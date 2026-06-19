बताते चलें कि फ्रांस के वर्साय में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान के साथ एमओयू पर साइन किए थे. जबकि पेजेश्कियान ने ईरान में इस समझौते पर हस्ताक्षर किए. इस समझौते पर लेबनान समेत सभी मोर्चों पर सैन्य अभियानों को तत्काल और स्थायी रूप से समाप्त करने की बात की गई है. अमेरिका 30 दिनों के भीतर ईरान के आसपास से अपनी नौसैनिक नाकाबंदी हटा लेगा. जबकि अगले दो महीने तक ईरान होर्मुज स्ट्रेट को सभी जहाजों के लिए ओपन रखेगा. अगले 60 दिनों की अवधि में दोनों देश गहन बातचीत करेंगे और उसके बाद किसी फाइनल समझौते पर दोनों मुल्क हस्ताक्षर करेंगे.