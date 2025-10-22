Advertisement
trendingNow12970727
Hindi Newsदुनिया

ट्रंप के व्हाइट हाउस में बुलडोजर की एंट्री, 250 मिलियन डॉलर में बनेगा नया बॉलरूम, शुरू हुई तोड़फोड़

Ballroom In America White House: अमेरिका में 250 मिलियन डॉलर की लागत से बनने वाले बॉलरूम का निर्माण कार्य शुरू हो गया है. नया बॉलरूम लगभग 90,000 वर्ग फुट में फैला होगा, जो मेन व्हाइट हाउस से भी बड़ा होगा. 

Written By  Shruti Kaul |Last Updated: Oct 22, 2025, 09:13 AM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

ट्रंप के व्हाइट हाउस में बुलडोजर की एंट्री, 250 मिलियन डॉलर में बनेगा नया बॉलरूम, शुरू हुई तोड़फोड़

America Ball room: अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने व्हाइट हाउस में एक विशाल बॉलरूम के निर्माण की शुरुआत कर दी है. इसकी लागत करीब 250 मिलियन डॉलर (लगभग 2000  करोड़ रुपये) बताई जा रही है. यह बॉलरूम ईस्ट विंग के हिस्से में बनाया जा रहा है, जहां निर्माण कार्य के तहत अब कुछ हिस्सों को तोड़ा भी जा रहा है, हालांकि पहले कहा गया था कि यहां किसी ढांचे को नहीं हटाया जाएगा. 

90,000 वर्ग फुट का बॉलरूम 

बता दें कि नया बॉलरूम लगभग 90,000 वर्ग फुट में फैला होगा, जो मेन व्हाइट हाउस से भी बड़ा होगा. ट्रंप ने कहा है कि इस बॉलरूम 999 लोग फिट आ सकते हैं और इसमें राजकीय भोज, समारोह और स्पेशल इवेंट आयोजित किए जाएंगे. उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि इस निर्माण में सरकारी धन का कोई इस्तेमाल नहीं होगा और यह पूरी तरह से प्राइवेट डोनेशन से फंड किया गया है. व्हाइट हाउस ने बताया कि इस प्रोजेक्ट के लिए यूट्यूब ने 22 मिलियन डॉलर का योगदान दिया है. ट्रंप ने इसके लिए खुद कितना योगदान दिया है, इसकी जानकारी सार्वजनिक नहीं की गई है.  

ये भी पढ़ें- Venice: 1600 सालों से लकड़ी के खंभों पर टिका है यूरोप का सबसे खूबसूरत शहर, हर घर के पीछे चलती है नाव

Add Zee News as a Preferred Source

 

ईस्ट विंग को तोड़ा जाएगा 

बॉल रूम के लिए परंपरागत रूप से फर्स्ट लेडी और पब्लिक इवेंट्स का सेंटर रह चुके ईस्ट विंग को भी अब इस नए प्रोजेक्ट के तहत आधुनिकीकरण के लिए आंशिक रूप से ध्वस्त किया जा रहा है.  ट्रंप की प्रवक्ता कैरोलीन लेविट ने पहले कहा था कि बॉल रूम के निर्माण के लिए कुछ भी नहीं तोड़ा जाएगा, लेकिन अब व्हाइट हाउस ने स्वीकार किया है कि कुछ हिस्सों को हटाना आवश्यक था. इस निर्माण को लेकर नेशनल कैपिटल प्लानिंग कमीशन की स्वीकृति नहीं ली गई है, जो सरकारी भवनों के निर्माण और नवीनीकरण की निगरानी करता है. ट्रंप ने व्हाइट हाउस के सीनियर एसोशिएट विल शार्फ को इस आयोग का प्रमुख नियुक्त किया है, जिन्होंने कहा कि केवल पुनर्निर्माण कार्य के लिए मंजूरी की आवश्यकता होती है न कि ध्वस्तीकरण के लिए. 

ये भी पढ़ें- निकोलस सरकोजी को 5 साल की क्यों हुई कैद? कभी वाइफ कार्ला ब्रुनी के किस्से भी थे फेमस   

 

