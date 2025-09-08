भारत विरोधी ट्रंप के एडवाइजर को अब मस्क ने दिया करारा जवाब, एक पोस्ट से की बोलती बंद

America News: अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के सहयोगी पीटर नवारो ने हाल ही में अरबपति एलन मस्क के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म 'X' पर उनके एक भारत विरोधी पोस्ट की फैक्ट चेकिंग को लेकर आलोचना की. इसका जवाब देते हुए मस्क ने कहा कि कम्युनिटी नोट्स बिना किसी भेदभाव के सभी को सही करते हैं. मस्क ने नवारो को बिना सीधे तौर पर जवाब दिए एक पोस्ट भी शेयर किया.

मस्क ने अपने 'X' हैंडल पर लिखा,' इस प्लेटफॉर्म पर लोग ही कहानी तय करते हैं. आप किसी भी तर्क के सभी पक्षों को सुनते हैं. कम्युनिटी नोट्स बिना किसी अपवाद के सभी को सही करता है. नोट्स, डेटा और कोड पब्लिक सोर्स हैं. ग्रोक आगे की तथ्य-जांच प्रदान करता है.'

On this platform, the people decide the narrative. Add Zee News as a Preferred Source You hear all sides of an argument. Community Notes corrects everyone, no exceptions. Notes data & code is public source. Grok provides further fact-checking. — Elon Musk (@elonmusk) September 7, 2025

बता दें कि नवारे ने भारत पर विदेश नीतियों और रूस के साथ तेल खरीदने को लेकर एक भारत विरोधी पोस्ट शेयर किया था. उन्होंने नई दिल्ली पर रूसी तेल इंपोर्ट करने पर मुनाफाखोरी का आरोप लगाया.

भारत के खिलाफ नवारो ने उगला जहर

नवारो ने लिखा,' फैक्ट: भारत में सबसे अधिक टैरिफ के कारण अमेरिकी नौकरियां खत्म हो रही हैं. भारत रूसी तेल को विशुद्ध रूप से लाभ कमाने के लिए खरीदता है/राजस्व से रूसी युद्ध मशीन चलती है. यूक्रेनियन/रूसी मरते हैं. अमेरिकी करदाताओं को अधिक भुगतान करना पड़ता है. भारत सच्चाई/झूठ को बर्दाश्त नहीं कर सकता.'

FACTS: India highest tariffs costs U.S. jobs. India buys Russian oil purely to profit/Revenues feed Russia war machine. Ukrainians/Russians die. U.S. taxpayers shell out more. India can't handle truth/spins @washpo

Leftist American fake news. QED. https://t.co/9UwdodYBEe — Peter Navarro (@RealPNavarro) September 5, 2025

नवारो को सही करते हुए 'X' के फैक्ट ने कहा कि भारत रूस से एनर्जी सिक्योरिटी के लिए तेल खरीदता है और वह किसी प्रतिबंधों का उल्लंघन नहीं करता. इसमें कहा गया,' हालांकि भारत पर कुछ टैरिफ हैं, लेकिन अमेरिका का सेवाओं के मामले में उसके साथ व्यापार अतिरिक्त है. अमेरिका रूस से कुछ वस्तुओं का आयात भी जारी रखे हुए है, जो पाखंड है.'

फैक्ट चेक को बताया बकवास

नवारो ने फैक्ट चेक पर प्रतिक्रिया देते हुए इसे बकवास नोट बताया. उन्होंने मस्क की लोगों के पोस्ट में दुष्प्रचार फैलाने का भी आरोप लगाया.

Wow. @elonmusk is letting propaganda into people's posts. That crap note below is just that. Crap. India buys Russia oil solely to profiteer. It didn't buy any before Russia invaded Ukraine. Indian govt spin machine moving high tilt. Stop killing Ukranians. Stop taking… https://t.co/Uj1NMUrVOM — Peter Navarro (@RealPNavarro) September 6, 2025

उन्होंने कहा,' एलन मस्क लोगों की पोस्ट में प्रोपेगैंडा फैला रहे हैं. नीचे दिया गया बकवास नोट भी यही है. भारत सिर्फ मुनाफा कमाने के लिए रूसी तेल खरीदता है. रूस द्वारा यूक्रेन पर आक्रमण करने से पहले उसने कोई तेल नहीं खरीदा था. भारतीय सरकार अपनी स्पिन मशीन को तेजी से आगे बढ़ा रही है. यूक्रेनियों को मारना बंद करो. अमेरिकियों की नौकरियां छीनना बंद करो.'

पीटर नवारो ने क्या आरोप लगाया?

पीटर नवारो ने भारत पर रूसी तेल खरीदने का आरोप लगाया और कहा कि भारत मुनाफा कमाने के लिए ऐसा करता है, जिससे रूसी युद्ध मशीन को बढ़ावा मिलता है.

एलन मस्क ने क्या कहा?

एलन मस्क ने कहा कि कम्युनिटी नोट्स बिना किसी भेदभाव के सभी को सही करते हैं और 'X' पर लोग ही कहानी तय करते हैं.