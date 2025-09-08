भारत विरोधी ट्रंप के एडवाइजर को अब मस्क ने दिया करारा जवाब, एक पोस्ट से की बोलती बंद
Elon Musk: अरबपति एलन मस्क ने हाल ही में भारत के खिलाफ सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर गलत टिप्पणी करने वाले अमेरिकी नेता को जवाब दिया है. इसको लेकर नेता ने मस्क की आलोचना की. 

Written By  Shruti Kaul |Last Updated: Sep 08, 2025, 10:02 AM IST
America News: अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के सहयोगी पीटर नवारो ने हाल ही में अरबपति एलन मस्क के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म 'X' पर  उनके एक भारत विरोधी पोस्ट की फैक्ट चेकिंग को लेकर आलोचना की. इसका जवाब देते हुए मस्क ने कहा कि कम्युनिटी नोट्स बिना किसी भेदभाव के सभी को सही करते हैं. मस्क ने नवारो को बिना सीधे तौर पर जवाब दिए एक पोस्ट भी शेयर किया. 

मस्क का पोस्ट 
मस्क ने अपने 'X' हैंडल पर लिखा,' इस प्लेटफॉर्म पर लोग ही कहानी तय करते हैं. आप किसी भी तर्क के सभी पक्षों को सुनते हैं. कम्युनिटी नोट्स बिना किसी अपवाद के सभी को सही करता है. नोट्स, डेटा और कोड पब्लिक सोर्स हैं. ग्रोक आगे की तथ्य-जांच प्रदान करता है.'

बता दें कि नवारे ने भारत पर विदेश नीतियों और रूस के साथ तेल खरीदने को लेकर एक भारत विरोधी पोस्ट शेयर किया था. उन्होंने नई दिल्ली पर रूसी तेल इंपोर्ट करने पर मुनाफाखोरी का आरोप लगाया.  

ये भी पढ़ें- Peter Navarro: भारत पर कीचड़ उछालने चले थे डोनाल्ड ट्रंप के सलाहकार, एलन मस्क ने दिखा दिया सच्चाई का आईना, बौखला उठे नवारो

 

भारत के खिलाफ नवारो ने उगला जहर 
नवारो ने लिखा,' फैक्ट: भारत में सबसे अधिक टैरिफ के कारण अमेरिकी नौकरियां खत्म हो रही हैं. भारत रूसी तेल को विशुद्ध रूप से लाभ कमाने के लिए खरीदता है/राजस्व से रूसी युद्ध मशीन चलती है. यूक्रेनियन/रूसी मरते हैं. अमेरिकी करदाताओं को अधिक भुगतान करना पड़ता है. भारत सच्चाई/झूठ को बर्दाश्त नहीं कर सकता.'

नवारो को सही करते हुए 'X' के फैक्ट ने कहा कि भारत रूस से एनर्जी सिक्योरिटी के लिए तेल खरीदता है और वह किसी प्रतिबंधों का उल्लंघन नहीं करता. इसमें कहा गया,' हालांकि भारत पर कुछ टैरिफ हैं, लेकिन अमेरिका का सेवाओं के मामले में उसके साथ व्यापार अतिरिक्त है. अमेरिका रूस से कुछ वस्तुओं का आयात भी जारी रखे हुए है, जो पाखंड है.'   

ये भी पढ़ें- लंच में रिश्तेदारों को खिलाया मशरूम, घर पर बिछ गईं लाशें, अब कोर्ट ने महिला को सुनाई उम्रकैद की सजा  

फैक्ट चेक को बताया बकवास 
नवारो ने फैक्ट चेक पर प्रतिक्रिया देते हुए इसे बकवास नोट बताया. उन्होंने मस्क की लोगों के पोस्ट में दुष्प्रचार फैलाने का भी आरोप लगाया.

उन्होंने कहा,' एलन मस्क लोगों की पोस्ट में प्रोपेगैंडा फैला रहे हैं. नीचे दिया गया बकवास नोट भी यही है. भारत सिर्फ मुनाफा कमाने के लिए रूसी तेल खरीदता है. रूस द्वारा यूक्रेन पर आक्रमण करने से पहले उसने कोई तेल नहीं खरीदा था. भारतीय सरकार अपनी स्पिन मशीन को तेजी से आगे बढ़ा रही है. यूक्रेनियों को मारना बंद करो. अमेरिकियों की नौकरियां छीनना बंद करो.'  

FAQ 

पीटर नवारो ने क्या आरोप लगाया? 
पीटर नवारो ने भारत पर रूसी तेल खरीदने का आरोप लगाया और कहा कि भारत मुनाफा कमाने के लिए ऐसा करता है, जिससे रूसी युद्ध मशीन को बढ़ावा मिलता है. 

एलन मस्क ने क्या कहा?
एलन मस्क ने कहा कि कम्युनिटी नोट्स बिना किसी भेदभाव के सभी को सही करते हैं और 'X' पर लोग ही कहानी तय करते हैं. 

World News

Trending news

