Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • हिंदी न्यूज़
  • /दुनिया
  • /अमेजन के जंगल से आई बुरी खबर: इंसानी सिर जितने बड़े मुंह वाला दुनिया का सबसे बड़े एनाकोंडा की रहस्यमयी मौत

अमेजन के जंगल से आई बुरी खबर: इंसानी सिर जितने बड़े मुंह वाला दुनिया का सबसे बड़े एनाकोंडा की रहस्यमयी मौत

अमेजन वर्षावन से दुनिया के सबसे बड़े ग्रीन एनाकोंडा की रहस्यमयी मौत की खबर सामने आई है. इंसानी सिर जितने बड़े मुंह वाले इस विशालकाय सांप की मौत ने वैज्ञानिकों और वन्यजीव विशेषज्ञों को हैरान कर दिया है. जानिए यह एनाकोंडा कितना विशाल था, उसकी मौत कैसे हुई और इस मामले में अब तक क्या जानकारी सामने आई है.

Written ByRavindra Singh
Published: Jul 23, 2026, 01:32 PM IST|Updated: Jul 23, 2026, 01:32 PM IST
अमेजन के जंगल से आई बुरी खबर: इंसानी सिर जितने बड़े मुंह वाला दुनिया का सबसे बड़े एनाकोंडा की रहस्यमयी मौत

About the Author

Ravindra Singh

Ravindra Singh

रवींद्र प्रताप सिंह ने साल 2015 में जागरण.कॉम से डिजिटल मीडिया में कदम रखा मौजूदा समय वो ज़ी न्यूज डिजिटल में चीफ सब एडिटर हैं. अगस्त 2025 में उन्होंने ज़ी न्यूज ज्वाइन किया है. रवींद्र देश और दुनिया की खबरों के अलावा खेलों में क्रिकेट जगत और क्राइम की खबरों पर बेहतरीन पकड़ रखते हैं. इसके पहले रवींद्र रिपब्लिक भारत में इवनिंग शिफ्ट के इंचार्ज रहे और शाम की शिफ्ट संभालते हुए होम पेज की जिम्मेदारी रवींद्र के ऊपर थी. उससे पहले रवींद्र ने जनसत्ता और न्यूज नेशन में भी शाम की शिफ्ट और होम पेज की जिम्मेदारी बखूबी निभाई. इसके पहले रवींद्र ने 5 सालों तक पी7 और लाइव इंडिया जैसे न्यूज चैनलों में काम किया था. रवींद्र आकाशवाणी में काम करने का अनुभव रखते. अवध यूनिवर्सिटी से मॉस कम्युनिकेशन से पोस्ट ग्रेजुएट रवींद्र पिछले डेढ़ दशक से सक्रिय पत्रकारिता कर रहे हैं. आप रवींद्र से जुड़ने के लिए Ravindra.Singh@India.com पर मेल कर सकते हैं या फिर फेसबुक पर संपर्क करने के लिए https://www.facebook.com/pintu.singh.397 और एक्स पर https://x.com/rs66533 रवींद्र से संपर्क किया जा सकता है. 

Read More

ट्रेंडिंग

  • न्यूज़
  • फोटो
  • वीडियो
कब होगा कॉमनवेल्थ टेबल टेनिस चैंपियनशिप 2026 का आगाज? 'मयूर' का हुआ भव्य उद्घाटन
Commonwealth Table Tennis Championship 202631 min ago
2
same sex couples33 min ago
3
Mumbai student protest35 min ago
4
anuradha nakshatra38 min ago
5
RBI38 min ago