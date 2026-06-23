Latest Research on Amazon Rainforest: अमेजन रेनफॉरेस्ट हजारों एकड़ में फैला है. उसमें लाखों प्रजाति के जीव जन्तु रहते हैं. वहां पर जाना हर किसी के लिए आसान नहीं है क्योंकि यहां पर कदम कदम पर मिलता है ऐसा खतरा जिसके बारे में किसी मे सोचा भी नहीं होता है. जब यहां पर बरसात हो जाए तो घने सन्नाटेदार जंगल में जाना और भी खतरनाक हो जाता है. लेकिन यहीं पर वैज्ञानिकों ने कुछ ऐसा खोज निकाला है. जिसे जानकर दुनिया हैरान है.
आपको इस बारे में विस्तार से बताएं, इससे पहले कुछ ऐसे सवाल हैं, जो सदियों से लोगों के मन में उठते रहे हैं. वे सवाल यह है कि क्या अमेजन के घने जंगलों में जहरीले सांपों को बीच कोई रह सकता है. क्या जंगल के बीच कोई इंसानी बस्तियां थी. अगर हां तो वहां रहने वाले लोग कैसे जानवरों से खुद को बचाते थे. जंगल के बीच रहने वाले लोग खाते क्या थे. वैज्ञानिकों के सामने ऐसे कई सवाल थे जिनका जवाब किसी के पास नहीं था. इन्हीं सवालों के जवाब के लिए वैज्ञानिकों की एक टीम अमेजन के घने जंगलों में उतरी. इसके साथ ही ऐसी खोज शुरू की, जो अब तक किसी ने भी नहीं की थी.
अपनी इस पड़ताल में वैज्ञानिकों ने अमेजन के जंगलों में कुछ ऐसा पाया जो आज के लंदन से मिलता है. जिसका इतिहास 2000 साल से भी अधिक पुराना है. वैज्ञानिकों ने अपनी रिसर्च में देखा कि अब तक अमेजन के जंगलों को लेकर जो दावा किया जा रहा था वो सब गलत था. उनका सच्चाई से कोई वास्ता नहीं था. ऐसे में सवाल उठता है कि आखिर क्यों और कैसे अमेजन के जंगलों को लेकर गलत अफवाह फैलाई गई थी.
आज से करीब 20 साल पहले दुनिया के तमाम वैज्ञानिक आधुनिक उपकरणों के साथ अमेजन का जंगलो का कोना कोना छान रहे थे. वे एक ऐसा शहर तलाश रहे थे, जिसका जिक्र बस चुनिंदा किताबों में था या फिर दुनिया के कुछ लोगों ने इसके बारे में सुना था. कई दिनों तक वैज्ञानिक जंगल में अपने उपकरणों के साथ अलग अलग जगहों पर अपनी रिसर्च कर रहे थे. फिर एक दिन उन्हें कुछ ऐसा मिला, जिसकी उन्हें सालों से तलाश थी.
हर दिन की तरह वैज्ञानिक अपने श्रमिकों के साथ सुबह सुबह अपने कैंप से निकलकर उस साइट पर पहुंचे जहां वो अपनी टीम के साथ कई दिनों से खुदाई कर रहे थे. श्रमिकों का एक गुट ऊपरी अमेजन के घने जंगलों में बसी इक्वाडोर के एंडीज पर्वतमाला की पूर्वी तलहटी के पास खुदाई कर रहा था. खुदाई के दौरान श्रमिकों को कुछ अजीब सी संरचना मिली, जिसकी जानकारी श्रमिकों ने वैज्ञानिकों को दी. इसके बाद वैज्ञानिकों ने मजदूरों को खुदाई रोकने को कहा और लिडार तकनीक से जमीन के नीचे अपनी खोज शुरू की. रिसर्च में वैज्ञानिकों को अमेजन के घने जंगलों के नीचे छिपी एक ऐसी दुनिया मिली. जिसके बारे में जानकर इतिहासकार और आर्कियोलॉजिस्ट्स भी हैरान रहे गए.
वैज्ञानिकों को रिसर्च के दौरान प्राचीन बस्तियों के एक विशाल नेटवर्क का पता चला है, जो 2,500 वर्षों से अधिक समय तक घने जंगलों के नीचे छिपा रहा. जिसके बार में दुनिया को पता ही नहीं था. किसी ने कल्पना भी नहीं की होगी कि यहां पर कभी बड़े और जटिल समुदाय फले-फूले थे. उनकी भी सभ्यता दुनिया की कई सभ्यताओं जैसी थी.
क्या आप सोच सकते हैं कि जिसे हम सदियों से एक विशाल और रहस्यमयी जंगल समझते रहे, वहां पर सैकड़ों साल पहले हमारे आपके जैसे लोग रहते थे. हमारे आप जैसे ही उनकी सभ्यताएं भी थी...जिसके बारे में माना जाता रहा है कि जीवन के लिए अमेजन वन की कठिन जलवायु, बाढ़, सूखा और खराब मिट्टी सभ्यताओं के विकास में बाधा थी. उसी को लेकर वैज्ञानिकों ने ‘लिडार’ तकनीक की मदद से अमेजन के घने जंगलों में एक ऐसी दुनिया को खोज निकाला है. जिसके बारे में सुन कर लोग हैरान हैं.
