South America Earthquake: दुनिया के इस हिस्‍से में कांपी धरती, 7.5 रही रिक्‍टर स्‍केल पर तीव्रता; सुनामी का अलर्ट जारी
दुनिया

South America Earthquake: दुनिया के इस हिस्‍से में कांपी धरती, 7.5 रही रिक्‍टर स्‍केल पर तीव्रता; सुनामी का अलर्ट जारी

 भूकंप के तुरंत बाद क्षेत्रीय आपदा प्रबंधन एजेंसियों ने तटीय इलाकों के लिए सुनामी की चेतावनी जारी कर दी है.भूकंप के झटके दक्षिणी चिली और अर्जेंटीना के कुछ हिस्सों में भी हल्के रूप में महसूस किए गए.

Written By  Ravindra Singh|Last Updated: Aug 22, 2025, 09:44 AM IST
Earthquake:दक्षिण अमेरिका में शुक्रवार सुबह आए तेज भूकंप के झटकों से हड़कंप मच गया. भूकंप का केंद्र ड्रेक जलमार्ग (Drake Passage) में स्थित था, जो दक्षिण अमेरिका और अंटार्कटिका के बीच स्थित समुद्री क्षेत्र है. भूकंप की तीव्रता रिक्टर पैमाने पर 7.4 से 8 के बीच मापी गई, जिससे यह झटका विनाशकारी श्रेणी में आता है. भूकंप के तुरंत बाद क्षेत्रीय आपदा प्रबंधन एजेंसियों ने तटीय इलाकों के लिए सुनामी की चेतावनी जारी कर दी है. भूकंप के झटके दक्षिणी चिली और अर्जेंटीना के कुछ हिस्सों में भी हल्के रूप में महसूस किए गए, हालांकि अब तक किसी जान-माल के नुकसान की पुष्टि नहीं हुई है.

दक्षिण अमेरिका और अंटार्कटिका के बीच स्थित ड्रेक जलमार्ग में शुक्रवार (22 अगस्त) की सुबह एक जोरदार भूकंप के झटके आए. भूकंप के इन झटकों की वजह से पूरे इलाके में दहशत फैल गई. इस भूकंप की वजह से पूरे क्षेत्र में अलर्ट जारी कर दिया गया है. यूएस जियोलॉजिकल सर्वे (USGS) के अनुसार, भूकंप का केंद्र 10.8 किलोमीटर की गहराई में स्थित था, जबकि इसकी तीव्रता 7.4 से 8.0 के बीच आंकी गई है. वहीं इसके तुरंत बाद सुनामी की चेतावनी जारी कर दी गई है, जिससे तटीय इलाकों में रहने वाले लोगों में भय का माहौल है.

 

प्रशासन सतर्क, स्थानीय लोगों से की अपील
स्थानीय प्रशासन और आपदा प्रबंधन एजेंसियों ने समुद्र तटीय क्षेत्रों में रहने वाले लोगों से सतर्क रहने, अफवाहों से बचने और केवल आधिकारिक निर्देशों का पालन करने की अपील की है. वैज्ञानिकों और आपातकालीन टीमें लगातार भूकंप के प्रभाव और संभावित सुनामी गतिविधियों की निगरानी कर रही हैं. अब तक किसी बड़े नुकसान की पुष्टि नहीं हुई है, लेकिन तटीय क्षेत्रों में सुरक्षा उपायों को बढ़ा दिया गया है और समुद्र से जुड़े सभी वाणिज्यिक व सैन्य परिचालनों पर अस्थायी रोक लगाई जा सकती है.

ड्रेक जलमार्ग: संवेदनशील समुद्री क्षेत्र में सुनामी का अलर्ट
ड्रेक जलमार्ग दक्षिण अमेरिका के केप हॉर्न और अंटार्कटिका के दक्षिण शेटलैंड द्वीपों के बीच स्थित एक समुद्री मार्ग है, जो अटलांटिक महासागर को प्रशांत महासागर से जोड़ता है। इसकी चौड़ाई लगभग 800 किलोमीटर है, और यह क्षेत्र पहले से ही अपनी तेज़ हवाओं और खतरनाक समुद्री धाराओं के लिए जाना जाता है. हालांकि अमेरिकी सुनामी चेतावनी प्रणाली ने ड्रेक पैसेज भूकंप के बाद कोई चेतावनी जारी नहीं की, लेकिन प्रशांत सुनामी चेतावनी केंद्र (पीटीडब्ल्यूसी) ने चिली के लिए संक्षिप्त चेतावनी जारी कर दी है. इसमें कहा गया कि ड्रेक पैसेज में आए भूकंप से अगले तीन घंटों के भीतर चिली के कुछ तटों पर खतरनाक सुनामी लहरें उठने की आशंका है.

About the Author
author img
Ravindra Singh

देश-विदेश की खबरों के साथ क्राइम की खबरों पर पैनी नजर, एक दशक से भी ज्यादा समय से डिजिटल मीडिया में सक्रिय.

TAGS

South Americaearthquake

;