/अमेजन के जंगल से आई बुरी खबर: इंसानी सिर जितने बड़े मुंह वाला दुनिया का सबसे बड़े एनाकोंडा की रहस्यमयी मौत

साल 2024 की शुरुआत में ब्राजील के फोर्मोसो (Formoso) नदी क्षेत्र से ऐसी खबर सामने आई जिसने वैज्ञानिकों के साथ-साथ पूरी दुनिया का ध्यान अपनी ओर खींच लिया. यहां शोधकर्ताओं को एक विशालकाय उत्तरी ग्रीन एनाकोंडा मिला, जिसे बाद में 'एना जूलिया' (Ana Julia) नाम दिया गया. करीब 26 फीट लंबा और लगभग 200 किलोग्राम वजनी यह सांप अब तक दर्ज किए गए सबसे बड़े एनाकोंडा में शामिल माना गया.
इस दुर्लभ खोज ने वैज्ञानिकों को हैरान कर दिया, क्योंकि इसका आकार किसी आम एनाकोंडा से कहीं ज्यादा बड़ा था. इसकी तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल हुईं और देखते ही देखते यह दुनिया भर में चर्चा का विषय बन गया. ग्रीन एनाकोंडा दुनिया के सबसे भारी सांपों में गिने जाते हैं. ये दक्षिण अमेरिका की नदियों, दलदली इलाकों और जलमग्न जंगलों में रहते हैं. इनका जैतूनी हरा रंग पानी और वनस्पतियों के बीच इन्हें आसानी से छिपा देता है.
एना जूलिया को लेकर सबसे ज्यादा चर्चा उसके विशाल शरीर के साथ-साथ उसके सिर को लेकर हुई. वैज्ञानिकों के मुताबिक उसका सिर इतना चौड़ा था कि कई लोगों ने उसकी तुलना एक वयस्क इंसान के सिर के आकार से की. यही वजह थी कि इस एनाकोंडा को लेकर लोगों में जबरदस्त उत्सुकता देखने को मिली. करीब 8 मीटर लंबा यह सांप अपनी प्रजाति के सबसे असाधारण जीवों में गिना गया. वन्यजीव विशेषज्ञों के अनुसार इतने बड़े आकार का एनाकोंडा मिलना बेहद दुर्लभ घटना है.
एना जूलिया सिर्फ एक विशाल सांप नहीं था, बल्कि वैज्ञानिक शोध के लिए भी बेहद महत्वपूर्ण साबित हुआ. जिस प्रजाति से वह संबंधित था, नॉर्दर्न ग्रीन एनाकोंडा (Eunectes akayima), उसे वैज्ञानिकों ने लंबे अध्ययन के बाद वर्ष 2024 में अलग प्रजाति के रूप में औपचारिक मान्यता दी थी. ऐसे में इतने बड़े और स्वस्थ एनाकोंडा का मिलना वैज्ञानिकों के लिए उसकी आनुवंशिक विविधता, शारीरिक विकास और प्राकृतिक आवास को बेहतर ढंग से समझने का बड़ा अवसर था.
दुनिया इस खोज का जश्न मना ही रही थी कि कुछ ही सप्ताह बाद मार्च 2024 में एना जूलिया मृत अवस्था में ब्राजील की फोर्मोसो नदी में मिला. इस खबर ने वन्यजीव विशेषज्ञों और संरक्षण से जुड़े संगठनों को झकझोर कर रख दिया. मामले की जानकारी सामने आने के बाद स्थानीय अधिकारियों ने मौत के कारणों की जांच शुरू की. सोशल मीडिया पर कई तरह की अटकलें लगाई गईं, लेकिन अधिकारियों ने जांच पूरी होने से पहले किसी भी निष्कर्ष पर पहुंचने से इनकार किया.
एना जूलिया की मौत ने यह सवाल भी खड़ा किया कि क्या दूर-दराज के जंगलों और नदियों में रहने वाले दुर्लभ वन्यजीव भी अब पूरी तरह सुरक्षित नहीं हैं. विशेषज्ञों का मानना है कि जंगलों में बढ़ती मानवीय गतिविधियां, पर्यावरणीय बदलाव और प्राकृतिक आवास पर बढ़ता दबाव कई दुर्लभ प्रजातियों के लिए गंभीर चुनौती बन रहे हैं. किसी दुर्लभ जीव की खोज जितनी महत्वपूर्ण होती है, उससे कहीं अधिक कठिन उसका संरक्षण होता है.
ग्रीन एनाकोंडा दुनिया के सबसे भारी सांपों में गिने जाते हैं. ये दक्षिण अमेरिका की नदियों, दलदली इलाकों और जलमग्न जंगलों में रहते हैं. इनका जैतूनी हरा रंग पानी और वनस्पतियों के बीच इन्हें आसानी से छिपा देता है. इनकी सबसे खास बात यह है कि ये लंबे समय तक पानी के भीतर रह सकते हैं और अक्सर सिर्फ आंखें तथा नाक का हिस्सा ही पानी की सतह से बाहर दिखाई देता है. यही वजह है कि इतने विशाल होने के बावजूद ये इंसानों की नजरों से दूर रहते हैं और समय-समय पर वैज्ञानिकों को नई खोजों से चौंका देते हैं.