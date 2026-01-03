Venezuela Attack: हमले के बाद निकोलस मादुरो ने छोड़ा राष्ट्रपति भवन, वेनेजुएला में लगी इमरजेंसी

America Attacks Venezuela: वेनेजुएला की राजधानी काराकास में अमेरिकी फाइटर जेटों ने तहलका मचा दिया है. शहर के दक्षिणी इलाके में एक बड़े सैन्य ठिकाने के पास कई धमाके हुए, धमाके की वजह से दहशत मची हुई है. कई कई हिस्सों में बिजली चली गई और चारों ओर अंधेरा छा गया है. इसी बीच खबर है कि निकोलस मादुरो ने राष्ट्रपति भवन छोड़ दिया है और वेनेजुएला में इमरजेंसी का ऐलान कर दिया गया है. बता दें कि पिछले एक घंटे से ज्यादा से लगातार हमले किए जा रहे हैं. थोड़ी देर में राष्ट्रपति देश को संबोधित करेंगे.

US STRIKES HIT VENEZUELAN DEFENSE Add Zee News as a Preferred Source Explosions and smoke seen near Fort Tiuna, home to Venezuelan Ministry of Defense pic.twitter.com/HUrUSFdiY6 January 3, 2026

बज रहे हैं सायरन

हमले के बाद से लगातार राजधानी में सायरन बजाए जा रहे हैं. देश के कई जिलों में अंधेरा हो गया है. अमेरिकी हेलीकॉप्टरों और फाइटर जेटों द्वारा लगातार आग के गोले बरसाए जा रहे हैं. सबसे व्यस्त पोर्ट पर भी अमेरिका ने हमला किया है. कई ऐसी जगहें हैं जहां पर लाइट गुल हो गई है, कहा जा रहा है कि 16 फाइटर जेटों से ये हमला किया गया है. हमले से दहशत फैल गई है और लोग भागना शुरू कर दिए हैं. खबर ये भी है कि लोग घरों को छोड़कर भाग रहे हैं, रिपोर्ट्स के मुताबिक वेनेजुएला के रक्षा मंत्री के घर पर भी हमला किया गया है. हमले के बाद वेनेजुएला के विदेश मंत्री ने कहा कि वेनेजुएला पर हमले UN चार्टर का 'खुला उल्लंघन' हैं, 'अंतरराष्ट्रीय शांति और स्थिरता के लिए खतरा है.

लगाए हैं कड़े प्रतिबंध

बता दें कि अमेरिका वेनेजुएला के राष्ट्रपति निकोलस मादुरो को वैध नेता नहीं मानता और उन्हें तानाशाह कहता है. 2019 में अमेरिका ने विपक्षी नेता जुआन गुएदो को अंतरिम राष्ट्रपति के रूप में मान्यता दी थी. इसके अलावा अमेरिका ने मादुरो सरकार पर चुनाव में धांधली और मानवाधिकार उल्लंघन के आरोप लगाए हैं और तेल उद्योग समेत कई क्षेत्रों में कड़े प्रतिबंध लगा दिए हैं.

Attacks on Venezuela 'flagrant violation' of UN Charter, 'threaten international peace and stability' — Venezuelan foreign minister pic.twitter.com/9PfLMuUh6h January 3, 2026

