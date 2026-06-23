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जिसे दुनिया घना जंगल समझती रही, वहां मिली लंदन जैसी विकसित सभ्यता! सामने आया अमेजन का 2 हजार साल पुराना राज

Amazon Rainforest Latest Study: जिसे दुनिया अब तक घना जंगल समझती रही थी, उसी अमेजन के जंगलों में लंदन जैसी विकसित सभ्यता मिली है! इसके साथ ही अमेजन का 2 हजार साल पुराना राज भी दुनिया के सामने आ गया है.

Edited By:Devinder Kumar
Published: Jun 23, 2026, 04:26 AM IST|Updated: Jun 23, 2026, 04:26 AM IST
जिसे दुनिया घना जंगल समझती रही, वहां मिली लंदन जैसी विकसित सभ्यता! सामने आया अमेजन का 2 हजार साल पुराना राज
Image Credit: AI निर्मित फोटो

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Devinder Kumar

Devinder Kumar

Zee News में देश-दुनिया और ब्रेकिंग पर नजर रखते हैं. पत्रकारिता में 17 वर्ष का अनुभव है. किसी भी बीट और शिफ्ट में काम करने के लिए हमेशा तैयार रहते हैं.

 

 

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