ऊपरी अमेज़न के घने जंगलों में बसी इक्वाडोर के एंडीज़ पर्वतमाला की पूर्वी तलहटी के पास स्थित मिली बस्तियां अमेज़न के इतिहास की एक अलग ही कहानी बयां करती हैं. ये बस्तियां बताती हैं कि इस क्षेत्र में चौड़ी सड़कें, भव्य इमारतें और उन्नत कृषि प्रणालियां मौजूद थीं. जो देखने में ऐसा लगती हैं कि मानों ये किसी गांव की नहीं बल्कि एक विकसित शहरी सभ्यता का हिस्सा थे. इसीलिए आज भी दुनिया के तमाम बड़े आर्कियोलॉजिस्ट्स इसकी तुलना दुनिया के सबसे विकसित और आधुनिक शहर लंदन से करते हैं.
बीस वर्षों से ज्यादा समय तक वैज्ञानिकों ने यहां पर रिसर्च किया. रिसर्च के दौरान कई उपकरणों का इस्तेमाल किया. लेकिन उन्हें सफलता मिली ‘लिडार’ तकनीक से इसी तकनीक की मदद से वैज्ञानिकों को यहां पर एक लुप्त संसार के बारे में पता चला. आर्कियोलॉजिस्ट्स ने पुराने सुरागों को नए उपकरणों के साथ मिलाकर उन चीजों को खोज निकाला जो हजारों सालों पहले दुनिया के नक्शे ये गायब हो गई थी. या यूं कहें कि धरती में समा गई थी. रिसर्च में पता चला है कि उस दौर के मनुष्यों ने जंगल में न केवल जंगल में अपनी सभ्यता बसाई बल्कि उसे आकार भी दिया.
इक्वाडोर के एंडीज़ पर्वतमाला के पास रिसर्च करने वाले आर्कियोलॉजिस्ट्स के मुताबिक, रिसर्च में पाया गया कि ये शहर किसानों का था. यहां सड़कें, मार्केट, खेत और नहरें थीं. लेजर सेंसर टेक्नोलॉजी ने एंडीज की तलहटी के नीचे सदियों से मिट्टी के टीलों के नीचे दबी हुई सड़कों के नेटवर्क का खुलासा किया. कई सड़कें तो एकदम बिल्कुल सीधी थीं. श्रमिकों ने जब जमीन में तीन मीटर तक खुदाई की और पगडंडियों को मिट्टी के ढेर से दबा पाया.
लगभग 6000 मिट्टी के टीलों पर आवासीय और जरूरी संरचनाएं बना हुई मिलीं.जो जल निकासी वाले गड्डों और कृषि क्षेत्रों से घिरी थीं. यहां सबसे चौड़ी सड़क 33 फीट चौड़ी थी. जो 10 से 19 किमी तक जाती है. वैज्ञानिकों के मुताबिक यहां पर उस समय करीब 10 हजार लोग रहते थे.
इक्वाडोर के एंडीज़ पर्वतमाला पर मिले इस स्ट्रक्चर और बस्तियों की रिसर्च में वैज्ञानिक ने पाया कि यहां पर रहने वाले लोग मक्का, सेम, कसावा और शकरकंद उगाते थे , जो आज भी प्रतिवर्ष तीन फसलें देने में सक्षम है. मिट्टी के बर्तनों से मिले स्टार्च के विश्लेषण से पता चलता है कि यहां के लोग एक खास तरह के फल से शराब भी बनाते थे. जिसका इस्तेमाल किसी खास कार्यक्रम या उत्सव पर करते थे.
वैज्ञानिकों की इस रिसर्च ने उस बहस को खत्म कर दिया है, जिसमें दावा किया जाता था कि प्राचीन अमेजन रहने लायक ही नहीं है. यहां पर न कोई रहता था न किसी सभ्यता का यहां पर विकास हुआ. लेकिन जिस आधार ये तर्क दिया जाता था सबसे पहले वैज्ञानिकों ने उसी आधार को खारिज करने के लिए अपनी रिसर्च उन्हीं दावों के साथ की. जो अब पूरी तरह से गलत साबित हो चुकी है. यूं कहे कि वैज्ञानिकों ने उस बहस का THE END कर दिया है.
दरअसल सालों तक ये दावा किया गया कि यहां पर कभी इंसानी जीवन था ही नहीं क्योंकि उनका मानना था कि यहां की मिट्टी में पोषक तत्वों की कमी है. जिसकी वजह से यहां बड़े पैमाने पर खेती संभव नहीं और जब लोगों के लिए पर्याप्त भोजन पैदा ही नहीं हो सकता, तो उस जगह पर आबादी रह ही नहीं सकती है. वहीं दूसरी तरफ कुछ लोगों को मानना था कि अमेज़न में मिस्र, मेसोपोटामिया या एंडीज़ जैसी विशाल इमारतें, पत्थर के शहर या स्मारक नहीं मिले. इसीलिए यहां पर किसी तरह की सभ्यता के होने की संभावना शून्य है.
