जंग के बीच अमेरिका में तड़ातड़ चली गोलियां, यहूदियों के धार्मिक स्थल पर तेज फायरिंग; मौके पर पहुंची पुलिस

Firing In Michigan: पश्चिम एशिया में जंग के बीच अमेरिका के मिशिगन शहर में फायरिंग हुई है. यह फायरिंग यहूदी धार्मिक स्थल पर हुई है. घटना को लेकर FBI के डायरेक्टर काश पटेल ने जानकारी दी है.
Michigan Firing: ईरान-अमेरिका के बीच जंग को 13वां दिन हो गया है. अब इस बीच अमेरिका के मिशिगन में फायरिंग की खबर सामने आई है. बता दें कि यह फायरिंग यहूदी धार्मिक स्थल पर हुई है. गोलीबारी के बीच पुलिस भी मौके पर पहुंच गई है.
FBI डायरेक्टर ने दी जानकारी
घटना को लेकर अमेरिका FBI के डायरेक्टर काश पटेल ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म 'X' पर एक पोस्ट शेयर किया है, जिसमें उन्होंने घटना की जानकारी देते हुए लिखा,' FBI कर्मी मिशिगन में अपने सहयोगियों के साथ घटनास्थल पर मौजूद हैं और वेस्ट ब्लूमफील्ड टाउनशिप, मिशिगन में टेंपल इज़राइल सिनेगॉग में हुई कथित वाहन से टक्कर मारने और सक्रिय शूटर की घटना पर कार्रवाई कर रहे हैं.'
FBI personnel are on the scene with partners in Michigan and responding to the apparent vehicle ramming and active shooter situation out of Temple Israel Synagogue in West Bloomfield Township, Michigan. @FBIDetroit
— FBI Director Kash Patel (@FBIDirectorKash) March 12, 2026
मिशिगन में यह हमला ऐसे वक्त पर देखने को मिला है, जब अमेरिका इजरायल के साथ मिलकर लगातार ईरान पर हमला कर रहा है. वहीं ईरान ने भी जवाबी कार्रवाई में खाड़ी देशों में स्थित कई अमेरिकी सैन्य ठिकानों पर हमला किया है. इस हमले में 7 अमेरिकी सैनिकों की मौत हुई और 100 से ज्यादा घायल हुए हैं. ट्रंप की ओर से लगातार ईरान को धमकी दी जाने के बाद भी ईरान जंग में झुकने और रुकने का नाम नहीं ले रहा है.