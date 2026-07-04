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250वीं आजादी के जश्‍न में डूबे अमेरिका को मिले 'अशुभ संकेत', न्‍यूयॉर्क सिटी का आकाश दिखा 'ब्‍लड रेड'

US Independence Day 2026: अमेरिका में आज 4 जुलाई 2026 को आजादी का जश्न मनाया जा रहा है. इस मौके पर देश के सबसे बड़े शहर न्यूयॉर्क सिटी में आसमान लाल रंग से भर गया. कई लोगों ने इसे अपशकुन बताया. हालांकि, इसकी वजह कुछ और भी हो सकती है.

Written ByShruti Kaul
Published: Jul 04, 2026, 04:35 PM IST|Updated: Jul 04, 2026, 04:47 PM IST
250वीं आजादी के जश्‍न में डूबे अमेरिका को मिले 'अशुभ संकेत', न्‍यूयॉर्क सिटी का आकाश दिखा 'ब्‍लड रेड'
Source: ज़ी न्यूज़ डेस्क

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Shruti Kaul

Shruti Kaul

ज़ी न्यूज में सब एडिटर. वनस्थली विद्यापीठ यूनिवर्सिटी, राजस्थान से जर्नलिज्म और मास कम्युनिकेशन में ग्रेजुएशन. ये राष्ट्रीय-अंतर्राष्ट्रीय मुद्दो से जुड़े विषयों पर लिखती हैं. लिखने के अलावा श्रुति को नई जगहों पर घूमना, संगीत सुनना, फिल्में देखना और फूड एक्सप्लोर करने का बेहद शौक है. 

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