमंद इंटेलिजेंस मान लिया जाता है, तो क्या जोखिम हो सकते हैं.