America Independence Day: अमेरिका इस साल 4 जुलाई 2026 को आजाद हुए पूरे 250 साल पूरे हो गए हैं. साल 1776 में उत्तरी अमेरिकी की 13 ब्रिटिश कॉलोनियों ने आज से 250 साल पहले आज ही के दिन ग्रेट ब्रिटेन से अलग होने की घोषणा की थी. आजादी के इस मौके पर अमेरिकी देशभर में परेड निकाल रहे हैं और आतिशबाजी-पार्टियों के साथ जश्न मना रहे हैं. व्हाइट हाउस में भी कई तरह के कार्यक्रम आयोजित किए गए.
अमेरिका में आजादी दिवस के मौके पर एक अनोखा नजारा देखने को मिला. न्यूयॉर्क सिटी में इस 250 सालगिरह पर पूरा आसमान लाल हो गया. हर तरफ नजारा लाल ही दिख रहा था. लोग इसे अपशकुन से जोड़ रहे हैं. हालांकि, बताया जा रहा है कि न्यूयॉर्क सिटी से गुजरते तेज तूफान के चलते सूर्यास्त के मौके पर पूरा शहर लाल दिखने लग गया.
न्यूयॉर्क सिटी के आसमान में छाई यह लाली केवल मौसम के कारण है. इसके पीछे किसी अपशकुन की कोई वजह नहीं है.
शहर में लोग आतिशबाजी और पार्टी के जरिए स्वतंत्रता दिवस की खुशी मना रहे हैं. बता दें कि न्यूयॉर्क में भारतीय वाणिज्य दूतावास ने भी अमेरिका को 250वें स्वतंत्रता दिवस पर बधाई दी.
Team @IndiainNewYork wishes the people of the United States a very Happy 250th American Independence Day.
We celebrate our shared commitment to “We the People,” freedom, liberty, and democratic values.
Happy American Independence Day!@MEAIndia @IndianEmbassyUS… pic.twitter.com/s0p1LEQq1D
— India in New York (@IndiainNewYork) July 4, 2026
एंबेसी ने अपने 'X' पोस्ट में लिखा,' न्यूयॉर्क में भारतीय एंबेसी की टीम अमेरिकी लोगों को 250वें अमेरिकी स्वतंत्रता दिवस की बहुत-बहुत बधाई देती है. हम 'वी द पीपल' (हम भारत के लोग) स्वतंत्रता और लोकतांत्रिक मूल्यों के प्रति अपनी साझा प्रतिबद्धता का जश्न मनाते हैं. अमेरिकी स्वतंत्रता दिवस की बधाई.'
इसके साथ ही भारत में अमेरिकी दूतावास ने एक वीडियो जारी किया, जिसमें दुनिया के सबसे पुराने और सबसे बड़े लोकतंत्रों के बीच अटूट रिश्ते के बारे में बताया गया.वीडियो की शुरुआत फ्रांस के एवियन में G7 समिट के दौरान पीएम मोदी और अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के बीच हुई बातचीत का फुटेज दिखाया. दोनों नेता मजबूत कूटनीतिक संबंधों को दर्शाते हुए गर्मजोशी से हाथ मिलाते हैं.
It’s our birthday! Here’s a sneak peek into the vibrant #Freedom250 celebrations in New Delhi - full of joy, music, friendship, and that unstoppable American spirit. Happy Birthday to US! pic.twitter.com/uD95gCsMtu
— U.S. Embassy India (@USAndIndia) July 3, 2026
अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रुबियो और भारत में अमेरिकी राजदूत सर्जियो गोर ने अमेरिका के इस अहम पड़ाव को मजबूती और निरंतरता का सबूत बताया. वहीं, कांग्रेस नेता शशि थरूर ने कहा कि भारत और अमेरिका लोकतांत्रिक भावना और अपने नागरिकों के बीच गहरे होते रिश्तों के मामले में एकजुट हैं.
बता दें कि साल 1776 में आजादी के समय अमेरिका की आबादी केवल 25 लाख थी, लेकिन आज यह देश दुनिया के सबसे ताकतवर देशों की लिस्ट में शामिल है. अमेरिका आज के समय में विश्व की 25 प्रतिशत अर्थव्यवस्था पर काबिज है. यह दुनिया की सबसे बड़ी इकोनॉमी और टेक्नोलॉजी के मामले में सुपरपावर है. इसका सबसे बड़ा शहर न्यूयॉर्क है. वहीं अमेरिकी डॉलर (USD) विश्व की सबसे मजबूत और मुख्य करेंसी है. हार्वर्ड और MIT जैसे दुनिया के सबसे बड़े टॉप शिक्षण संस्थान भी अमेरिका में हैं. इसके साथ ही यहां का हॉलीवुड एंटरटेनमेंट के लिए दुनियाभर में फेमस है.