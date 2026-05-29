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Hindi Newsदुनियादुनिया का वो गजब देश, जिसने हर शहर-कस्बे में बना रखे हैं 16 हजार हवाई अड्डे; लोग कारों से नहीं जेट से तय करते हैं सफर

दुनिया का वो गजब देश, जिसने हर शहर-कस्बे में बना रखे हैं 16 हजार हवाई अड्डे; लोग कारों से नहीं जेट से तय करते हैं सफर

Which Country has Most Airports in World: हवाई जहाज से सफर करना आज भी दुनिया में लग्जरी सुविधा माना जाता है. लेकिन क्या आप जानते हैं कि इस दुनिया में एक गजब देश ऐसा भी है, जहां पर सबसे ज्यादा एयरपोर्ट हैं. उसने अपने हर शहर-कस्बे में 16 हजार हवाई अड्डे बना रखे हैं. इतने हवाई अड्डों की वजह से वहां के लोग कारों से नहीं जेट से सफर करना ज्यादा पसंद करते हैं. 

 

Written By  Devinder Kumar|Last Updated: May 29, 2026, 10:44 PM IST
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Which Country Having Most Airports in World: दुनिया में अगर कम समय में दूर जाना हो तो हवाई जहाज का इस्तेमाल सबसे बेहतर माना जाता है. दुनिया के विभिन्न देशों ने इंटरनल और इंटरनेशनल कनेक्टिविटी को बढ़ाने के लिए अपने-अपने देशों में हवाई अड्डों के जाल बिछा रखे हैं. लेकिन क्या आप जानते हैं कि दुनिया में सबसे ज्यादा एयरपोर्ट कौन से देश में हैं. वह एक ऐसा अनोखा मुल्क है, जिसने हर छोटे-बड़े शहरों से लेकर कस्बों तक में हवाई अड्डे बना रखे हैं. वहां पर कुल 16 हजार एयरपोर्ट हैं. इतने एयरपोर्ट की वजह से लोग रिश्तेदारों से मिलने के लिए कारों के बजाय प्लेन से जाना ज्यादा पसंद करते हैं. आखिर वह मुल्क कहां बसा है और उसका नाम क्या है. आइए, उस दिलचस्प देश के बारे में आपको विस्तार से बताते हैं. 

सबसे ज्यादा हवाई अड्डे रखने वाला देश

दुनिया में सबसे ज्यादा एयरपोर्ट रखने वाला इकलौता देश अमेरिका है. वहां पर हवाई अड्डों की संख्या 16 हजार 116 है. देश में एयरपोर्ट की संख्या इतनी ज्यादा है कि आप कहीं के लिए भी उड़ान भर सकते हैं.  CIA.gov की एक रिपोर्ट के मुताबिक, देश में जगह-जगह बने ये एयरपोर्ट्स व्यापार बढ़ाने, निजी उपयोग करने और सैन्य उद्देश्यों के लिए बनाए गए हैं. 

अमेरिका में इतने ज्यादा एयरपोर्ट होने की वजह उसका बड़ा क्षेत्रफल होना और आर्थिक संपन्नता भी है. देश के विभिन्न हिस्सों को आपस में जोड़ने के लिए वहां पर रोड़ और रेल नेटवर्क भी बना हुआ है. लेकिन इन दोनों माध्यमों से यात्रा करने में काफी समय लगता है. जबकि हवाई जहाज के जरिए लोग कम समय में कहीं भी चले जाते हैं. यही वजह है कि अमेरिका ने अपने देश के हर हिस्से में हवाई अड्डों का जाल बिछा रखा है. 

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अधिकतर उद्योगपतियों के पास प्राइवेट जेट

चूंकि अमेरिका दुनिया का सबसे अमीर देश है और वहां पर रहने वाले अधिकतर लोग भी धन-संपन्न हैं. इसलिए उन्हें हवाई जहाज से यात्रा ज्यादा अखरती भी नहीं है. वहां पर काफी लोगों ने तो अपने प्राइवेट एयरपोर्ट और एयरक्राफ्ट भी खरीद रखे हैं. जिनके जरिए वे अपने बिजनेस वर्क और घूमना-फिरना करते हैं. जबकि अधिकतर बड़े उद्योगपतियों के पास पहले से ही कई-कई जेट मौजूद हैं, जो उन्हें देश के साथ ही विदेशों तक भी पहुंचा देते हैं. 

सबसे ज्यादा हवाई अड्डे रखने वाले मुल्कों में ब्राजील का स्थान दूसरा है. वहां पर 5 हजार 297 एयरपोर्ट बने हुए हैं, जो देश के विभिन्न हिस्सों को कनेक्ट करने में अहम भूमिका निभा रहे हैं. इस क्रम में ऑस्ट्रेलिया तीसरे नंबर पर आता है. वहां पर कुल 2,257 एयरपोर्ट मौजूद हैं. ये हवाई अड्डे ऑस्ट्रेलिया के विशाल भूभाग की जीवनरेखा माने जाते हैं. इनके जरिए देश के छोटे शहरों से लेकर उसके द्वीप आपस में जुड़े हुए हैं. 

भारत में कुल कितने हवाई अड्डे हैं?

दुनिया में सबसे ज्यादा हवाई अड्डे वाले मुल्कों की सूची में मेक्सिको चौथे स्थान पर है. वहां पर 1,580 एयरपोर्ट्स हैं. जबकि पांचवे स्थान पर मौजूद कनाडा के पास 1,459 एयरपोर्ट हैं. इन हवाई अड्डों के जरिए देश के बर्फीले और दूरस्थ क्षेत्र भी मुख्य धारा से जुड़े रहते हैं. फ्रांस का स्थान इस लिस्ट में छठा है. वहां पर 1218 एयरपोर्ट हैं. जबकि ब्रिटेन 1057 एयरपोर्ट के साथ सातवें स्थान पर है. 

अगर इस सूची में भारत की बात करें तो देश में फिलहाल करीब 487 एयरपोर्ट्स और एयरस्ट्रिप्स मौजूद हैं. इनमें से लगभग 147 एयरपोर्ट्स का संचालन एयरपोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया करती है. पश्चिमी देशों की तुलना में यह संख्या बहुत कम नजर आती है. लेकिन देश में मोदी सरकार आने के बाद नए हवाई अड्डे बनाने की दिशा में काम युद्ध स्तर पर शुरू हुआ है और माना जा रहा है कि अगले कुछ सालों में यह संख्या एक हजार को पार कर जाएगी. देश के विशाल आकार और अस्थिर होते वैश्विक हालात को देखते हुए ज्यादा हवाई अड्डों की जरूरत शिद्दत से महसूस की जा रही थी. जिस पर अब सरकार तेजी से काम करती नजर आ रही है. 

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Devinder Kumar

अमर उजाला, नवभारत टाइम्स और जी न्यूज चैनल में काम कर चुके हैं. अब जी न्यूज नेशनल हिंदी वेबसाइट में अहम जिम्मेदारी निभा रहे हैं. राष्ट्रीय, अंतरराष्ट्रीय और जियो पॉलिटिकल मामलों पर गहरी पकड़ हैं....और पढ़ें

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