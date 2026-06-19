Mojtaba Khamenei Statement on US-Iran Peace Deal: जंग के खात्मे के लिए यूएस और ईरान में एमओयू होने के बाद ईरान के सुप्रीम लीडर मोजतबा खामेनेई का बयान सामने आया है. अमेरिका का मजाक उड़ाते हुए खामेनेई ने कहा कि इस डील को करने के लिए अमेरिका गिड़गिड़ा रहा था. उसने ही ईरान पर इस समझौते के लिए ज्यादा दबाव डाला. ईरान की इस बारे में खास दिलचस्पी नहीं थी लेकिन अमेरिका हर हाल में समझौता करने के लिए कोशिश कर रहा था.
दोनों मुल्कों के बीच शांति समझौते की पुष्टि करते हुए खामेनेई ने लिखा, 'जैसा कि आपको पता है, ईरान और अमेरिका के राष्ट्रपतियों के बीच एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए हैं. ईरानी अधिकारियों ने शांति के लिए ईमानदारी से काम किया, लेकिन अमेरिकी पक्ष था जिसने इसके लिए सबसे ज्यादा जोर लगाया.'
ट्रंप का मजाक उड़ाते हुए ईरानी सुप्रीम लीडर ने लिखा, 'यह अमेरिकी राष्ट्रपति थे, जो अपने भारी नुकसान की वजह से हताश थे और हर तरह का दबाव इस्तेमाल करके किसी भी तरह समझौता करना चाहते थे.' ईरानी राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियान के साथ अपने मतभेदों की बात कबूल करते हुए मोजतबा ने कहा कि इस समझौते पर उनकी व्यक्तिगत राय अलग थी.
मोजतबा ने लिखा, 'मैंने सिद्धांत के रूप में, एक अलग दृष्टिकोण रखा था. लेकिन ईरानी राष्ट्रपति पेजेश्कियान और राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद के अधिकारियों ने जोर दिया कि इस समझौते में ईरान के हितों की अच्छी तरह सुरक्षा की गई. इसके बाद मैंने ईरान के हित में उन्हें समझौते के लिए अपनी सहमति दे दी.'
अपने देशवासियों के नाम लिखे संदेश में खुद को विनम्र सेवक कहकर संबोधित करने वाले खामेनेई ने स्पष्ट किया कि अमेरिका ने अगर सहमत सीमा से आगे बढ़ने की कोशिश की तो ईरान नहीं झुकेगा. ईरानी सुप्रीम लीडर ने लिखा, 'अगर अमेरिकी पक्ष अत्यधिक मांगें करता है, तो हम उसे नहीं मानेंगे.' उन्होंने ईरानियों से कहा कि वे बताई गई शर्तों के पूरा होने का इंतजार करें.
बताते चलें कि फ्रांस के वर्साय में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान के साथ एमओयू पर साइन किए थे. जबकि पेजेश्कियान ने ईरान में इस समझौते पर हस्ताक्षर किए. इस समझौते पर लेबनान समेत सभी मोर्चों पर सैन्य अभियानों को तत्काल और स्थायी रूप से समाप्त करने की बात की गई है. अमेरिका 30 दिनों के भीतर ईरान के आसपास से अपनी नौसैनिक नाकाबंदी हटा लेगा. जबकि अगले दो महीने तक ईरान होर्मुज स्ट्रेट को सभी जहाजों के लिए ओपन रखेगा. अगले 60 दिनों की अवधि में दोनों देश गहन बातचीत करेंगे और उसके बाद किसी फाइनल समझौते पर दोनों मुल्क हस्ताक्षर करेंगे.