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अमेरिका में एक ही अस्पताल की 17 नर्स प्रेग्नेंट, टूटा पिछला रिकॉर्ड; कैसे मैनेज होगी मैटरनिटी लीव?

17 Nurses Pregnant In Hospital: अमेरिका के ओहायो राज्य में एक ही अस्पताल की 17 नर्सें गर्भवती हैं. इनमें से कई अपने पहले बच्चे की उम्मीद कर रही हैं. अस्पताल ने बताया कि इस स्थिति में नर्सों के मैटरनिटी लीव पर जाने के बाद काम को कैसे मैनेज किया जाएगा?

Written ByShruti Kaul
Published: Jun 30, 2026, 08:47 PM IST|Updated: Jun 30, 2026, 08:47 PM IST
अमेरिका में एक ही अस्पताल की 17 नर्स प्रेग्नेंट, टूटा पिछला रिकॉर्ड; कैसे मैनेज होगी मैटरनिटी लीव?
Source: ज़ी न्यूज़ डेस्क

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Shruti Kaul

Shruti Kaul

ज़ी न्यूज में सब एडिटर. वनस्थली विद्यापीठ यूनिवर्सिटी, राजस्थान से जर्नलिज्म और मास कम्युनिकेशन में ग्रेजुएशन. ये राष्ट्रीय-अंतर्राष्ट्रीय मुद्दो से जुड़े विषयों पर लिखती हैं. लिखने के अलावा श्रुति को नई जगहों पर घूमना, संगीत सुनना, फिल्में देखना और फूड एक्सप्लोर करने का बेहद शौक है. 

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