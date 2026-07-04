बता दें कि साल 1776 में आजादी के समय अमेरिका की आबादी केवल 25 लाख थी, लेकिन आज यह देश दुनिया के सबसे ताकतवर देशों की लिस्ट में शामिल है. अमेरिका आज के समय में विश्व की 25 प्रतिशत अर्थव्यवस्था पर काबिज है. यह दुनिया की सबसे बड़ी इकोनॉमी और टेक्नोलॉजी के मामले में सुपरपावर है. इसका सबसे बड़ा शहर न्यूयॉर्क है. वहीं अमेरिकी डॉलर (USD) विश्व की सबसे मजबूत और मुख्य करेंसी है. हार्वर्ड और MIT जैसे दुनिया के सबसे बड़े टॉप शिक्षण संस्थान भी अमेरिका में हैं. इसके साथ ही यहां का हॉलीवुड एंटरटेनमेंट के लिए दुनियाभर में फेमस है.