मार ए लागो के बॉलरूम से इंस्पायर्ड है डिजाइन

बॉलरूम का डिजाइन ट्रंप के प्राइवेट क्लब मार ए लागो के बॉलरूम से इंस्पायर्ड है. इसमें बुलेटप्रूफ खिड़कियां, गोल्डन डेकोरेटिव्स, और भव्य एंट्री गेट होंगे. ट्रंप ने कहा कि ईस्ट रूम को एक वेलकम एरिया के रूप में इस्तेमाल किया जाएगा, जहां मेहमान कॉकटेल और स्नैक्स का आनंद लेंगे फिर उन्हें बॉलरूम में इनवाइट  किया जाएगा. इस बॉलरूम को जनवरी साल 2029 तक तैयार करने का टारगेट रखा गया है, यानी ट्रंप का दूसरा कार्यकाल खत्म से पहले. बता दें कि ट्रंप ने पहले भी व्हाइट हाउस में कई बदलाव किए हैं, जैसे ओवल ऑफिस की सजावट, रोज गार्डन का पत्थरयुक्त रूपांतरण, और लिनकन बेडरूम के बाथरूम का रेनोवेशन
FAQ 

व्हाइट हाउस में नया बॉलरूम क्यों बनाया जा रहा है? 

व्हाइट हाउस में बड़े कार्यक्रमों के लिए पर्याप्त जगह नहीं होने के कारण ट्रंप ने इसका निर्माण शुरू किया. 

 बॉलरूम की लागत कितनी है और कौन दे रहा है? 

 बॉलरूम की लागत $250 मिलियन है, जो निजी दान से पूरी की जा रही है. 

About the Author
author img
Shruti Kaul

ज़ी न्यूज में सब एडिटर. वनस्थली विद्यापीठ यूनिवर्सिटी राजस्थान से जर्नलिज्म और मास कम्युनिकेशन में ग्रेजुएशन. ये राष्ट्रीय-अंतर्राष्ट्रीय मुद्दो से जुड़े विषयों पर लिखती हैं. लिखने के अलावा श्रुति ...और पढ़ें

TAGS

World News

Trending news

पुलिसवाले खड़े देखते रहे, मंदिर में झोला लेकर घुसे वे लोग खुलेआम लूटने लगे
Gujarat news
पुलिसवाले खड़े देखते रहे, मंदिर में झोला लेकर घुसे वे लोग खुलेआम लूटने लगे
कौन हैं फ्रांसेस्का ऑर्सिनी? हिंदी से खास रिश्ता फिर भी भारत में नहीं मिली एंट्री
visa
कौन हैं फ्रांसेस्का ऑर्सिनी? हिंदी से खास रिश्ता फिर भी भारत में नहीं मिली एंट्री
रिश्ते के भाई ने एक साल तक शारीरिक संबंध बनाए... रेप में सजा, अब कोर्ट का बड़ा फैसला
delhi high court news
रिश्ते के भाई ने एक साल तक शारीरिक संबंध बनाए... रेप में सजा, अब कोर्ट का बड़ा फैसला
दिवाली के बाद बारिश कहां-कहां मचाएगी कहर? किन राज्यों में जमकर तांडव, जानें डिटेल्स
Weather
दिवाली के बाद बारिश कहां-कहां मचाएगी कहर? किन राज्यों में जमकर तांडव, जानें डिटेल्स
सवाल करें तो हम हिंदू विरोधी, कमियां सिर्फ इंडिया...' कांग्रेस ने BJP पर साधा निशाना
Bihar elections
सवाल करें तो हम हिंदू विरोधी, कमियां सिर्फ इंडिया...' कांग्रेस ने BJP पर साधा निशाना
21 अक्टूबर नहीं होता, तो 15 अगस्त भी नहीं होता.. नेताजी के पोते ने क्यों कही ये बात?
Subhash chandra bose
21 अक्टूबर नहीं होता, तो 15 अगस्त भी नहीं होता.. नेताजी के पोते ने क्यों कही ये बात?
कश्मीरी पंडितों ने सूर्य मंदिर में मनाई दिवाली, जानिए क्यों खास है मार्तंड मंदिर ?
Jammu and Kashmir
कश्मीरी पंडितों ने सूर्य मंदिर में मनाई दिवाली, जानिए क्यों खास है मार्तंड मंदिर ?
'जाकर जयशंकर से पूछिए...', रूसी तेल और ट्रंप की धमकी पर बोले कांग्रेस नेता
Manishankar aiyer
'जाकर जयशंकर से पूछिए...', रूसी तेल और ट्रंप की धमकी पर बोले कांग्रेस नेता
CM मान ने DIG भुल्लर को किया निलंबित, दोहराई भ्रष्टाचार के प्रति 'जीरो टॉलरेंस' नीति
DIG HS Bhullar
CM मान ने DIG भुल्लर को किया निलंबित, दोहराई भ्रष्टाचार के प्रति 'जीरो टॉलरेंस' नीति
अधर में लटका कर्नाटक का 'विकास' तो CM सिद्धारमैया हुए केंद्र सरकार से नाराज
karnatka CM
अधर में लटका कर्नाटक का 'विकास' तो CM सिद्धारमैया हुए केंद्र सरकार से नाराज