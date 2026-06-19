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'समझौते के लिए गिड़गिड़ा रहा था अमेरिका', मोजतबा ने उड़ाया US का मजाक; कहा- हताश ट्रंप ने डील के लिए डाला हर तरह का दबाव

Mojtaba Khamenei on US-Iran Peace Deal: ईरान और यूएस के बीच हुए शांति समझौते पर ईरान के सुप्रीम लीडर मोजतबा खामेनेई ने यूएस का मजाक उड़ाया है. उन्होंने बयान जारी कर लिखा कि अमेरिका समझौते के लिए गिड़गिड़ा रहा था. हताश ट्रंप ने डील के लिए ईरान पर तमाम तरह के दबाव डाले.

Written ByDevinder Kumar
Published: Jun 19, 2026, 04:36 AM IST|Updated: Jun 19, 2026, 04:36 AM IST
'समझौते के लिए गिड़गिड़ा रहा था अमेरिका', मोजतबा ने उड़ाया US का मजाक; कहा- हताश ट्रंप ने डील के लिए डाला हर तरह का दबाव

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Devinder Kumar

Devinder Kumar

Zee News में देश-दुनिया और ब्रेकिंग पर नजर रखते हैं. पत्रकारिता में 17 वर्ष का अनुभव है. किसी भी बीट और शिफ्ट में काम करने के लिए हमेशा तैयार रहते हैं.

 

 

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