हर दिन की तरह वैज्ञानिक अपने श्रमिकों के साथ सुबह सुबह अपने कैंप से निकलकर उस साइट पर पहुंचे जहां वो अपनी टीम के साथ कई दिनों से खुदाई कर रहे थे. श्रमिकों का एक गुट ऊपरी अमेजन के घने जंगलों में बसी इक्वाडोर के एंडीज पर्वतमाला की पूर्वी तलहटी के पास खुदाई कर रहा था. खुदाई के दौरान श्रमिकों को कुछ अजीब सी संरचना मिली, जिसकी जानकारी श्रमिकों ने वैज्ञानिकों को दी. इसके बाद वैज्ञानिकों ने मजदूरों को खुदाई रोकने को कहा और लिडार तकनीक से जमीन के नीचे अपनी खोज शुरू की. रिसर्च में वैज्ञानिकों को अमेजन के घने जंगलों के नीचे छिपी एक ऐसी दुनिया मिली. जिसके बारे में जानकर इतिहासकार और आर्कियोलॉजिस्ट्स भी हैरान रहे गए.