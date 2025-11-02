गाजा में बीच रास्ते पर रसद से भरा ट्रक लूटा? अमेरिका ने जारी किया वीडियो तो हमास बोला- हमने नहीं किया

America blame Hamas: अमेरिका ने गाजा का एक वीडियो फुटेज जारी करते हुए हमास पर आरोप लगाया है. अमेरिका का कहना है 'वो गाजा में आम लोगों की मदद के लिए जो सहायता भेजी जा रही है उसे हमास के लोग लूट रहे हैं'. हालांकि, हमास ने अमेरिका की तरफ से लगाए गए इस आरोप को सिरे से खारिज करते हुए पलटवार किया है. हमास की तरफ से जारी एक बयान में कहा 'गाजा में एक सहायता काफिले को लूटने के अमेरिकी आरोप झूठे हैं'. हमास की तरफ से चलाए जाने वाले गाजा सरकार के मीडिया ऑफिस की तरफ से ये बयान सामने आया है. जिसमें अमेरिकी सेंट्रल कमांड के आरोपों को झूठा करार देते हुए सबूतों के अभाव की बात कही है, साथ ही हमास ने कहा कि ये वीडियो अमेरिका की तरफ से हमारे खिलाफ किए जा रहे सुनियोजित दुष्प्रचार अभियान का हिस्सा हैं.

हमास ने लूटी रसद

दरअसल, संयुक्त राज्य अमेरिका सेंट्रल कमांड (सीईएनटीसीओएम) की तरह से अक्टूबर के लास्ट हफ्ते में एक ड्रोन वीडियो को रिलीज किया गया था. जिसमें शुक्रवार को दक्षिणी गाजा पट्टी के पास अमेरिका की तरफ से सहायता के लिए भेजे गए ट्रक को लूटते हुए संदिग्ध हमास कार्यकर्ताओं को दिखाया गया था. इस बारे में सीईएनटीसीओएम की तरफ से बयान भी सामने आया था. जिसमें दक्षिणी इजरायल के किरयात गत में अमेरिकी नेतृत्व वाले नागरिक सैन्य समन्वय केंद्र की तरफ से उत्तरी खान यूनिस में गाजावासियों के लिए सहायता भेजी थी.

ड्रोन में कैद हुई घटना

अमेरिकी की तरफ गाजा में स्थापित सीएमसीसी का उद्देश्य मानवीय रसद और सुरक्षा सहायता को लगातार बरकरार रखना और युद्ध के हालात में निगरानी करना भी है. इसकी स्थापना के लिए लगभग 200 अमेरिकी सैन्य कर्मियों को भेजा गया है, यहां पहले से कई दूसरे देशों के सैनिक भी तैनात हैं. रसद ट्रक को लूटने की घटना की जानकारी इजरायल और हमास के बीच युद्धविराम की निगरानी के लिए उड़ रहे एक अमेरिकी एमक्यू-9 ड्रोन ने दी थी.