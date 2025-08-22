विंडो सीट बताकर यात्रियों से वसूले ज्यादा रुपए, फ्लाइट में घुसे तो उड़ गए होश! एयरलाइंस कंपनियों पर लाखों डॉलर का मुकदमा

अगली बार जब आप उड़ान भरें, तो उस विंडो सीट को दोबारा जरूर जांच लें जिसके लिए आपने अतिरिक्त भुगतान किया था. क्या आपको 'विंडो व्यू' मिला या सिर्फ एक खाली दीवार का किनारा? अमेरिका की डेल्टा और यूनाइटेड एयरलाइंस के यात्रियों ने विमानन कंपनी पर सामूहिक मुकदमे दायर किए हैं. दरअसल इन कंपनियों ने यात्रियों को विंडो सीट बताकर उनसे अतिरिक्त पैसे भी लिए और उन्हें लाखों डॉलर का भुगतान करने के बाद भी बिना विंडो की सीट के यात्रा करनी पड़ी. यहां से वो आकाश के बादलों का विजन भी नहीं देख पाए जिसके लालच में उन्होंने ज्यादा किराया दिया था.

अमेरिका की डेल्टा और यूनाइटेड नाम की दो एयरलाइंस कंपनियों ने यात्रियों के साथ बड़ा घोटाला किया है. दरअसल इन एयरलाइं कंपनियों ने यात्रियों से विंडो सीट के नाम पर अतिरिक्त भुगतान करवाया और जब यात्री विमान में पहुंचे तो उन्हें दीवारों से सटी सीटें मिली. मंगलवार (19 अगस्त) ये विमानन कंपनियां उस समय सुर्खियों में आ गईं जब इनके यात्रियों ने इनके खिलाफ सामूहिक मुकदमा दायर कर दिया.

विमानन कंपनियों पर यात्रियों के आरोप

विमानन कंपनियों पर आरोप है कि इन्होंने यात्रियों से विंडो सीट के नाम पर ज्यादा पैसे लिए जबकि उन्हें विंडो सीट नहीं दी गई. यह प्रस्तावित मुकदमे अलग-अलग कोर्ट में टिकट की क्लास के मुताबिक दर्ज किए गए हैं. यूनाइटेड एयरलाइंस के खिलाफ केस सैन फ्रांसिस्को की फेड्रल कोर्ट में जबकि डेल्टा एयर लाइंस के खिलाफ ब्रुकलिन, न्यूयॉर्क की फेड्रल कोर्ट में दाखिल किया गया. दोनों ही विमानन कंपनियों पर यात्रियों ने लाखों डॉलर का हरजाना मांगा है. दावा किया जा रहा है कि दोनों एयरलाइंस ने कुल 10 लाख यात्रियों से ठगी की है.

विमान में नहीं थी कोई विंडो सीट

यात्रियों के ने बताया कि बोइंग 737, बोइंग 757 और एयरबस A321 जैसे विमानों में कुछ ऐसी सीटें हैं जहां सामान्य रूप से खिड़कियां होनी चाहिए थीं. इन विमानों में टेक्निकल इश्यू के चलते उन जगहों पर खिड़कियां नहीं लगाई जा सकी. इसकी जगह पर अन्य इलेक्ट्रानिक उपकरण लगे हुए थे. सीटों को बुक करते समय एयरलाइंस कंपनी को इस बात की जानकारी का खुलासा नहीं किया करती हैं. इसके विपरीत अन्य कंपनियां स्पष्ट रूप से टिकट बुक करते समय ही इन बातों का खयाल रखती हैं. वो अपने यात्रियों को स्पष्ट रूप से ये बता देती हैं कि उनके पास विंडो सीट बची है या नहीं.

विंडो सीट बताकर ले लिए ज्यादा पैसे

यात्रियों ने डेल्टा और यूनाइटेड एयरलाइंस पर आरोप लगाया है कि वे बिना खिड़की वाली सीटों को भी प्रीमियम 'विंडो सीट' बताकर अतिरिक्त शुल्क वसूलती हैं. शिकायतकर्ताओं का कहना है कि अगर यात्रियों को पहले से पता होता कि सीट के पास खिड़की नहीं है, तो वे उसे चुनते ही नहीं. अगर कोर्ट यात्रियों के पक्ष में फैसला देता है, तो इससे अन्य एयरलाइंस पर भी दबाव बढ़ेगा कि वे सीटों की सटीक जानकारी बुकिंग के समय दें. विशेषज्ञ इसे एयरलाइन इंडस्ट्री में पारदर्शिता लाने की दिशा में एक अहम कदम मान रहे हैं.

