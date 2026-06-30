/अमेरिका में एक ही अस्पताल की 17 नर्स प्रेग्नेंट, टूटा पिछला रिकॉर्ड; कैसे मैनेज होगी मैटरनिटी लीव?

Ohio Hospital Nurses Pregnant: अमेरिका से एक हैरान कर देने वाला मामला सामने आया है. यहां के ओहायो राज्य में स्थित एक अस्पताल की एक ही यूनिट में काम करने वाली कम से कम 17 नर्स प्रेग्नेंट हैं और इस साल मां बनने वाली हैं. इसने डेटन के 'मियामी वैली हॉस्पिटल' के कर्मचारियों की ओर से बनाए गए पिछले रिकॉर्ड को तोड़ दिया है.
मियामी वैली के लेबर और डिलीवरी यूनिट में नर्स मैनेजर एंबरली सैनर ने सोमवार ( 29 जून 2026) को 'ABC न्यूज' को बताया,' यह रोमांचक है. हमें कुछ महीनों के दौरान पता चला कि कितनी महिलाएं गर्भवती हैं और यह संख्या लगातार बढ़ती ही जा रही है.'
मियामी वैली की एक प्रेस रिलीज के मुताबिक, पिछले बार इसी यूनिट में एक ही समय में 11 कर्मचारियों के गर्भवती होने का रिकॉर्ड दर्ज हुआ था. गर्भवती नर्सों में से कई अपने पहले बच्चे की उम्मीद कर रही हैं, जबकि अन्य अपने दूसरे या उससे अधिक बच्चों की उम्मीद कर रही हैं. इनमें नर्स मैडी और राइली भी शामिल हैं. 'ABC न्यूज' के मुताबिक, इन्होंने प्राइवेसी से जुड़ी चिंताओं के चलते अपने पहले नामों की ही जानकारी दी.
मैडी ने 'ABC न्यूज 'को बताया कि वह अपनी गर्भावस्था के 26वें हफ्ते में हैं और अपने दूसरे बच्चे की उम्मीद कर रही हैं. वहीं राइली अपने दूसरे बच्चे की उम्मीद कर रही हैं. वह लगभग 31वें हफ्ते की गर्भवती हैं. ये दोनों नर्स पिछले 5 सालों से मियामी वैली में काम कर रही हैं. राइली ने कहा,' मैडी और मैं असल में सबसे अच्छी दोस्त हैं, इसलिए मैं मैडी से ही अपने बच्चे की डिलीवरी करवाने की योजना बना रही हूं.' उन्होंने आगे कहा,' अपने बच्चों को जन्म देने के मामले में मैं यहां काम करने वाले लोगों से ज्यादा किसी और पर भरोसा नहीं कर सकती.'
एकसाथ इतनी सारी नर्सों के गर्भवती होने के चलते अस्पताल में अगले कुछ महीनों में मैटरनिटी लीव भी बढ़ने की उम्मीदे हैं. इसको लेकर अस्पताल का कहना है कि इन बदलावों से यूनिट में कर्मचारियों की संख्या पर कोई असर पड़ेगा. अस्पताल ने यह भी बताया कि लगभग 200 नर्स और सहायक नर्स ड्यूटी पर हैं. अस्पताल ने कहा,' हमारे पास कई सहायक नर्स हैं जो, एक्सट्रा शिफ्ट संभाल सकती हैं. हमारे पास कई पार्ट टाइम वर्कर्स भी हैं, जो एक दिन एक्स्ट्रा काम कर सकते हैं, इसलिए हमें कर्मचारियों की कमी की ज्यादा चिंता नहीं है.'