लेकिन वैज्ञानिक ने लोगों को उस दावे को सबूत के साथ खारिज कर दिया और पूरी दुनिया को अमेजन के इक्वाडोर की वो तस्वीर दिखा दी.. जिसके बारे में किसी ने कल्पना भी नहीं की थी.
पिछले 20 वर्षों के दौरान खोजे गए पिरामिड और मिट्टी से जुड़े सबूत दिखाते हैं कि कभी यहां कसारबे संस्कृति के लोग रहते थे. जिनकी अनुमानित संख्या 30000 थी. कसारबे के लोग प्रकृति के बीच रहकर ‘लो-डेंसिटी ट्रॉपिकल अर्बनिज्म’, यानी कम घनत्व वाले वन-नगरों को बसाने में माहिर थे. उन्होंने घने जंगलों के बीच में खुली जगहें, बाग और खेत बनाए. एक ऐसी बेहतरीन जल प्रबंधन प्रणाली तैयार की, जिससे लोग सूखे और बाढ़, दोनों मौसमों में खेती कर सकें.
उन्होंने फसलें उगाने के साथ जीवों को पालतू बनाने की कला भी सीख ली थी. अमेजन की बंजर जमीन को उपजाऊ बनाने के लिए चारकोल, हड्डियों और जैविक कचरे को मिलाकर एक विशेष मिट्टी तैयार की, जिसे आज ‘अमेजोनियन डार्क अर्थ’ कहा जाता है.
माना जाता है कि कसारबे संस्कृति का अंत 400 से 600 ईस्वी के बीच ज्वालामुखी विस्फोट के कारण अचानक हुआ था. जब वैज्ञानिकों ने रेडियोकार्बन डेटिंग की तो उन्हें हैरान करने वाला नतीजा मिला. रेडियोकार्बन डेटिंग में वैज्ञानिकों को उपानों संस्कृति से जुड़ी अलग-अलग टाइमलाइन मिली. जिस वैज्ञानिकों ने ये निष्कर्ण निकाला की ज्वालामुखी विस्फोटों ने इस समुदायों को प्रभावित तो किया, लेकिन उन्हें पूरी तरह से नष्ट नहीं किया.
उनके गायब होने के 200 साल बाद हुआपुला सभ्यता से जुड़े लोग इस क्षेत्र में चले आए. इसके बाद यूरोपीय लोग दक्षिण अमेरिका पहुंचे. जब तक यूरोपीय यहां पहुंचे तब तक एक समय फलने-फूलने वाले शहर ज्यादातर जंगल में दफन हो चुके हैं.
अमेजन के जंगलों में पहली बार लगभग 20 साल पहले वैज्ञानिक आए थे. उन्हें तब ये नहीं पता था कि अपनी रिसर्च कहां से शुरू करें और किस उपकरण से करें, ताकि उन्हें रिसर्च में आसानी हो. समय भी कम लगे. इसी सोच विचार में वैज्ञानिकों ने शुरूआत तो की लेकिन उन्हें कुछ खास हाथ नहीं लगा जिसके बाद इस रिसर्च को लीड कर रहे वैज्ञानिक रोस्टेन ने एक बड़ा फैसला लिया. इसके बाद उन्हें जंगल में मिट्टी के टीले दिखे. उन्हें तब यकीन हुआ कि यहां पर प्राचीन शहर हो सकते हैं.
पहले तो यहां पर आने उनके साथ आए कई श्रमिक की वजह से वापस लौटने लगे. फिर रोस्टेन ने उन्हें कमाई करने के लिए मनाया तो श्रमिकों ने अधिक पैसे की मांग की, जो रोस्टेन ने देने का वादा किया. उसके बाद रिसर्च के लिए खुदाई का काम शुरू लेकिन कुछ साल के बाद रोस्टेन ने रात में एक टूटता तारा. जिसके बाद रोस्टेन के मन में आया कि जैसे आसमान में टूटते तारे को बिना किसी परेशानी के देख सकते हैं कि ठीक वैसे ही हमे कुछ चाहिए होगा जो बिना किसी परेशानी के जमीन के अंदर क्या है.
फिर कुछ दिन बाद रोस्टेन ने लिडार यानी Light Detection and Ranging का तकनीक का इस्तेमाल किया. ये एक ऐसी तकनीक है जो लेज़र की मदद से किसी वस्तु या क्षेत्र की दूरी और उसका 3D नक्शा तैयार करती है. इस तकनीक से वैज्ञानिक रोस्टेन ने अपने साथियों के साथ मिलकर न केवल सालों पुरानी एक ऐसी सभ्यता पता लगाया बल्कि उसकी बनावट कैसी थी और वहां पर क्या क्या था. उसका एकदम सटीक नक्शा भी बना दिया. जैसा आजकल की आधुनिक मशीने बनाती है.