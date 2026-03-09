प्रैंक बना जानलेवा! मैथ्स टीचर के आंगन में टॉयलेट पेपर बिछाकर फरार हुए छात्र; पीछा कर रहे शिक्षक को गाड़ी ने कुचला

Teacher Dies After Students Prank Gone Wrong: अमेरिका में कुछ छात्रों का अपने मैथ्स टीचर के साथ प्रैंक करना भारी पड़ गया. उनके प्रैंक के चक्कर टीचर की मौत हो गई. घटना पर आसपास के लोगों ने दुख जताया है और छात्रों पर भी हत्या से जुड़ा आरोप लगा है.
Trending Photos
World News In Hindi: अमेरिका में स्कूल के छात्रों की शरारत के चलते एक लोकप्रिय हाईस्कूल टीचर की मौत हो गई. छात्र उनके साथ एक प्रैंक कर रहे थे, जो अनजाने में उनकी जान ले बैठा. 40 साल के जेसन ह्यूजेस जॉर्जिया शहर में मैथ्स के टीचर थे. 5 मार्च 2026 को 18 साल के जेडन रयान वालेस की गाड़ी से उन्हें टक्कर लगी, जिसमें उनकी मौत हो गई. इस दुखद घटना ने पूरे शहर को झकझोर दिया है.
'न्यूयॉर्क टाइम्स' की रिपोर्ट के मुताबिक जॉर्जिया के गैनेस्विले स्थित नॉर्थ हॉल हाई स्कूल में पढ़ाने वाले 40 साल के शिक्षक और 2 बच्चों के पिता जेसन ह्यूजेस के घर पर उनके स्कूल के कुछ सीनियर छात्र आए और उन्होंने स्कूल की शरारत वाली परंपरा के मुताबिक उनके घर के सामने वाले लॉन को टॉयलेट पेपर से ढक दिया. उन्होंने उनके पेड़ों को भी टॉयलेट पेपर से भर दिया. जब ह्यूजेस बाहर आए तो छात्र भागने लगे. इसी बीच ह्यूजेस उनके पीछे दौड़ते हुए सड़क में ठोकर खाकर गिर गए और एक पिकअप ट्रक ने उन्हें कुचल दिया.
ये भी पढ़ें- जंग के 150 घंटों में सैकड़ों जानें हलाक, अरबों रुपये स्वाहा; फिर भी न ईरान झुका ना अमेरिका का बना दबदबा
रिपोर्ट के मुताबिक पिकअप जेडन रयान वॉलेस नाम का एक शख्स चला रहा था. पुलिस ने बताया,' जब वालेस नॉर्थ गेट ड्राइव पर अपनी पिकअप ट्रक चला रहे थे तभी ह्यूजेस ठोकर खाकर सड़क पर गिर गए और वाहन के नीचे आ गए.' प्राथमिक उपचार के बाद ह्यूजेस को तुरंत 'नॉर्थईस्ट जॉर्जिया मेडिकल सेंटर' ले जाया गया, जहां चोटों के चलते उनकी मौत हो गई.
ये भी पढ़ें- कनाडा, ग्रीनलैंड, वेनेजुएला और ईरान के बाद अब इस कैरेबियाई देश के पीछे पड़े ट्रंप, किया बड़ा इशारा
घटना को लेकर वॉलेस पर फर्स्ट डिग्री वेहिक्यूलर होमिसाइड, लापरवाही से गाड़ी चलाना, आपराधिक अतिक्रमण और कूड़ा फैलाने समेत कई आरोप लगे हैं. इस मामले में शामिल 4 अन्य किशोरों पर मामूली आपराधिक अतिक्रमण और कूड़ा फैलाने का आरोप लगाया गया है. वहीं ह्यूजेस को लेकर हॉल काउंटी स्कूल डिस्ट्रिक्ट के अधीक्षक विल स्कोफील्ड ने कहा,' जेसन ह्यूजेस एक अच्छे पति, समर्पित पिता, उत्साही शिक्षक, मार्गदर्शक और कोच थे, जिन्हें छात्र और सहकर्मी प्यार और सम्मान देते थे. उन्होंने ईश्वर की निष्ठापूर्वक सेवा करते हुए अनेकों को कई तरीकों से बहुत कुछ दिया. हमारी संवेदनाएं और प्रार्थनाएं उनकी पत्नी और परिवार के साथ हैं.'