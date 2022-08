Trending News: स्टाफ को टैटू और हेयरस्टाइलिंग के लिए अलग से पैसे दे रही ये कंपनी, नौकरी मांगने वालों की बढ़ी भीड़!

Hotel Offers to Pay For Staff’s Tattoo and Hairing: आजकल अधिकतर कंपनियां कॉरपोरेट माहौल को और बेहतर से बेहतर बनाने में जुटी हुई हैं. इसके लिए वह ऑफिस से लेकर बाहर तक अपने स्टाफ को ऐसा माहौल और सुविधाएं देते हैं जिससे वे कंपनी के प्रति मन से, समर्पण से और वफादारी से काम कर सकें. इससे कंपनियों को भी स्टाफ का 100 फीसदी मिलता है. इसी कड़ी में एक होटल कंपनी इन दिनों अपने स्टाफ को एक अलग तरह से दी जा रही सुविधा की वजह से सुर्खियों में है. आइए जानते हैं क्या है पूरा मामला.

सुविधाएं देख बढ़ी नौकरी मांगने वालों की भीड़

सीएनएन की रिपोर्ट के मुताबिक, जर्मनी के होटल ग्रुप रूबी होटल (Ruby Hotels) में भर्ती के लिए इन दिनों लोगों की लाइन लग रही है. ज्यादा से ज्यादा लोग इस होटल में काम करना चाह रहे हैं. इस चाहत की वजह होट की ओर से स्टाफ को दी जा रहीं अलग-अलग तरह की सुविधाएं हैं. बताया गया है कि होटल ने अपने हर कर्मचारी को करीब 48 हज़ार रुपये दिए हैं. ये रुपये सैलरी के लिए नही, बल्कि नए टैटू बनवाने, पियर्सिंग और हेयरकट कराने के लिए दिए गए हैं. होटल की ओर से दी जाने वाली इन सुविधाओं के बारे में जानकर अब दूसरे लोग भी यहां नौकरी मांगने पहुंच रहे हैं. बताया गया है कि इस होटल में पहले इतने लोग नौकरी के लिए नहीं आते थे, लेकिन अब लाइन लगी हुई है. होटल के वाइस प्रेजिडेंट के मुताबिक इस खास पहल के बाद अब 25 फीसदी से ज्यादा जॉब ऐप्लिकेशन उनके ऑफिस में पहुंच रहे हैं.

सिर्फ 6 महीने के लिए होगी सुविधा

कंपनी के वाइस प्रेजिडेंट ने बताया कि स्टाफ को उनकी सेल्फ ग्रूमिंग के लिए पैसे देने वाले इस सिस्टम को 6 महीने तक फॉलो किया जाएगा. हालांकि ग्रूमिंग के लिए ये पैसा सिर्फ नए जॉइनिंग वालों के लिए ही है. कंपनी के इस पहल की सोशल मीडिया पर खूब तारीफ हो रही है.

