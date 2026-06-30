/अमेरिका में एक ही अस्पताल की 17 नर्स प्रेग्नेंट, टूटा पिछला रिकॉर्ड; कैसे मैनेज होगी मैटरनिटी लीव?

Ohio Hospital Nurses Pregnant: अमेरिका से एक हैरान कर देने वाला मामला सामने आया है. यहां के ओहायो राज्य में स्थित एक अस्पताल की एक ही यूनिट में काम करने वाली कम से कम 17 नर्स प्रेग्नेंट हैं और इस साल मां बनने वाली हैं. इसने डेटन के 'मियामी वैली हॉस्पिटल' के कर्मचारियों की ओर से बनाए गए पिछले रिकॉर्ड को तोड़ दिया है.

मियामी वैली के लेबर और डिलीवरी यूनिट में नर्स मैनेजर एंबरली सैनर ने सोमवार ( 29 जून 2026) को 'ABC न्यूज' को बताया,' यह रोमांचक है. हमें कुछ महीनों के दौरान पता चला कि कितनी महिलाएं गर्भवती हैं और यह संख्या लगातार बढ़ती ही जा रही है.'