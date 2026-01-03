US attack on Venezuela Live: दुनिया में छिड़ा एक और युद्ध! ट्रंप ने वेनेजुएला पर बोला हमला, कई मिलिट्री बेस पर बरसाए बम

US attack on Venezuela: वेनेजुएला की राजधानी काराकास में शनिवार तड़के अचानक कई धमाके हुए और आसमान में अमेरिकी फाइटर जेटों की आवाजें सुनाई दी हैं. रिपोर्ट के मुताबिक, शहर के दक्षिणी इलाके में एक बड़े सैन्य ठिकाने के पास कई धमाके हुए, जिससे कई हिस्सों में बिजली चली गई और चारों ओर अंधेरा छा गया है. स्थानीय लोग डर के मारे घरों में छिप गए हैं. कई वीडियो में अमेरिकी ऑपरेशन रेनबो के नाइट स्टॉकर हेलीकॉप्टर्स भी देखे गए हैं.

हमले के लाइव अपडेट्स

-वेनेजुएला के राष्ट्रपति निकोलस मादुरो को सुरक्षा के मद्देनजर तुरंत सुरक्षित ठिकाने पर भेज दिया गया है.

-वेनेजुएला में हालात गंभीर होने के चलते सरकार ने पूरे देश में इमरजेंसी की आधिकारिक घोषणा कर दी है.

-वेनेजुएला के राष्ट्रपति मादुरो ने कहा कि अंतरराष्ट्रीय शांति और सुरक्षा के लिए संयुक्त राष्ट्र को तुरंत आपातकालीन बैठक बुलानी चाहिए.

-वेनेजुएला ने बताया कि संघर्ष के दौरान अमेरिका का एक फाइटर जेट मार गिराया गया है.

- वेनेजुएला के रक्षा मंत्री के घर पर बमबारी की खबर आ रही है, जिससे इलाके में अफरातफरी मच गई है.

-हमले के बाद से वेनेजुएला के रक्षा मंत्री की कोई जानकारी नहीं मिली है और वह सार्वजनिक रूप से गायब हैं, जिससे चिंता का माहौल बना हुआ है.

- वेनेजुएला में ईरान से आए ड्रोन सक्रिय कर दिए गए हैं, जिससे अमेरिकी सैन्य कार्रवाई और सुरक्षा की स्थिति को लेकर चिंता बढ़ गई है.

लंबे समय से चल रहा है ये तनाव

इस घटना के पीछे अमेरिका और वेनेजुएला के बीच लंबे समय से चल रहा राजनीतिक तनाव है. अमेरिका वेनेजुएला के राष्ट्रपति निकोलस मादुरो को वैध नेता नहीं मानता और उन्हें तानाशाह कहता है. 2019 में अमेरिका ने विपक्षी नेता जुआन गुएदो को अंतरिम राष्ट्रपति के रूप में मान्यता दी थी. इसके अलावा अमेरिका ने मादुरो सरकार पर चुनाव में धांधली और मानवाधिकार उल्लंघन के आरोप लगाए हैं और तेल उद्योग समेत कई क्षेत्रों में कड़े प्रतिबंध लगा दिए हैं.

वेनेजुएला के राष्ट्रपति निकोलस मादुरो ने कुछ समय पहले संकेत दिए थे कि वे अमेरिका के साथ ड्रग तस्करी के खिलाफ सहयोग के लिए बातचीत करने को तैयार हैं. हालांकि, मादुरो ने हाल ही में अपने देश पर CIA के कथित हमले पर कोई टिप्पणी नहीं की है. चश्मदीदों ने बताया कि धमाकों के बाद अमेरिकी हेलीकॉप्टरों की आवाजें लगातार सुनाई दीं और कई इलाकों में ब्लास्ट के कारण बिजली गुल हो गई है.

एक साथ हुए कई धमाके

स्थानीय मीडिया के मुताबिक, अमेरिका ने AH-64 अपाचे अटैक और CH-47 ट्रांसपोर्ट हेलीकॉप्टर्स से हमले किए हैं. CNN की रिपोर्ट में बताया गया कि पहला धमाका लगभग 1.50 बजे स्थानीय समय के अनुसार हुआ था. रिपोर्टर ओस्मरी हर्नांडेज ने कहा कि धमाका इतना जोरदार था कि उनकी खिड़की हिल गई. इससे शहर में भय का माहौल फैल गया और लोग अपने घरों में छीप गए.