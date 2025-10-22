ट्रंप के व्हाइट हाउस में बुलडोजर की एंट्री, 250 मिलियन डॉलर में बनेगा नया बॉलरूम, शुरू हुई तोड़फोड़

Ballroom In America White House: अमेरिका में 250 मिलियन डॉलर की लागत से बनने वाले बॉलरूम का निर्माण कार्य शुरू हो गया है. नया बॉलरूम लगभग 90,000 वर्ग फुट में फैला होगा, जो मेन व्हाइट हाउस से भी बड़ा होगा.
America Ball room: अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने व्हाइट हाउस में एक विशाल बॉलरूम के निर्माण की शुरुआत कर दी है. इसकी लागत करीब 250 मिलियन डॉलर (लगभग 2000 करोड़ रुपये) बताई जा रही है. यह बॉलरूम ईस्ट विंग के हिस्से में बनाया जा रहा है, जहां निर्माण कार्य के तहत अब कुछ हिस्सों को तोड़ा भी जा रहा है, हालांकि पहले कहा गया था कि यहां किसी ढांचे को नहीं हटाया जाएगा.
बता दें कि नया बॉलरूम लगभग 90,000 वर्ग फुट में फैला होगा, जो मेन व्हाइट हाउस से भी बड़ा होगा. ट्रंप ने कहा है कि इस बॉलरूम 999 लोग फिट आ सकते हैं और इसमें राजकीय भोज, समारोह और स्पेशल इवेंट आयोजित किए जाएंगे. उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि इस निर्माण में सरकारी धन का कोई इस्तेमाल नहीं होगा और यह पूरी तरह से प्राइवेट डोनेशन से फंड किया गया है. व्हाइट हाउस ने बताया कि इस प्रोजेक्ट के लिए यूट्यूब ने 22 मिलियन डॉलर का योगदान दिया है. ट्रंप ने इसके लिए खुद कितना योगदान दिया है, इसकी जानकारी सार्वजनिक नहीं की गई है.
बॉल रूम के लिए परंपरागत रूप से फर्स्ट लेडी और पब्लिक इवेंट्स का सेंटर रह चुके ईस्ट विंग को भी अब इस नए प्रोजेक्ट के तहत आधुनिकीकरण के लिए आंशिक रूप से ध्वस्त किया जा रहा है. ट्रंप की प्रवक्ता कैरोलीन लेविट ने पहले कहा था कि बॉल रूम के निर्माण के लिए कुछ भी नहीं तोड़ा जाएगा, लेकिन अब व्हाइट हाउस ने स्वीकार किया है कि कुछ हिस्सों को हटाना आवश्यक था. इस निर्माण को लेकर नेशनल कैपिटल प्लानिंग कमीशन की स्वीकृति नहीं ली गई है, जो सरकारी भवनों के निर्माण और नवीनीकरण की निगरानी करता है. ट्रंप ने व्हाइट हाउस के सीनियर एसोशिएट विल शार्फ को इस आयोग का प्रमुख नियुक्त किया है, जिन्होंने कहा कि केवल पुनर्निर्माण कार्य के लिए मंजूरी की आवश्यकता होती है न कि ध्वस्तीकरण के लिए.
बॉलरूम का डिजाइन ट्रंप के प्राइवेट क्लब मार ए लागो के बॉलरूम से इंस्पायर्ड है. इसमें बुलेटप्रूफ खिड़कियां, गोल्डन डेकोरेटिव्स, और भव्य एंट्री गेट होंगे. ट्रंप ने कहा कि ईस्ट रूम को एक वेलकम एरिया के रूप में इस्तेमाल किया जाएगा, जहां मेहमान कॉकटेल और स्नैक्स का आनंद लेंगे फिर उन्हें बॉलरूम में इनवाइट किया जाएगा. इस बॉलरूम को जनवरी साल 2029 तक तैयार करने का टारगेट रखा गया है, यानी ट्रंप का दूसरा कार्यकाल खत्म से पहले. बता दें कि ट्रंप ने पहले भी व्हाइट हाउस में कई बदलाव किए हैं, जैसे ओवल ऑफिस की सजावट, रोज गार्डन का पत्थरयुक्त रूपांतरण, और लिनकन बेडरूम के बाथरूम का रेनोवेशन
व्हाइट हाउस में बड़े कार्यक्रमों के लिए पर्याप्त जगह नहीं होने के कारण ट्रंप ने इसका निर्माण शुरू किया.
बॉलरूम की लागत $250 मिलियन है, जो निजी दान से पूरी की जा रही है.